Celeb News 16.09.2026

Amanda Seyfried-Thomas Sadoski: Διαζύγιο για το ζευγάρι μετά από 9 χρόνια γάμου

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Τίτλοι τέλους για την Amanda Seyfried και τον Thomas Sadoski μετά από εννέα χρόνια κοινής πορείας, με το ζευγάρι να το επιβεβαιώνει
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Amanda Seyfried και ο Thomas Sadoski χωρίζουν μετά από 9 χρόνια γάμου.
  • Το ζευγάρι επιβεβαίωσε τον χωρισμό του με κοινή δήλωση, αναφέροντας ότι έχουν απομακρυνθεί.
  • Γνωρίστηκαν το 2015, παντρεύτηκαν το 2017 και έχουν δύο παιδιά.
  • Παρά τον χωρισμό, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Amanda Seyfried και του Thomas Sadoski, καθώς το γνωστό ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους έπειτα από 9 χρόνια κοινής πορείας, αιφνιδιάζοντας τους θαυμαστές του σε ολόκληρο τον κόσμο.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί επιβεβαίωσαν την είδηση του χωρισμού τους μέσα από μια αποκλειστική, κοινή δήλωση που παραχώρησαν, αποκαλύπτοντας ότι έχουν απομακρυνθεί εδώ και αρκετό διάστημα. Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν, η συγκεκριμένη απόφαση αποδείχθηκε η σωστή και πιο ώριμη κίνηση για τους ίδιους και την οικογένειά τους, διαβεβαιώνοντας πως παρά τις αλλαγές θα συνεχίσουν να βρίσκονται ο ένας στο πλευρό του άλλου για πάντα.

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Η ιστορία αγάπης τους μετρά χρόνια πίσω, καθώς οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2015, όταν πρωταγωνίστησαν μαζί σε θεατρική παράσταση εκτός Μπρόντγουεϊ. Η επαγγελματική τους χημεία εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν θυελλώδη προσωπικό έρωτα, με την επιβεβαίωση της σχέσης τους να έρχεται την άνοιξη του 2016 και τον αρραβώνα τους να ακολουθεί λίγους μήνες αργότερα.

Ηθοποιός με μαύρο φόρεμα και ο σύντροφός της σε επίσημη εκδήλωση.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ζευγάρι επέλεξε να ενωθεί με τα δεσμούς του γάμου τον Μάρτιο του 2017 μέσα από μια τελείως αθόρυβη και ρομαντική διαδικασία στην εξοχή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Λίγο αργότερα, η οικογένειά τους μεγάλωσε με την έλευση των δύο παιδιών τους, της κόρης τους Nina και του γιου τους Thomas Jr., προσφέροντάς τους στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας.

Η Amanda Seyfried στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025 για την ταινία The Testament of Ann Lee.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά τη μεγάλη τους αναγνωρισιμότητα και τις απαιτητικές καριέρες τους στο Χόλιγουντ, οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φλας, ζώντας σε μια ήσυχη φάρμα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Μέχρι και πρόσφατα, οι δημόσιες εμφανίσεις και οι τρυφερές αναρτήσεις τους έδειχναν μια βαθιά δεμένη οικογένεια, με τον ηθοποιό να στηρίζει αδιάκοπα την καλλιτεχνική πορεία της συζύγου του, όπως φάνηκε και στις πρόσφατες επιτυχίες και βραβεύσεις της.

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Amanda Seyfried Thomas Sadoski διαζύγιο
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