Celeb News 16.09.2026

«Δεν θα απολογηθεί»: Η μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή παίρνει θέση απέναντι στις επικρίσεις

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Η μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή, Πόπη Καπάνταη, απαντά στις επικρίσεις για δηλώσεις του παρελθόντος και πρόσφατη εμφάνιση. Δείτε τι είπε.
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή, Πόπη Καπάνταη, υπερασπίζεται την τραγουδίστρια απέναντι σε επικρίσεις.
  • Οι επικρίσεις αφορούν παλαιότερες δηλώσεις της Γαρμπή για τον Γιώργο Μαζωνάκη και πρόσφατη εμφάνισή της.
  • Η Καπάνταη τονίζει ότι δεν υπήρξε πρόθεση προσβολής του Μαζωνάκη και αναφέρεται σε άψογη συνεργασία τους.
  • Η μάνατζερ κατηγορεί για "παράνοια και υποκρισία" την αντίδραση του κοινού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πόπη Καπάνταη, μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή, έκανε δημόσια παρέμβαση για να υπερασπιστεί την τραγουδίστρια, απαντώντας στις σφοδρές αντιδράσεις που εκφράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επικρίσεις εστιάστηκαν σε παλαιότερες δηλώσεις της Γαρμπή σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι οποίες επανήλθαν στο προσκήνιο, καθώς και στην πρόσφατη εμφάνισή της στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Η Καίτη Γαρμπή στην πρώτη της εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας, φορώντας εντυπωσιακό κοστούμι με παγιέτες.
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Η Πόπη Καπάνταη, μέσα από αναρτήσεις της, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση να προσβληθεί ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης. Σχολιάζοντας αρνητικά σχόλια, η Καπάνταη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ντροπή έχει ντραπεί με αυτά που γράφετε και με αυτά που πιστεύετε. Ούτε και εσείς λοιπόν κατανοείτε πως δεν υπάρχει κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αναφέρθηκε στον συνάδελφό της όπως έκανε από πάντα! Και ο ίδιος ο Μαζωνάκης θα ντρεπόταν για λογαριασμό σας μετά από την άψογη συνεργασία που είχε μαζί της».

Διάβασε επίσης: Καίτη Γαρμπή: Η τούμπα στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και η χιουμοριστική απάντησή της

Επιπλέον, η μάνατζερ της Καίτης Γαρμπή τόνισε την άψογη συνεργασία που είχαν οι δύο καλλιτέχνες στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας ότι η Γαρμπή είχε πάντα εκφραστεί με θετικά λόγια για τον Μαζωνάκη.

Η Καίτη Γαρμπή ποζάρει χαμογελαστή, ανακοινώνοντας πού θα βρίσκεται φέτος τον χειμώνα.
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Η Πόπη Καπάνταη εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το θέμα, κάνοντας λόγο για «παράνοια και υποκρισία» που έχουν φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα. «Ατυχές είναι που έχει συνδεθεί με τον εκλιπόντα η όλη ιστορία. Έχει συνεργαστεί μαζί του σε σεζόν που όλοι περάσατε υπέροχα και έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια πολλές φορές. Τώρα ξαφνικά κλειδώσατε πως τον προσέβαλε για μια φράση που τη λέμε όλοι», ανέφερε, επιμένοντας πως η τραγουδίστρια δεν είχε κακή πρόθεση και ότι απλώς χρησιμοποίησε έναν τρόπο έκφρασης που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί.

Η Καίτη Γαρμπή χαμογελάει φορώντας λεοπάρ φόρεμα μπροστά από μπλε φόντο.
https://www.instagram.com/kaitigarbi/

Η Καπάνταη έκλεισε την παρέμβασή της με μια έντονη δήλωση: «Η έλλειψη κοινής λογικής και ενσυναίσθησης, η παράνοια και η υποκρισία, η κακία και το μίσος σε αυτή τη χώρα έχουν φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα! Είναι άρρωστο πια όλο αυτό! Ήμαρτον!».

@kaitigarbi

Όλα καλά! ❤️

♬ πρωτότυπος ήχος – Kaiti Garbi

Η Καίτη Γαρμπή έχει κατά καιρούς εκφράσει την αγάπη της για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ η συνεργασία τους στο παρελθόν υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ευαισθησία που απαιτείται στις δημόσιες τοποθετήσεις, ειδικά όταν αφορούν πρόσωπα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στον χώρο της μουσικής.

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ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
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