Celeb World 30.09.2026

Δίλημμα εκατομμυρίων για τον Chris Brown: Η δικαστική ανατροπή για την επίθεση του σκύλου του

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Μετατρέποντας μια καταδίκη σε μια νέα νομική μάχη, ο δικαστής καλεί το θύμα της επίθεσης να επιλέξει ανάμεσα σε μια μειωμένη αποζημίωση ή σε μια καίνουργια δίκη
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Chris Brown αντιμετωπίζει δικαστική απόφαση για επίθεση σκύλου του σε οικιακή βοηθό.
  • Αρχικά επιδικάστηκε αποζημίωση 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που κρίθηκε υπερβολικό.
  • Η δικαστική απόφαση μειώνει την αποζημίωση στα 9,5 εκατομμύρια δολάρια.
  • Το θύμα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στη μειωμένη αποζημίωση ή σε νέα δίκη για τον καθορισμό του ποσού.
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Η δικαστική διαμάχη γύρω από το όνομα του Chris Brown φαίνεται πως δεν λέει να κοπάσει, όμως αυτή τη φορά οι νομικές εξελίξεις πήραν μια εντελώς απρόσμενη τροπή που χαρίζει στον γνωστό τραγουδιστή μια σημαντική ανάσα. Όλα ξεκίνησαν από το άγριο περιστατικό του 2020, όταν ο σκύλος του ράπερ —ένα caucasian shepherd με το όνομα Hades— επιτέθηκε σοβαρά στην πρώην οικιακή βοηθό του, Maria Avila, προκαλώντας της βαριές σωματικές βλάβες και τραύματα που άλλαξαν τη ζωή της. Η υπόθεση οδήγησε σε μια θυελλώδη δίκη, με το σώμα των ενοίκων να επιδικάζει αρχικά στο θύμα το αστρονομικό ποσό των 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση, θέτοντας τον καλλιτέχνη σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

https://www.instagram.com/chrisbrownofficial/
https://www.instagram.com/chrisbrownofficial/

Ωστόσο, η νομική ομάδα του Chris Brown δεν έμεινη με τα χέρια σταυρωμένα και πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση, αμφισβητώντας το μέγεθος του ποσού και ζητώντας την επανεξέταση της απόφασης. Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Los Angeles, Huey P. Cotton, αφού εξέτασε τα δεδομένα, έκρινε πως τα στοιχεία για τις μόνιμες βλάβες δεν δικαιολογούσαν ένα τόσο υψηλό κονδύλιο, παρά τον αναμφισβήτητο πόνο και τη συναισθηματική οδύνη της γυναίκας. Αυτή η εξέλιξη άλλαξε εντελώς τους συσχετισμούς, μετατρέποντας μια φαινομενικά τελειωμένη υπόθεση σε ένα θρίλερ με προθεσμίες και κρίσιμες αποφάσεις.

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Τώρα, η πλευρά της Maria Avila βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο δίλημμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα. Η δικαστική απόφαση ορίζει ότι το θύμα πρέπει να επιλέξει αν θα αποδεχτεί μια μειωμένη αποζημίωση ύψους 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων —αφαιρώντας δηλαδή πάνω από 3,4 εκατομμύρια από το αρχικό ποσό— ή αν θα απορρίψει την πρόταση και θα οδηγηθεί σε μια νέα δίκη αποκλειστικά για τον καθορισμό των χρηματικών αποζημιολογιών. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά έκρυθμη, καθώς ο χρόνος πιέζει και οι δύο πλευρές ζυγίζουν προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

https://www.instagram.com/chrisbrownofficial/
https://www.instagram.com/chrisbrownofficial/

Το χρονικό της επίθεσης και η αρχική καταδίκη-μαμούθ

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το 2020 στην ιδιοκτησία του Chris Brown, όταν ο σκύλος του επιτέθηκε με σφοδρότητα στην οικιακή βοηθό Maria Avila. Η Avila κατέθεσε μήνυση υποστηρίζοντας ότι υπέστη σοβαρότατα τραύματα και σωματικές βλάβες, ενώ παρούσα στο επεισόδιο ήταν και η αδελφή της, Patricia Avila. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον τραγουδιστή, επιδικάζοντας αρχικά 12,9 εκατομμύρια δολάρια στη Maria Avila, 885.000 δολάρια στην αδελφή της και 50.000 δολάρια στον σύζυγό της. Η πλευρά του θύματος ξεκίνησε αμέσως διαδικασίες διεκδίκησης των χρημάτων, βάζοντας στο στόαστρο ακόμα και τα έσοδα από τις περιοδείες του R&B σταρ.

https://www.instagram.com/chrisbrownofficial/
https://www.instagram.com/chrisbrownofficial/

Η παρέμβαση του δικαστή και το «κουρεμένο» ποσό των 9,5 εκατομμυρίων

Ο δικαστής Huey P. Cotton εξέτασε την προσφυγή του Chris Brown και αποφάνθηκε ότι το ποσό των 12,9 εκατομμυρίων ήταν υπερβολικό με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία. Η δικαστική απόφαση αναγνώρισε τη συναισθηματική επιβάρυνση και τον πόνο του θύματος, αλλά έκρινε ανεπαρκείς τις αποδείξεις για τη μόνιμη νευρική βλάβη που παρουσιάστηκε στη δίκη. Η αποζημίωση της αδελφής της Avila, ύψους 885.000 δολαρίων, παρέμεινε ανέπαφη από τον δικαστή. Ο δικαστής πρότεινε τη μείωση του ποσού στα 9,5 εκατομμύρια δολάρια, προσφέροντας στον Chris Brown μια σημαντική οικονομική ελάφρυνση.

https://www.instagram.com/chrisbrownofficial/
https://www.instagram.com/chrisbrownofficial/

Το τελεσίγραφο της δικαιοσύνης και η νέα δίκη στον ορίζοντα

Η Maria Avila καλείται μέχρι τις 2 Οκτωβρίου να δηλώσει επίσημα αν αποδέχεται τη μειωμένη αποζημίωση των 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν το θύμα κάνει δεκτή τη πρόταση, η δικαστική διαμάχη για το ποσό ολοκληρώνεται και ο Chris Brown θα κληθεί να καταβάλει το νέο συμφωνηθέν ποσό. Σε περίπτωση που η Avila απορρίψει τη μείωση, η υπόθεση οδηγείται σε νέα δίκη ενώπιον νέου σώματος ενορκων. Η νέα δίκη δεν θα επανεξετάσει την υπαιτιότητα του Chris Brown για την επίθεση, αλλά θα εστιάσει αποκλειστικά στον εκ νέου υπολογισμό των αποζημιώσεων.

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Chris Brown δίκη ΣΚΥΛΟΣ
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