Celeb News 11.09.2026

«Ένιωσα πολλή ντροπή»: Η Gwyneth Paltrow μιλάει ανοιχτά για τον Brad Pitt

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Η Gwyneth Paltrow μιλάει ανοιχτά για τη σχέση της με τον Brad Pitt στα '90s, τον αρραβώνα τους και τα συναισθήματα ντροπής μετά τον χωρισμό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Gwyneth Paltrow μίλησε για τη σχέση της με τον Brad Pitt στο podcast «Friends Keep Secrets».
  • Γνωρίστηκαν το 1994 στα γυρίσματα της ταινίας «Se7en» και ερωτεύτηκαν αμέσως.
  • Η σχέση τους επισκιάστηκε από τη διαρκή προσοχή των μέσων ενημέρωσης, προκαλώντας στην Paltrow «ντροπή».
  • Παρά τον χωρισμό τους το 1997, η Paltrow μίλησε θερμά για τον Pitt, αποκαλώντας τον «σπουδαίο άνθρωπο».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Gyneth Paltrow άνοιξε πρόσφατα την καρδιά της και μίλησε ανοιχτά για μία από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της δεκαετίας του ’90, αυτήν με τον Brad Pitt. Φιλοξενούμενη στο podcast «Friends Keep Secrets», η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε στο ειδύλλιό τους, την τεράστια πίεση της δημοσιότητας αλλά και τα ανάμεικτα συναισθήματα που της άφησε ο χωρισμός τους.

Η Gwyneth Paltrow ποζάρει με λευκό φόρεμα με λουλούδια, μετά τη διαφήμιση για ισραηλινό real estate.
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Οι 2 σταρ γνωρίστηκαν το 1994 στα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας «Se7en». Η Gwyneth Paltrow, σε ηλικία μόλις 22 ετών, και ο 31χρονος τότε Brad Pitt ερωτεύτηκαν σχεδόν αμέσως. Όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, η γνωριμία τους έμοιαζε με κεραυνοβόλο έρωτα, ήταν μια απόλυτα συναρπαστική και διασκεδαστική περίοδος, η οποία όμως επισκιάστηκε γρήγορα από τη διαρκή προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

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Το ζευγάρι έφτασε μέχρι τον αρραβώνα το 1996, ωστόσο τον Ιούνιο του 1997 αποφάσισε να τραβήξει χωρισμούς δρόμους. Μιλώντας για την εποχή εκείνη, η Gwyneth Paltrow παραδέχθηκε πως κουβαλούσε «πολλή ντροπή» επειδή η σχέση τους δεν είχε την κατάληξη που περίμενε ο κόσμος, εξηγώντας πως η έκθεση στον Τύπο μεγέθυνε τα πράγματα σε βαθμό που να μοιάζουν ασήκωτα.

gap_studio_gwyneth_paltrow
https://www.instagram.com/gap/

Παρά το άδοξο τέλος, η ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον πρώην σύντροφό της, αποκαλώντας τον «σπουδαίο άνθρωπο» και τονίζοντας ότι εξακολουθεί να τον αγαπά.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν η Gwyneth Paltrow είχε εξομολογηθεί πως εκείνη ήταν που αποφάσισε να διαλύσει τον αρραβώνα, καθώς στα 22 της δεν ένιωθε έτοιμη για έναν τόσο σοβαρό δεσμό, σε αντίθεση με τον Brad Pitt που γνώριζε ακριβώς τι ήθελε. Μετά τον χωρισμό τους, η ίδια προχώρησε στη ζωή της, παντρεύτηκε τον Chris Martin των Coldplay και, αργότερα, τον παραγωγό Brad Falchuk.

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