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Celeb World 02.07.2026

«Ήμουν σε κώμα για 2 μέρες»: Η Madonna λύγισε μιλώντας για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της

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Συγκλονίζει η Madonna με την εξομολόγησή της για τη μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ και τη νοσοκόμα που της έδωσε ελπίδα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Madonna πέρασε δύο ημέρες σε τεχνητό κώμα λόγω βακτηριακής λοίμωξης και σήψης.
  • Η τραγουδίστρια παρουσίασε πνευμονική και νεφρική ανεπάρκεια, νοσηλευόμενη σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Ένα λούτρινο χταπόδι, ονόματι Octavia, της θυμίζει νοσοκόμα που τη φρόντιζε κατά τη νοσηλεία της.
  • Παρά τη σοβαρή περιπέτεια, η Madonna ανάρρωσε πλήρως και επέστρεψε στη σκηνή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της αποκάλυψε η Madonna, μιλώντας ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το 2023 και λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή. Η παγκόσμια σταρ αποκάλυψε πως, μετά από βακτηριακή λοίμωξη που εξελίχθηκε σε σήψη, βρέθηκε σε τεχνητό κώμα για δύο ημέρες, δίνοντας μια σκληρή μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η Madonna στην Times Square με ένα secret show, φορώντας ροζ κορσέ και γκρι μπότες, τραγουδάει με πάθος.
https://www.instagram.com/madonna/

Η 67χρονη τραγουδίστρια είχε νοσηλευτεί σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς παρουσίασε πνευμονική και νεφρική ανεπάρκεια. Οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και τη διατήρησαν σε τεχνητό κώμα, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας της.

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Παρά τη σοβαρότητα της περιπέτειας, η Madonna κατάφερε να αναρρώσει πλήρως και λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε στη σκηνή, συνεχίζοντας την περιοδεία της και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη και την επιμονή που τη χαρακτηρίζουν.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Η συγκινητική ιστορία πίσω από το λούτρινο χταπόδι

Σε συνέντευξή της στη Vogue Italia, μέσα από το σπίτι της στο Λονδίνο, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μία ιδιαίτερα προσωπική ιστορία, αποκαλύπτοντας γιατί ένα μικρό μωβ λούτρινο χταπόδι έχει τόσο ξεχωριστή θέση στη ζωή της. Το παιχνίδι, που η ίδια έχει ονομάσει «Octavia», κοιμάται κάθε βράδυ δίπλα της και της θυμίζει μία νοσοκόμα που στάθηκε στο πλευρό της στις πιο δύσκολες ώρες της νοσηλείας της.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Η Madonna ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι το αγαπημένο μου λούτρινο. Τη λένε Οκτάβια και κοιμάμαι μαζί της κάθε βράδυ. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα και ήταν αυτή η όμορφη νοσοκόμα που με φρόντιζε, το όνομά της ήταν Ολίβια. Μου φώναζε κάθε μέρα, λέγοντάς μου ότι έπρεπε να σηκωθώ, έπρεπε να βγω από τη ΜΕΘ, και μου έδωσε πραγματικά πολύ θάρρος και ελπίδα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο και γύρισα σπίτι, η αδερφή μου μού έδωσε αυτό το χταπόδι. Το κοίταξα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η νοσοκόμα μου που με φρόντιζε».

madonna_vogue

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σχεδόν τρία χρόνια μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία στους θαυμαστές της. Η εξομολόγηση της Madonna δείχνει πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η περίοδος, αλλά και πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα σε έναν ασθενή στις πιο κρίσιμες στιγμές της ζωής του.

madonna
https://www.instagram.com/madonna/

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η «Βασίλισσα της Pop» όχι μόνο κατάφερε να αναρρώσει, αλλά επέστρεψε δυναμικά στη μουσική σκηνή, συνεχίζοντας να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

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Madonna συνέντευξη
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