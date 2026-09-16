Celeb World 16.09.2026

Ο Tom Cruise στα 64 του είναι πιο σέξυ από ποτέ – Όσα αποκάλυψε στο GQ 20 χρόνια μετά

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Ο 64χρονος σταρ επέστρεψε στο περιοδικό 20 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση και μίλησε για την ηλικία του, το σινεμά και τη ζωή του
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Tom Cruise, 64 ετών, κοσμεί το εξώφυλλο του GQ 20 χρόνια μετά, με λιτή ασπρόμαυρη αισθητική.
  • Η φωτογράφιση γίνεται με αφορμή τη νέα του ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου.
  • Ο ηθοποιός δηλώνει ότι η δημιουργία ταινιών είναι μέρος της ταυτότητάς του και βλέπει τη ζωή ως περιπέτεια.
  • Ο Cruise δεν αντιμετωπίζει την ηλικία του ως κάτι που τον αλλάζει, αλλά εστιάζει στην εξέλιξη και την επιτυχία των ανθρώπων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα ανοιχτό πουκάμισο, μια ασπρόμαυρη φωτογραφία και το βλέμμα ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του Hollywood ήταν αρκετά για να τραβήξουν την προσοχή. Ο Tom Cruise επέστρεψε στο εξώφυλλο του GQ, 20 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στο περιοδικό, και στα 64 του ποζάρει με έναν τρόπο που αναδεικνύει τη διαχρονική του γοητεία. Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη νέα ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, στην οποία ο ηθοποιός υποδύεται έναν Αμερικανό μεγιστάνα του πετρελαίου. Το εξώφυλλο, που παρουσιάζει τον Cruise με ανοιχτό πουκάμισο, τζιν παντελόνι και μια άμεση, γεμάτη αυτοπεποίθηση στάση απέναντι στον φακό, δεν άργησε να σχολιαστεί από το κοινό. Και αν κάτι ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά, είναι πως ο ηθοποιός συνεχίζει να γνωρίζει πολύ καλά πώς να τραβά τα βλέμματα, είτε βρίσκεται στη μεγάλη οθόνη είτε μπροστά από τον φακό ενός περιοδικού.

Ο Tom Cruise χαμογελάει ποζάροντας πάνω σε μια μεγάλη μεταλλική κατασκευή με επιγραφή.
https://www.instagram.com/tomcruise/

Ο Tom Cruise φωτογραφήθηκε για το τεύχος Οκτωβρίου του GQ, επιστρέφοντας στο περιοδικό έπειτα από δύο δεκαετίες. Η νέα του εμφάνιση βασίζεται σε μια λιτή, ασπρόμαυρη αισθητική, η οποία αφήνει την εικόνα να μιλήσει από μόνη της. Στη φωτογραφία, ο 64χρονος ηθοποιός φορά τζιν παντελόνι, ζώνη και πουκάμισο με γυρισμένα μανίκια και ανοιχτά κουμπιά. Με το ένα χέρι κρατά τη ζώνη του, ενώ με το άλλο στηρίζει το κεφάλι του, κοιτάζοντας απευθείας την κάμερα.

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Ο Tom Cruise μίλησε για τη σχέση του με τον κινηματογράφο, εξηγώντας πως για εκείνον δεν πρόκειται απλώς για επάγγελμα, αλλά για κομμάτι της ταυτότητάς του. «Το να κάνω ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω. Είναι αυτό που είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ μίλησε και για το όνειρο που είχε από παιδί να γίνει ηθοποιός και για τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθεί να βλέπει τη ζωή και την καριέρα του ως μια διαρκή διαδικασία μάθησης.

Aναφέρθηκε επίσης και στον χρόνο που περνά, δείχνοντας πως δεν αντιμετωπίζει την ηλικία του ως κάτι που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό του. «Σημαίνει ότι είμαι 64… Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Αυτό που αλλάζει τα πράγματα είναι ότι μου αρέσει να βλέπω τους ανθρώπους να τα καταφέρνουν», δήλωσε, δίνοντας έμφαση όχι τόσο στην ηλικία του, όσο στη χαρά που παίρνει βλέποντας τους ανθρώπους γύρω του να εξελίσσονται και να πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Ο Tom Cruise με μαύρο σμόκιν και γυαλιά ηλίου χαιρετάει σε εκδήλωση
https://www.instagram.com/tomcruise/

Στην ερώτηση αν φοβάται τον θάνατο, ο Tom Cruise τόνισε: «Μου αρέσει να στέκομαι στην άκρη ενός γκρεμού, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά. Βλέπω τη ζωή σαν μια περιπέτεια και πάντα έτσι την έβλεπα. Θέλω να κατανοώ τους ανθρώπους, τη ζωή και τις διαφορετικές κουλτούρες. Και υπάρχει ένα κοινό έδαφος στην ανθρωπότητα κι εγώ αναζητώ αυτό το κοινό έδαφος».

Ο Digger Rockwell κρατάει μια υδρόγειο σφαίρα, ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα φτυάρι, στο πλαίσιο της νέας ταινίας.
https://www.instagram.com/tomcruise/

Η νέα φωτογράφιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Tom Cruise εμφανίζεται ξανά στο εξώφυλλο του GQ 20 χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στο περιοδικό. Η επιστροφή του συνδέεται με μια νέα κινηματογραφική περίοδο για τον ηθοποιό, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου. Το αφιέρωμα έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία το ενδιαφέρον για τον Cruise παραμένει έντονο, όχι μόνο για τη νέα του ταινία, αλλά και για τη διαχρονική του παρουσία στον κινηματογράφο. Με μια καριέρα που έχει συνδεθεί με μεγάλες παραγωγές και απαιτητικούς ρόλους, ο ηθοποιός εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας showbiz.

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