Celeb News 13.09.2026

Γιώργος Μαζωνάκης: Πλήθος κόσμου στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία

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Εκατοντάδες πολίτες κατακλύζουν τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία και το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Νίκαια για τη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Θαυμαστές από όλη την Ελλάδα ταξίδεψαν για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τραγουδιστή.
  • Το συγκεντρωμένο πλήθος τραγούδησε και χειροκρότησε στη μνήμη του Μαζωνάκη.
  • Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή μετά από ιατρική πράξη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίσσονται από νωρίς το απόγευμα περιμετρικά του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, καθώς εκατοντάδες πολίτες, φίλοι και θαυμαστές έχουν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Ο Γιώργος Λιβάνης τραγουδάει με μικρόφωνο στη σκηνή, αναφερόμενος στη συνεργασία που δεν έγινε.
https://www.instagram.com/giorgos_livanis/

Από τις 17:00, ο κόσμος άρχισε να καταφθάνει στην περιοχή όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά και από απομακρυσμένες περιοχές της επαρχίας. Πούλμαν με θαυμαστές του καλλιτέχνη έφτασαν έξω από την εκκλησία, με πολλές χαρακτηριστικές μαρτυρίες ανθρώπων να αποτυπώνουν το βαθύ σοκ και τη θλίψη για την απώλειά του.

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Λίγο προτού φτάσει η σορός του στον ναό, το συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε σε τραγούδια, ερμηνεύοντας γνωστό του κομμάτι εν μέσω χειροκροτημάτων. «Ήρθαμε από πολύ μακριά, δεν γινόταν να λείπουμε. Μας συγκλόνισε ο τρόπος που έφυγε», ανέφεραν χαρακτηριστικά πολίτες που ταξίδεψαν ώρες για να βρεθούν στη γενέτειρά του και να του αποδώσουν φόρο τιμής.

Η στιγμή της εξόδου και η συγκινητική ατμόσφαιρα

Την ώρα που το φέρετρο έβγαινε έξω από την εκκλησία με κατεύθυνση τη νεκροφόρα, όλος ο κόσμος τραγουδούσε συγκινημένος το «Ώρες μικρές», το οποίο ακουγόταν ταυτόχρονα και από τα μεγάφωνα. Μόλις ολοκληρώθηκε το ρεφρέν, άνοιξαν τη νεκροφόρα για να βγει το φέρετρο, μέσα σε μια θάλασσα από χειροκροτήματα και συνθήκη βαθιάς θλίψης από τους παρευρισκομένους που αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

Εξελίξεις και έρευνα γύρω από τις συνθήκες θανάτου

Εν τω μεταξύ, η υπόθεση γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων, με την οικογένεια και τον νομικό της εκπρόσωπο να ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών.


Το λαϊκό προσκύνημα αποτελεί τον σταθμό μιας βαθιά φορτισμένης συναισθηματικά διαδικασίας, καθώς ο καλλιτεχνικός κόσμος και το κοινό αποχαιρετούν έναν από τους πιο εμβληματικούς και αγαπημένους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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Ακολουθία ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΗΔΕΙΑ
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