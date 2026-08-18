Bonnie Tyler: Με δάκρυα και μουσική είπε η Ουαλία το «τελευταίο αντίο» στη θρυλική ερμηνεύτρια

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την Bonnie Tyler στην Ουαλία σε μια τελετή γεμάτη μουσική, συγκίνηση και τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία της

Με μια ματιά Η Ουαλία αποχαιρέτησε τη θρυλική ερμηνεύτρια Bonnie Tyler στο Σουόνσι με συγκίνηση και μουσική.

Χιλιάδες θαυμαστές τίμησαν τη μνήμη της, τραγουδώντας τα εμβληματικά της τραγούδια, όπως το "It's a Heartache".

Η τελετή περιλάμβανε ερμηνείες από ουαλική χορωδία και το αγαπημένο τραγούδι της Tyler, "Those Were The Days".

Η οικογένεια ζήτησε δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς αντί για στεφάνια, στη μνήμη της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα που εναλλασσόταν ανάμεσα στη βαθιά θλίψη και τη λυτρωτική γιορτή για τη μουσική της κληρονομιά, είπε το τελευταίο «αντίο» η Ουαλία στην Bonnie Tyler. Η θρυλική ερμηνεύτρια επέστρεψε για τελευταία φορά στην πατρίδα της, με πλήθος κόσμου να κατακλύζει τους δρόμους του Σουόνσι για να τιμήσει τη μνήμη της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, που άφησε πίσω της μια ανεπανάληπτη πορεία 5 δεκαετιών, είχε φύγει από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση στην Πορτογαλία.

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Ένα λαϊκό προσκύνημα γεμάτο μουσική και δάκρυα

Περίπου χίλιοι θαυμαστές από κάθε γωνιά του πλανήτη συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίας (Swansea Minster). Η στιγμή που το φέρετρο έφτασε στον ναό έμεινε χαραγμένη στη μνήμη όλων, καθώς το πλήθος ξέσπασε σε αυθόρμητα χειροκροτήματα και επευφημίες, τραγουδώντας με λυγμούς το εμβληματικό «It’s a Heartache».

Η τελετή αποτέλεσε έναν ύμνο στη σπουδαία καριέρα της, καθώς η τοπική ουαλική χορωδία ερμήνευσε συγκλονιστικά το «Total Eclipse of the Heart» και το «Bridge Over Troubled Water». Στιγμή απόλυτης φόρτισης αποτέλεσε η ακρόαση του «Those Were The Days» της Mary Hopkin, του τραγουδιού που η ίδια η Bonnie είχε ζητήσει να ακουστεί στην κηδεία της, θυμίζοντας τα πρώτα της βήματα και τη νίκη της σε διαγωνισμό ταλέντων στα νιάτα της.

Η επιστροφή στο Σκιούεν και η παράκληση της οικογένειας

Μετά το πέρας της δημόσιας τελετής, η νεκρική πομπή κατευθύνθηκε προς τη γενέτειρά της, το Σκιούεν. Εκεί, οι συγχωριανοί της, που τη θυμόντουσαν πάντα με τρυφερότητα ως την «Gaynor από τον δρόμο» που δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε, την υποδέχθηκαν με λουλούδια και τραγούδια στους δρόμους, πριν ακολουθήσει η ιδιωτική ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Τηρώντας το πνεύμα της γενναιοδωρίας που τη χαρακτήριζε, η οικογένεια της Tyler ζήτησε από όσους επιθυμούσαν να τιμήσουν τη μνήμη της να μην στείλουν στεφάνια, αλλά να πραγματοποιήσουν δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς της Ουαλίας που στηρίζουν παιδιά και άτομα με εγκεφαλική παράλυση.

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