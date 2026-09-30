Celeb News 30.09.2026

«Ακόμα είμαι σε σοκ»: Τι λέει η Megan Thee Stallion για τον απότομο χωρισμό από τον Klay Thompson

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Η Megan Thee Stallion μοιράζεται τις δύσκολες συναισθηματικές της επιπτώσεις από τον πρόσφατο χωρισμό της, τονίζοντας την ανάγκη για χρόνο και αυτοφροντίδα.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Megan Thee Stallion δηλώνει σοκαρισμένη από τον απότομο χωρισμό της από τον Klay Thompson.
  • Η σχέση ήταν πρωτόγνωρη και την έχει επηρεάσει βαθιά, αποτρέποντάς την από νέες σχέσεις.
  • Ο χωρισμός έλαβε χώρα τον Απρίλιο, μετά από κατηγορίες απιστίας από την πλευρά της ράπερ.
  • Η καλλιτέχνιδα εστιάζει στην αυτοφροντίδα και την επεξεργασία των συναισθημάτων της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Megan Thee Stallion μίλησε ανοιχτά για τον πρόσφατο χωρισμό της από τον παίκτη του NBA, Klay Thompson, αποκαλύπτοντας ότι η εμπειρία την έχει αφήσει σε κατάσταση σοκ και δυσκολίας να επανέλθει. Η 31χρονη καλλιτέχνιδα, γνωστή για τις δυναμικές της εμφανίσεις και τη μουσική της, παραδέχτηκε ότι η σχέση αυτή ήταν πρωτόγνωρη για εκείνη και την έχει επηρεάσει βαθιά, οδηγώντας την στο να μην επιθυμεί να βρεθεί σύντομα σε άλλη σοβαρή σχέση.

Η Megan Thee Stallion με ροζ φόρεμα και τσάντα, σε νυχτερινή λήψη, με φόντο την πόλη.
https://www.instagram.com/TheeStallion/

Σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό Marie Claire, η βραβευμένη με Grammy ράπερ περιέγραψε τον χωρισμό, ο οποίος έλαβε χώρα τον Απρίλιο, ως «τόσο απότομο» που ακόμη νιώθει τις επιπτώσεις του. «Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ, ποτέ σε τέτοια σχέση», εξομολογήθηκε, τονίζοντας ότι αυτή η πρωτοφανής εμπειρία την κάνει να μην βιάζεται να αναζητήσει νέο σύντροφο. Η σχέση τους είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2025, αλλά ήρθε στο τέλος της μετά από κατηγορίες απιστίας από την πλευρά της Megan Thee Stallion, τις οποίες είχε εκφράσει και δημόσια μέσω των Instagram Stories της.

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Η Megan Thee Stallion περιέγραψε την περίοδο της σχέσης ως μια διαρκή κατάσταση έντασης και άγχους, όπου ένιωθε συνεχώς «πανικό». «Το νευρικό μου σύστημα χρειαζόταν να ηρεμήσει», δήλωσε, εξηγώντας ότι μετά τον χωρισμό, η προτεραιότητά της είναι να φροντίσει τον εαυτό της και να επεξεργαστεί τα συναισθήματά της χωρίς βιασύνη. «Δεν προσπαθώ να πάρω κανέναν σύντομο δρόμο», είπε, αναφερόμενη στη διαδικασία της επούλωσης.

Η Megan Thee Stallion μιλάει για το μεγάλο της σχέδιο να γίνει η «Mariah του καλοκαιριού» και να κατακτήσει τις μουσικές επιτυχίες.
https://www.instagram.com/theestallion/

Παρά τις δυσκολίες, η ράπερ αναγνωρίζει ότι ο χωρισμός την έχει βοηθήσει να εμπιστευτεί περισσότερο το ένστικτό της. «Μερικές φορές ξέρω μέσα μου, και στο ένστικτο και στην καρδιά μου, αλλά δίνεις συνεχώς το πλεονέκτημα της αμφιβολίας. Όχι. Το ένστικτο έχει πάντα δίκιο. Άκουσέ το», συμβούλεψε, τονίζοντας τη σημασία της εσωτερικής φωνής.

meghan_thee_stalion
https://www.instagram.com/theestallion/

Η τρέχουσα συνέντευξη της Megan Thee Stallion υπογραμμίζει την ανθρώπινη πλευρά των διάσημων, δείχνοντας ότι ακόμη και οι πιο επιτυχημένοι αντιμετωπίζουν προσωπικές προκλήσεις και χρειάζονται χρόνο για να ανακάμψουν από δύσκολες εμπειρίες. Η ειλικρίνειά της αναμένεται να βρει απήχηση σε πολλούς που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις.

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Megan Thee Stallion
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