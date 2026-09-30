Celeb World 30.09.2026

Tom Cruise: Ο θρύλος του σινεμά χορεύει στο «The Jennifer Hudson Show»

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Ο Tom Cruise εντυπωσίασε με τις χορευτικές κινήσεις του «Risky Business» κατά την είσοδό του στο «Spirit Tunnel» του talk show της Jennifer Hudson
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Tom Cruise αναβίωσε χορευτικές κινήσεις από το "Risky Business" στο "The Jennifer Hudson Show".
  • Η εμφάνιση έγινε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας "Digger".
  • Το προσωπικό του σόου τραγούδησε προσαρμοσμένους στίχους για να τον καλωσορίσει.
  • Στο "Digger", ο Cruise υποδύεται έναν πετρελαϊκό μεγιστάνα με προσθετικά και νότια προφορά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tom Cruise απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς και χαρισματικούς σταρ του Hollywood, χαρίζοντας μια αξέχαστη στιγμή στο «The Jennifer Hudson Show». Κατά την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του, ο ηθοποιός δεν δίστασε να αναβιώσει τις θρυλικές χορευτικές του κινήσεις από την ταινία «Risky Business», φορώντας φυσικά τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά ηλίου Ray-Ban.

Ο Tom Cruise ποζάρει για το GQ με κοστούμι, αποκαλύπτοντας πτυχές της ζωής του 20 χρόνια μετά.
https://www.instagram.com/gq/

Η εμφάνιση του Cruise στο talk show αποτελεί μέρος της περιοδείας του για την προώθηση της νέας του ταινίας «Digger», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro González Iñárritu. Η Jennifer Hudson, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Variety, αποκάλυψε ότι έκλεισε τον ηθοποιό ως καλεσμένο μετά από μια τυχαία συνάντηση που είχαν κατά τη διάρκεια του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι. «Του είπα, “Tom, μπορείς να φανταστείς το Spirit Tunnel σου; Τι πιστεύεις ότι θα τραγουδήσουν για σένα;”», είχε δηλώσει η Hudson.

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Για όσους δεν γνωρίζουν, το «Spirit Tunnel» είναι ένα διαδραστικό τμήμα του «The Jennifer Hudson Show», όπου το επιτελείο του σόου ευθυγραμμίζεται σε έναν διάδρομο στα στούντιο της Warner Bros. και τραγουδά ένα προσαρμοσμένο τραγούδι για να καλωσορίσει κάθε διάσημο καλεσμένο. Ευτυχώς για την Hudson, ο Cruise αποδείχθηκε απόλυτα προετοιμασμένος. «Παρακολουθώ το σόου, Jennifer», του είχε απαντήσει ο Cruise, αποδεικνύοντας την εξοικείωσή του με την εκπομπή. «Τα παρακολουθώ όλα. Σε παρακολουθούσα στο “American Idol”».

Ο Tom Cruise χαμογελάει ποζάροντας πάνω σε μια μεγάλη μεταλλική κατασκευή με επιγραφή.
https://www.instagram.com/tomcruise/

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, δείχνει τον Cruise να εξέρχεται από το καμαρίνι του, όπου το προσωπικό του “The Jennifer Hudson Show”, φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου, τραγουδούσε μια παραλλαγή του κλασικού «Old Time Rock & Roll». Το τραγούδι, που παραπέμπει άμεσα σε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Cruise από την ταινία του 1983 “Risky Business”, όπου χορεύει με εσώρουχα και γυαλιά ηλίου στο ρυθμό της εκδοχής του Bob Seger, λειτούργησε ως ένα τέλειο καλωσόρισμα.

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Οι παραγωγοί του talk show, μάλιστα, είχαν αναδιαμορφώσει τους στίχους για να αναφερθούν στο καλλιτεχνικό του status: «Έχουμε τον Tom Cruise στο Happy Place. Βαδίζει προς τη σκηνή», τραγουδούσε το πλήρωμα. «Είναι ένας θρύλος που όλοι γνωρίζουν. Έχουμε αυτό το Tom Cruise rock and roll».

Ο Cruise αγκάλιασε αμέσως το πνεύμα της στιγμής, βγάζοντας τα δικά του μαύρα γυαλιά και χορεύοντας, φέρνοντας μάλιστα και κάποιους από τους εργαζόμενους να τον συνοδεύσουν. Παρά κάποιες ελαφρώς εκτός ρυθμού παλαμάκια, η ενέργειά του ήταν τόσο αβίαστη και χαρούμενη όσο και όταν εκτελεί τα δικά του ακροβατικά στις ταινίες «Mission: Impossible».

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Η νέα ταινία «Digger», που κυκλοφορεί αυτή την Παρασκευή, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την αφοσίωση του Cruise. Στο ρόλο του Digger Rockwell, ενός πετρελαϊκού μεγιστάνα από το Τέξας, ο οποίος ενδεχομένως προκάλεσε μια οικολογική καταστροφή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο, ο Cruise μεταμορφώθηκε με τη χρήση προσθετικών (συμπεριλαμβανομένης μιας ενίσχυσης για το σώμα και μιας περούκας με αραιά λευκά μαλλιά) και υιοθετώντας μια νότια προφορά.

Ο Digger Rockwell κρατάει μια υδρόγειο σφαίρα, ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα φτυάρι, στο πλαίσιο της νέας ταινίας.
https://www.instagram.com/tomcruise/

Η ταινία, μια σουρεαλιστική σάτιρα, απαιτεί από τον Cruise να δείξει όλο το εύρος του ταλέντου του, τοποθετώντας τον ξανά στη διεκδίκηση Όσκαρ μετά από δεκαετίες. «Δεν είχα ποτέ κάτι που να με προκαλεί με αυτόν τον τρόπο, ούτε κι εγώ, ούτε ο Alejandro», δήλωσε ο Cruise για τη συμμετοχή του στην ταινία.

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Jennifer Hudson Tom Cruise
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