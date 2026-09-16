Μίκης Θεοδωράκης: Ο εγγονός του Άγγελος εξομολογείται «Δεν είχαμε την κλασική σχέση παππού-εγγονού»

Με μια ματιά Ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, Άγγελος, μίλησε για τη σχέση τους και τις προσδοκίες του.

Ως παιδί, περίμενε από τον παππού του δώρα, ενώ ως καλλιτέχνης, αναζητούσε τη γνώμη του για τη μουσική του.

Η συμβουλή του Μίκη Θεοδωράκη στον εγγονό του ήταν να μην σταματήσει ποτέ να γράφει μουσική.

Ο Άγγελος νιώθει θαυμασμό για τον παππού του, αλλά και αίσθηση συγγένειας, ενώ επιδιώκει τη δική του ταυτότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης, γνωστός και καλλιτεχνικά ως Angelos TP, εγγονός του αείμνηστου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, μοιράστηκε πρόσφατα συγκινητικές αναμνήσεις από τον παππού του, μιλώντας στην εκπομπή «Studio στις 3». Ο νεαρός καλλιτέχνης, γιος της Μαργαρίτας Θεοδωράκη, αποκάλυψε τις προσδοκίες του από τον παππού του, αλλά και τη συμβουλή που του έδωσε για τη μουσική του πορεία.

Ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης εξήγησε πως, ως παιδί, περίμενε από τον παππού του να του προσφέρει κάποιο δώρο, όπως ένα παιχνίδι, δείχνοντας έτσι ότι είχε ασχοληθεί με τα ενδιαφέροντά του. «Πολύ απλά, αυτή η κίνηση και να πει ότι σού αγόρασα αυτά τα παιχνίδια. Το παιδί θέλει να δει κάτι, που θα δείχνει ότι έχει ασχοληθεί ο μεγάλος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος προσπαθεί να κάνει το ίδιο με τα δικά του παιδιά.

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Ωστόσο, η δική του αγωνία επικεντρωνόταν στη μουσική του. «Είχα την αγωνία να δω τι έχει να πει για τη μουσική μου», δήλωσε ο Άγγελος Τ.Ρ., αποκαλύπτοντας πως η συμβουλή του Μίκη Θεοδωράκη ήταν απλή αλλά ουσιαστική: «να μην σταματήσω να δουλεύω, να γράφω όλη την ώρα μουσική, αυτό».

Ερωτηθείς για τη βοήθεια που έλαβε από τη μητέρα του, Μαργαρίτα Θεοδωράκη, ο Άγγελος τόνισε ότι, αν και οι συμβουλές είναι ωραίες, ο ίδιος δεν νιώθει ότι τις έχει ανάγκη, ούτε για τη μουσική του, ούτε για τις προσωπικές του επιλογές. «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αυτόνομος, αλλά μέσα μου νιώθω αυτόνομος ψυχικά, δεν έχω ανάγκη από συμβουλές. Τα πράγματα που επιλέγω και κάνω, τα κάνω συνειδητά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το πώς νιώθει που είναι εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, ο Άγγελος περιέγραψε ένα μείγμα θαυμασμού και αίσθησης συγγένειας. «Είναι φανταστικό, είναι πολύ απλό, νιώθεις απλά συγγενής αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, υπάρχει αυτό το τεράστιο στοιχείο, η γνώση για το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος», εξήγησε.

«Είναι τρομαχτικό το μέγεθος, το θαυμάζεις υπερβολικά και τα συναισθήματα είναι πολλά», πρόσθεσε. Ανέφερε, επίσης, ότι μέχρι την Γ’ Δημοτικού, ζούσαν στο ίδιο σπίτι με τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος διέμενε δύο ορόφους πιο πάνω, ενώ η οικογένειά του μετακόμισε σε δικό της σπίτι λόγω των τεσσάρων αγοριών.

Ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης συνεχίζει την καλλιτεχνική του πορεία, φέροντας την παρακαταθήκη ενός θρυλικού ονόματος, ενώ παράλληλα χτίζει τη δική του ταυτότητα στον χώρο της μουσικής.

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