Celeb World 16.09.2026

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν με δείπνο και νέα συνεργάτιδα

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Η Κατερίνα Καινούργιου καλωσορίζει τη νέα τηλεοπτική σεζόν με δείπνο και τη Μαίρη Αυγερινοπούλου στην ομάδα της «Super Κατερίνα»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Καινούργιου δείπνησε με την ομάδα της για την προετοιμασία της νέας σεζόν.
  • Η Μαίρη Αυγερινοπούλου εντάσσεται στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ως νέα συνεργάτιδα.
  • Η εκπομπή «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10:00.
  • Η νέα σεζόν θα περιλαμβάνει ανανεωμένο περιεχόμενο με γνωστά και νέα πρόσωπα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Καινούργιου ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της εκπομπής της και πραγματοποίησε μια βραδινή έξοδο με την ομάδα της, η οποία εμπλουτίστηκε με ένα νέο, αγαπημένο πρόσωπο. Η παρουσιάστρια επέλεξε το εστιατόριο του συζύγου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, στο Παγκράτι, για ένα δείπνο προετοιμασίας ενόψει της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

https://www.instagram.com/katken85/
https://www.instagram.com/katken85/

Λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha, η Κατερίνα Καινούργιου κάλεσε τους συνεργάτες της για ένα χαλαρό δείπνο. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την έξοδο, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη νέα δημοσιογράφο που εντάσσεται στην ομάδα της. Πρόκειται για τη Μαίρη Αυγερινοπούλου, την οποία η Καινούργιου καλωσόρισε θερμά, γράφοντας:

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«Φέτος η ομάδα μας μεγαλώνει με μία εξαιρετική και αγαπημένη συνάδελφο. Μαίρη μου καλώς μας ήρθες». Η ανακοίνωση έγινε με μια κοινή φωτογραφία τους, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας συνεργασίας.

Η Κατερίνα Καινούργιου με εντυπωσιακή εμφάνιση για την πρεμιέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη νέα τηλεοπτική σεζόν, σηματοδοτώντας την έκτη συνεχόμενη χρονιά παρουσίας της Κατερίνας Καινούργιου στην πρωινή ζώνη του Alpha.

Η Κατερίνα Καινούργιου απολαμβάνει τη μαγική στιγμή της στο Παρίσι με την κόρη της, φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα.
https://www.instagram.com/katken85/

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί. Η παρουσιάστρια θα υποδεχτεί το τηλεοπτικό κοινό με ανανεωμένο περιεχόμενο, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει ενημέρωση, ψυχαγωγία, αποκλειστικά ρεπορτάζ, κοινωνικά θέματα και τηλεοπτικό παρασκήνιο, με γνώριμα και νέα πρόσωπα στο πλευρό της.

Η Κατερίνα Καινούργιου με νέα ανάρτηση για τη δύο μηνών κόρη της, χαμογελάει στο πλατό της εκπομπής της.
https://www.instagram.com/katken85

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια την ικανότητά της να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ η προσθήκη της Μαίρης Αυγερινοπούλου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εκπομπή. Η προετοιμασία για τη νέα σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ομάδα να δίνει τον καλύτερό της εαυτό για να προσφέρει ένα ποιοτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

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Super Κατερίνα ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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