Celeb World 11.09.2026

«Καλή μας αρχή»: Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε το νέο της ξεκίνημα στον ΑΝΤ1

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Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1 και το μοιρτάστηκε με νέα ανάρτηση που μοιράστηκε στο instagram
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε το νέο της τηλεοπτικό ξεκίνημα στον ΑΝΤ1.
  • Θα αναλάβει την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου.
  • Η εκπομπή της θα προβάλλεται Σάββατο και Κυριακή, από τις 10:00 έως 13:00.
  • Η παρουσιάστρια έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα τηλεοπτική σελίδα ανοίγει για τη Φαίη Σκορδά, η οποία από τη νέα σεζόν εντάσσεται στο δυναμικό του ΑΝΤ1 και αναλαμβάνει την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου.

https://www.instagram.com/fayskorda/
https://www.instagram.com/fayskorda/

Η παρουσιάστρια έκανε την πρώτη της ανάρτηση για τη νέα συνεργασία την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μοιράζοντας ένα στιγμιότυπο στα social media και στέλνοντας το δικό της μήνυμα για το νέο ξεκίνημα. «Καλή μας αρχή», έγραψε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας της τηλεοπτικής περιπέτειας στον ΑΝΤ1.

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Η νέα εκπομπή αναμένεται να βρίσκεται στον αέρα κάθε Σάββατο και Κυριακή, με την έναρξη να τοποθετείται περίπου στις 10:00 το πρωί και την ολοκλήρωση γύρω στη 13:00. Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει έτσι σε μια ζώνη που γνωρίζει καλά, έχοντας μπροστά της μια νέα τηλεοπτική πρόκληση και ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην πορεία της.

https://www.instagram.com/fayskorda/
https://www.instagram.com/fayskorda/
https://www.instagram.com/fayskorda/
https://www.instagram.com/fayskorda/

Η παρουσιάστρια έδωσε μάλιστα το «παρών» και στο δείπνο που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, μαζί με τους υπόλοιπους παρουσιαστές του σταθμού. Το μόνο που μένει τώρα είναι η πρεμιέρα για να δούμε πώς θα είναι το νέο weekend πρωινό με τη Φαίη Σκορδά!

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ANT1 ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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