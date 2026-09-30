Celeb World 30.09.2026

Sergio Leone: Το θρυλικό σκηνικό των ταινιών του βγαίνει στο «σφυρί» στην Ισπανία

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Ένα ιστορικό σκηνικό από τα σπαγγέτι γουέστερν, που δημιούργησε ο Sergio Leone, βγαίνει στην αγορά για 1,6 εκατομμύρια ευρώ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το κινηματογραφικό σκηνικό Western Leone, από την ταινία «Κάποτε στη Δύση», πωλείται στην Ισπανία.
  • Η τιμή εκκίνησης για το ιστορικό σκηνικό είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ.
  • Το σκηνικό, αρχικά γνωστό ως Rancho Leone, χρησιμοποιήθηκε σε πολλές παραγωγές μετά την αρχική του κατασκευή.
  • Παρά την ιστορική του αξία, το Western Leone αντιμετωπίζει φθορές και η ιδιοκτήτρια οικογένεια επιθυμεί να το πουλήσει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σκηνικά των σπαγγέτι γουέστερν, το Western Leone, που στήθηκε στην έρημο Ταμπέρνας της Αλμερίας για τις ανάγκες της εμβληματικής ταινίας «Κάποτε στη Δύση» (Once Upon a Time in the West) του Sergio Leone, βρίσκεται πλέον προς πώληση. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για αυτό το κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Μια αναπαράσταση της άγριας δύσης στην ισπανική έρημο

Η ιστορία του Western Leone ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ο θρυλικός Ιταλός σκηνοθέτης Sergio Leone επέλεξε την αχανή και άγρια έρημο της Αλμερίας για να «ζωντανέψει» την ιστορία του. Το τοπίο, αν και εντυπωσιακό, δεν επαρκούσε για να αποδώσει την ατμόσφαιρα που οραματιζόταν. Έτσι, η παραγωγή, σε σχέδια του Carlo Simi, προχώρησε στην κατασκευή ενός ολόκληρου κινηματογραφικού χωριού. Περιλάμβανε ξύλινα κτίρια, μια σιδηροδρομική γραμμή και όλα όσα χρειαζόταν για να δημιουργηθεί η αυθεντική αίσθηση της Άγριας Δύσης. Αρχικά ονομάστηκε Rancho Leone, και έγινε άμεσα σύμβολο των ταινιών του είδους.

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Συνεχίζοντας να γράφει ιστορία

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του «Κάποτε στη Δύση», το Rancho Leone δεν εγκαταλείφθηκε. Αντιθέτως, συνέχισε να αποτελεί δημοφιλή επιλογή για παραγωγές, τόσο για ταινίες γουέστερν όσο και για τηλεοπτικές σειρές, διαφημιστικά σποτ, ακόμα και μουσικά βίντεο. Η φήμη του διατηρήθηκε ζωντανή, φτάνοντας μέχρι το 2023, όταν ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ επέλεξε το Western Leone ως σκηνικό για τη μικρού μήκους ταινία του «Strange Way of Life», με πρωταγωνιστές τους Ethan Hawke και Pedro Pascal. Αυτή η αναβίωση έφερε ξανά το ιστορικό σκηνικό στο προσκήνιο.

Ένα κινηματογραφικό μνημείο με σημάδια του χρόνου

Το Western Leone βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον αυτοκινητόδρομο A-92, αλλά η διαδρομή των τελευταίων μέτρων μέσα από το άνυδρο τοπίο προσφέρει μια αίσθηση απόδρασης σε άλλη εποχή. Με τα χρόνια, γύρω από τα αρχικά κτίρια προστέθηκαν νέες κατασκευές, ακόμα και ινδιάνικες σκηνές, διευρύνοντας την κινηματογραφική του «ταυτότητα». Ο σκηνοθέτης και παραγωγόςGuillermo de Oliveira, πρώην διευθυντής του Almería Western Film Festival, περιγράφει τον χώρο ως μοναδικό, τονίζοντας την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από την κινηματογραφική του ιστορία. Θυμάται χαρακτηριστικά τους τεράστιους ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνταν κατά την κατασκευή για να καλυφθούν οι προσόψεις των κτιρίων με σκόνη, προσδίδοντάς τους την όψη ότι είχαν εκτεθεί στον καυτό ήλιο για δεκαετίες.

Παρά την ιστορική του σημασία, το Western Leone σήμερα λειτουργεί ως επισκέψιμο αξιοθέατο, με εισιτήριο 10 ευρώ, και φιλοξενεί κάποιες παραγωγές. Ωστόσο, η εικόνα του δεν θυμίζει την παλιά του αίγλη. Πολλοί επισκέπτες σχολιάζουν διαδικτυακά τις εμφανείς φθορές και την έλλειψη συντήρησης.

Η ανάγκη για αλλαγή

Η οικογένεια που απέκτησε την έκταση μετά τα γυρίσματα της ταινίας του Leone ζει ακόμη εκεί, αλλά αισθάνεται την ανάγκη να αποχωρήσει. «Μεγαλώνουμε και έχουμε κουραστεί. Είχε μια πραγματικά σπουδαία πορεία, αλλά πλέον δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με όλα αυτά», εξηγεί η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια, Xenara Rubio.

Από τα 2,8 στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ: Μια δεύτερη ευκαιρία

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η πώληση του Western Leone. Πριν από μερικά χρόνια, η ζητούμενη τιμή ήταν υψηλότερη, φτάνοντας τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να βρεθεί αγοραστής. Τώρα, μέσω της Meraki Homes, το ακίνητο διατίθεται για 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η έκταση καλύπτει πάνω από 80.000 τετραγωνικά μέτρα, με περίπου 800 τετραγωνικά μέτρα κτισμένων χώρων. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί: δεν υπάρχει σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς η παροχή γίνεται από μικρή εγκατάσταση ηλιακής ενέργειας και γεννήτριες. Επιπλέον, βρίσκεται σε αγροτική γη εντός προστατευόμενου φυσικού τοπίου.

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Sergio Leone
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