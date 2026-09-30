Η Kim Kardashian υπέγραψε πάνω σε μια συλλεκτική Birkin αξίας χιλιάδων δολαρίων

Η Kim Kardashian προκάλεσε αίσθηση σε event στη Σανγκάη, υπογράφοντας με χρυσό μαρκαδόρο πάνω σε μια Hermès Birkin

Με μια ματιά Η Kim Kardashian υπέγραψε σε μια κόκκινη κροκό Hermès Birkin 35.

Η υπογραφή έγινε με χρυσό μαρκαδόρο κατά τη διάρκεια event του brand Skims.

Η Kim Kardashian εξέφρασε αρχική αμηχανία για την πράξη, θεωρώντας την "παράνομη" και "βλάσφημη".

Παρόμοιες τσάντες πωλούνται πάνω από 44.000 δολάρια, με την υπογραφή να διχάζει τις απόψεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian έχει βρεθεί αμέτρητες φορές στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τις στιλιστικές της επιλογές, τις επιχειρηματικές της κινήσεις και τη συλλογή πολυτελών αξεσουάρ της. Αυτή τη φορά όμως, κατάφερε να τραβήξει τα βλέμματα όχι επειδή κράτησε μια τσάντα-σύμβολο status, αλλά επειδή… την υπέγραψε.

Κατά τη διάρκεια ενός λαμπερού event για το brand Skims στη Σανγκάη, ένας τυχερός fan πλησίασε την entrepreneur και την έβαλε σε μια μοναδική αποστολή: να υπογράψει με έναν μεταλλικό χρυσό μαρκαδόρο απευθείας πάνω στη συλλεκτική, κόκκινη κροκό Hermès Birkin 35 τσάντα του.

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Η αμηχανία και η επική ατάκα της σταρ

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, με την Kim να παγώνει για λίγα δευτερόλεπτα πριν πάρει το στυλό στα χέρια της. Εμφανώς αμήχανη μπροστά στην αξία του αντικειμένου, ακούγεται να αστειεύεται: «Αυτό μοιάζει παράνομο. Ω Θεέ μου, αυτό μοιάζει βλάσφημο».

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Παρά τις αρχικές της επιφυλάξεις, η ριάλιτι σταρ υπέγραψε τελικά στο κέντρο της πολυτελούς τσάντας και πόζαρε χαμογελαστή μαζί με τον κάτοχό της, χαρίζοντάς του μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα.

Πόσο κοστίζει η υπογεγραμμένη τσάντα;

Αν και η ακριβής αξία της συγκεκριμένης τσάντας του fan παραμένει αντικείμενο συζήτησης, παρόμοια μοντέλα Hermès Birkin από κόκκινο κροκό δέρμα με χρυσά ή ασημί στοιχεία πωλούνται από καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών πολυτελείας ακόμη και πάνω από 44.000 δολάρια.

Φυσικά, τα σχόλια στα social media πήραν «φωτιά», με τους χρήστες να διίστανται: άλλοι έκαναν λόγο για μια κίνηση που εκτόξευσε την αξία της τσάντας στα ύψη λόγω του ονόματος της Kardashian, ενώ άλλοι αστειεύονταν αναρωτώμενοι αν η τσάντα ήταν αυθεντική ή αν ο ιδιοκτήτης απλώς ήθελε να εξασφαλίσει μια «χρυσή» επένδυση!

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