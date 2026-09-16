Ο Maluma έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς – Δες την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου του

Ο Maluma έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, καθώς η σύντροφός του, Susana Gómez έφερε στον κόσμο τον γιο τους, Orión

Με μια ματιά Ο Maluma έγινε για δεύτερη φορά πατέρας, καλωσορίζοντας τον γιο του, Orión Londoño Gómez.

Η γέννηση ανακοινώθηκε μέσω social media με μια οικογενειακή φωτογραφία.

Ο Orión γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, και η οικογένεια είναι πλέον τετραμελής.

Γνωστοί καλλιτέχνες έστειλαν ευχές για το νέο μέλος της οικογένειας του Maluma. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Maluma ζει μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της προσωπικής του ζωής, καθώς έγινε για δεύτερη φορά πατέρας. Ο Κολομβιανός superstar ανακοίνωσε μέσα από τα social media ότι καλωσόρισε στον κόσμο τον γιο του, καρπό του έρωτά του με τη Susana Gómez, μοιράζοντας παράλληλα μία ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή φωτογραφία.

Ο μικρός ήρθε στον κόσμο στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και πήρε το όνομα Orión Londoño Gómez. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Maluma, ο ίδιος αγκαλιάζει τη Susana Gómez και κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο, σε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που αποτυπώνει τη χαρά της οικογένειας για τον ερχομό του νέου μέλους.

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Ο Maluma και η Susana Gómez είναι μαζί από το 2020 και έχουν ήδη μία κόρη, την París, η οποία γεννήθηκε το 2024. Τώρα, η οικογένειά τους έγινε τετραμελής και ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή του, αυτή τη φορά ως πατέρας δύο παιδιών.

Ο τραγουδιστής επέλεξε να αποκαλύψει τη γέννηση του γιου του με μία λιτή ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας το όνομά του και την ημερομηνία γέννησής του. Η φωτογραφία συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες αντιδράσεις, ενώ αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες έσπευσαν να στείλουν τις ευχές τους στην οικογένεια.

Ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν την ανάρτηση ήταν η Thalia, η Greeicy και η Laura Pausini, με τη δεύτερη να καλωσορίζει με ιδιαίτερα θερμά λόγια τη νέα τετραμελή οικογένεια.

Η δεύτερη εγκυμοσύνη είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Μάιο, όταν ο Maluma μοιράστηκε μία φωτογραφία στην οποία η μικρή París φιλά την κοιλιά της μητέρας της. Αργότερα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι περίμεναν αγόρι και πως το ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει την εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για περίπου πέντε μήνες.

Ο Maluma έχει μιλήσει στο παρελθόν με ιδιαίτερη συγκίνηση για την πατρότητα, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του με την París ως μία από τις σημαντικότερες της ζωής του. Τώρα, με τον ερχομό του Orión, η οικογένεια περνά σε ένα νέο κεφάλαιο.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο Maluma κυκλοφόρησε τον Μάιο το έβδομο studio album του, «Loco X Volver», ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα επιστρέψει στις μεγάλες περιοδείες με ένα νέο world tour για το 2027-2028, το πρώτο του μετά το «Don Juan Tour» του 2023-2024.

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