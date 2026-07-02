Νέα δικαστική δικαίωση για την Cardi B – Η Tasha K συμφώνησε να καταβάλει δεκάδες χιλιάδες δολάρια

Οι νέες αναρτήσεις της Tasha K για τον Offset και τον Stefon Diggs οδήγησαν τη Cardi B ξανά στις δικαστικές αίθουσες

Με μια ματιά Η Tasha K συμφώνησε να καταβάλει 60.000 δολάρια στην Cardi B για παραβίαση συμφωνίας.

Η συμφωνία αποσκοπεί στην αποφυγή νέας, χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας.

Η Tasha K φέρεται να παραβίασε τη συμφωνία μη δυσφήμισης δημοσιεύοντας περιεχόμενο για τον πρώην σύζυγο της Cardi B.

Η Cardi B είχε κερδίσει υπόθεση δυσφήμισης το 2022, με αποζημίωση περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πίστευες ότι η πολύκροτη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Cardi B και την Tasha K είχε πλέον κλείσει οριστικά, οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν το αντίθετο. Η διάσημη Αμερικανίδα rapper βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας νέας δικαστικής υπόθεσης, μετά τις καταγγελίες ότι η γνωστή blogger παραβίασε τη συμφωνία που είχε υπογραφεί έπειτα από τη μεγάλη υπόθεση δυσφήμισης του 2022. Το αποτέλεσμα ήταν μια νέα οικονομική συμφωνία, η οποία υποχρεώνει την Tasha K να καταβάλει 60.000 δολάρια στην Cardi B, επιβεβαιώνοντας ότι η πολύχρονη κόντρα των δύο γυναικών εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τη διεθνή showbiz.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Cardi B και η Tasha K κατέληξαν σε συμφωνία, ώστε να αποφευχθεί μια νέα, χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαδικασία. Η blogger, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Latasha Kebe, συμφώνησε να καταβάλει συνολικά 60.000 δολάρια στη βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα.

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Η νέα αυτή εξέλιξη συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη δικαστική νίκη της Cardi B το 2022, όταν δικαστήριο είχε επιδικάσει αποζημίωση ύψους περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ της, κρίνοντας ότι η Tasha K τη δυσφήμισε μέσω ψευδών ισχυρισμών. Στο πλαίσιο εκείνης της υπόθεσης είχε συμφωνηθεί ότι η blogger θα απέφευγε οποιαδήποτε δημόσια δυσφημιστική αναφορά τόσο στην Cardi B όσο και στα μέλη της οικογένειάς της.

Ωστόσο, οι δικηγόροι της τραγουδίστριας υποστήριξαν ότι η Tasha K παραβίασε επανειλημμένα αυτή τη συμφωνία, δημοσιεύοντας νέο περιεχόμενο στα social media που αφορούσε τον πρώην σύζυγο της Cardi B, Offset, αλλά και τον πατέρα του μικρότερου παιδιού της, τον αστέρα του NFL Stefon Diggs. Η πλευρά της καλλιτέχνιδας υποστήριξε μάλιστα ότι έχει καταγράψει περισσότερες από είκοσι σοβαρές παραβιάσεις της συμφωνίας μη δυσφήμισης.

Τον Απρίλιο, η Cardi B είχε ζητήσει από το δικαστήριο να επιβάλει αυστηρές οικονομικές κυρώσεις στην Tasha K, υποστηρίζοντας ότι η blogger συνέχιζε να αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις και τις σχετικές προειδοποιήσεις. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι δικηγόροι της rapper χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά της ως επαναλαμβανόμενη και προκλητική, επισημαίνοντας ότι χρειάστηκε να παρακολουθούν διαρκώς τη διαδικτυακή της δραστηριότητα.

Βάσει της νέας συμφωνίας, η Tasha K θα καταβάλει αρχικά 30.000 δολάρια μέσα σε 28 ημέρες από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προθεσμίες, η Cardi B διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή ολόκληρου του ποσού που προβλέπεται από τη δικαστική απόφαση, το οποίο ανέρχεται σε 110.115 δολάρια.

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