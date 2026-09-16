Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με μία συγκινητική αφιέρωση – Δες το βίντεο

Ο Απόστολος Γκλέτσος τραγούδησε το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» για να «αποχαιρετήσει» τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με μια ματιά Ο Απόστολος Γκλέτσος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη με συγκινητικό βίντεο.

Ο ηθοποιός ερμηνεύει το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» του Μαζωνάκη.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Γκλέτσου στο Instagram.

Η λεζάντα του βίντεο αναφέρει μόνο «Καλό ταξίδι», αφήνοντας τη μουσική να μιλήσει. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ηθοποιός Απόστολος Γκλέτσος επέλεξε έναν ιδιαίτερο και άκρως συγκινητικό τρόπο για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες μόλις ημέρες μετά την κηδεία του. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που τον δείχνει να κάθεται δίπλα σε έναν μουσικό, ο οποίος κρατά στα χέρια του μια κιθάρα.

Οι δυο τους ερμηνεύουν την αγαπημένη επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη, «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Η επιλογή του τραγουδιού, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καλλιτεχνική πορεία του αείμνηστου τραγουδιστή, προσδίδει μια ξεχωριστή συναισθηματική φόρτιση στην πράξη του ηθοποιού.

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Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν συνόδευσε το βίντεο με εκτενές μήνυμα. Αντιθέτως, επέλεξε τη λιτότητα, γράφοντας στη λεζάντα μόνο δύο λέξεις: «Καλό ταξίδι». Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει τη μουσική να μιλήσει από μόνη της, εκφράζοντας όσα δύσκολα μπορεί να αποτυπωθούν με λόγια. Η ερμηνεία του αποτελεί μια ζωντανή μνήμη, αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς συναδέλφους και φίλους του να μοιράζονται τις τελευταίες ημέρες αναμνήσεις, φωτογραφίες και σκέψεις για τη ζωή και την πορεία του. Η πρωτοβουλία του Απόστολου Γκλέτσου έρχεται να προστεθεί σε αυτές τις ειλικρινείς εκφράσεις αγάπης και σεβασμού.

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