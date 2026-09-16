«Χίλιες φορές Μαζωνάκης»: Η Φωτεινή Πετρογιάννη παίρνει θέση μετά τις επικρίσεις για τον καλλιτέχνη

Η Φωτεινή Πετρογιάννη εξέφρασε τη διαφωνία της με πρόσφατες αναρτήσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη και αναφέρθηκε στα κριτήρια με τα οποία χαρακτηρίζονται κάποιοι «ποιοτικοί»

Με μια ματιά Η Φωτεινή Πετρογιάννη διαφωνεί με επικρίσεις για την αισθητική και μουσική προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αμφισβητεί τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν κάποιους ως ανώτερους αισθητικά.

Υποστηρίζει ότι ο Μαζωνάκης είναι «χίλιες φορές» προτιμότερος από άτομα χωρίς σεβασμό.

Η αντίδραση αναδεικνύει τη συναισθηματική φόρτιση και την αγάπη για τον καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρόσφατη αρθρογραφία σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του έχει πυροδοτήσει συζητήσεις και αντιδράσεις. Η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρογιάννη τοποθετήθηκε δημόσια, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία της με όσους επέκριναν την αισθητική και τη μουσική προσφορά του αείμνηστου τραγουδιστή, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο.

Η Πετρογιάννη σχολίασε αναρτήσεις μιας «πολύ ποιοτικής κυρίας», η οποία, όπως άφησε να εννοηθεί, απομειώθηκε τη συμβολή του Μαζωνάκη. «Αναρωτιέμαι πραγματικά… Από πού ορμώμενοι «βαφτίζουμε» κάποιους ανθρώπους ποιοτικούς, καλλιεργημένους, μορφωμένους, μιας άλλης αισθητικής;», έγραψε χαρακτηριστικά, αμφισβητώντας τα κριτήρια με τα οποία ορισμένοι χαρακτηρίζουν κάποιους ως ανώτερους αισθητικά.

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Η θέση της Φωτεινής Πετρογιάννη έγινε ακόμα πιο σαφής μέσα από μια άμεση σύγκριση. «Χίλιες φορές Μαζωνάκης, μπουζούκι και γαρύφαλλο», υποστήριξε, «από το να χειροκροτάμε «ανθρώπους» που δεν ξέρουν πότε να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό και θεωρούν την αφεντιά τους κάτι ανώτερο». Με αυτή τη δήλωση, η δημοσιογράφος εξέφρασε την άποψή της ότι η αυθεντικότητα και η λαϊκή έκφραση του Μαζωνάκη υπερτερούν έναντι μιας επιφανειακής «ποιότητας» που συνοδεύεται από έλλειψη σεβασμού.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει την έντονη συναισθηματική φόρτιση που προκαλεί η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή. Η υποστήριξη από πρόσωπα όπως η Φωτεινή Πετρογιάννη αποδεικνύει την αγάπη και τον σεβασμό που περιβάλλουν τη δισκογραφία και την καλλιτεχνική πορεία του.

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια συγκέντρωσε πολλούς επώνυμους, που βρέθηκαν εκεί για να τον αποχαιρετήσουν, δείχνοντας την αγάπη και τον σεβασμό που του έτρεφαν.

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