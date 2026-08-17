Celeb News 17.08.2026

Η Salma Hayek κρατάει τον εγγονό της στην αγκαλιά σε ένα video γεμάτο αγάπη

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Η Salma Hayek έγινε γιαγιά στα 59 της χρόνια και ποζάρει πιο συγκινημένη από ποτέ με τον νεογέννητο εγγονό της στην αγκαλιά
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Salma Hayek έγινε γιαγιά με τη γέννηση του εγγονού της, François Pinault III.
  • Ο εγγονός της γεννήθηκε από τον θετό γιο της, François Pinault Jr., και τη σύζυγό του.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε μια συγκινητική φωτογραφία που την δείχνει να κρατάει τον εγγονό της.
  • Η γέννηση του εγγονού προσθέτει μια νέα γενιά στην οικογένεια Pinault.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε ηλικία 59 ετών, η Salma Hayek ζει μια από τις πιο συγκινητικές και ξεχωριστές περιόδους της ζωής της, καθώς έγινε επίσημα γιαγιά! Τον περασμένο Ιούλιο, η διάσημη ηθοποιός καλωσόρισε το νέο μέλος στην οικογένειά της, όταν ο θετός γιος της, François Pinault Jr., και η σύζυγός του, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, τον François Pinault III.

https://www.instagram.com/salmahayek/
https://www.instagram.com/salmahayek/

Το ευτυχές γεγονός έγινε γνωστό μέσα από μια τρυφερή σειρά φωτογραφιών που μοιράστηκε η ευτυχισμένη μητέρα στο Instagram. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα από τις πρώτες τους εβδομάδες ως γονείς, ξεχωρίζει η συγκινητική στιγμή της πρώτης συνάντησης του νεογέννητου με τη διάσημη γιαγιά του.

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Η τρυφερή συνάντηση και η συγκίνηση

Στη φωτογραφία που τράβηξε τα βλέμματα, η Salma Hayek κρατάει στην αγκαλιά της τον εγγονό της, κοιτάζοντάς τον με απόλυτη αφοσίωση και τρυφερότητα, καθώς του κρατάει το προσωπάκι κοντά της. Για την πρώτη τους αυτή συνάντηση, η αγαπημένη ηθοποιός επέλεξε ένα casual και άνετο look, φορώντας ένα ανοιχτόχρωμο καφέ κοτλέ τζάκετ και πιάνοντας τα μαλλιά της σε έναν χαλαρό κότσο. Δίπλα της, ο 29χρονος πατέρας σκύβει επίσης για να θαυμάσει το μωρό, σε ένα σκηνικό γεμάτο οικογενειακή ζεστασιά.

https://www.instagram.com/salmahayek/
https://www.instagram.com/salmahayek/

Η οικογένεια, πάντως, συμπλήρωσε τη χαρά της με τα πιο τρυφερά λόγια. Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση της μητέρας, η οποία έγραψε: «Είμαστε ευλογημένοι που καλωσορίζουμε την τέταρτη εν ζωή γενιά των François. Αν και εγώ θα τον αποκαλώ Panchito. Φαίνεται πως του αρέσει, και δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο».

Η μεγάλη οικογένεια και η νέα γενιά

Η Salma Hayek είναι παντρεμένη με τον François-Henri Pinault από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2009. Μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη 18χρονη Valentina Paloma Pinault, ενώ η ηθοποιός είναι περήφανη μητριά για τα παιδιά του συζύγου της από προηγούμενες σχέσεις: τον François Jr., την 25χρονη Mathilde Pinault και τον 19χρονο Augustin James Pinault.

Τώρα, η άφιξη του μικρού François Pinault III έρχεται να προσθέσει μια νέα, πανέμορφη σελίδα στην οικογένεια, με τη Salma Hayek να αποδεικνύει πως ο ρόλος της γιαγιάς της ταιριάζει απόλυτα!

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Salma Hayek εγγόνια
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