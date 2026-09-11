Celeb News 11.09.2026

Emmys: Η Dolly Parton θα βρεθεί στο επίκεντρο της μεγάλης βραδιάς – Το αφιέρωμα που ετοιμάζουν

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής τελετής των Emmys φαίνεται πως θα είναι αφιερωμένη στη Dolly Parton
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Στα φετινά Emmys θα γίνει ειδικό αφιέρωμα στη Dolly Parton.
  • Η Parton είναι αναγνωρίσιμη και αγαπητή προσωπικότητα της αμερικανικής ψυχαγωγίας.
  • Οι παραγωγοί υπόσχονται ένα "όμορφο αφιέρωμα" χωρίς να δίνουν λεπτομέρειες.
  • Το αφιέρωμα αναμένεται να είναι μια από τις ξεχωριστές στιγμές της τελετής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φετινή τελετή των Emmys αναμένεται να έχει μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς οι παραγωγοί της μεγάλης τηλεοπτικής βραδιάς επιβεβαίωσαν ότι ετοιμάζουν ένα ειδικό αφιέρωμα στη μνήμη της Dolly Parton. Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς η Parton αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπητές προσωπικότητες της αμερικανικής ψυχαγωγίας και η παρουσία της έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη μικρή οθόνη.

Η Dolly Parton ποζάρει χαμογελαστή σε εξωτερικό χώρο, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.
https://www.instagram.com/dollyparton/

Αν παρακολουθείς τα Emmys και περιμένεις κάθε χρόνο τις στιγμές που ξεφεύγουν από τα βραβεία και τις υποψηφιότητες, το συγκεκριμένο tribute αναμένεται να είναι μία από τις πιο ξεχωριστές αναφορές της φετινής διοργάνωσης. Οι παραγωγοί, μάλιστα, φρόντισαν να δώσουν μια μικρή γεύση από αυτό που ετοιμάζουν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το αφιέρωμα στη Dolly Parton θα είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική αναφορά.

Διάβασε επίσης: Pamela Anderson: Ο γιος της, Brandon Thomas Lee, αρραβωνιάστηκε Ελληνίδα

Τα Emmys ετοιμάζουν ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Dolly Parton

Οι παραγωγοί των φετινών Emmys επιβεβαίωσαν ότι η Dolly Parton θα τιμηθεί μέσα από ένα ειδικό tribute κατά τη διάρκεια της τελετής. Παρότι δεν έχουν γίνει γνωστές όλες οι λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του αφιερώματος, η συγκεκριμένη ανακοίνωση αρκεί για να δημιουργήσει προσμονή γύρω από μία από τις στιγμές που αναμένεται να συζητηθούν μετά την ολοκλήρωση της βραδιάς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους παραγωγούς, «I think it will be a beautiful tribute to Dolly», δηλαδή «Νομίζω ότι θα είναι ένα όμορφο αφιέρωμα στη Dolly». Η συγκεκριμένη φράση λειτουργεί ως ένα μικρό teaser για όσα θα δεις στη σκηνή, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το πώς ακριβώς θα παρουσιαστεί το tribute.

Η Dolly Parton με εντυπωσιακή κόκκινη εμφάνιση, μετά το απίστευτο streaming ρεκόρ της μουσικής της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Dolly Parton παραμένει μια ξεχωριστή μορφή της ψυχαγωγίας

Η επιλογή της Dolly Parton για ένα ειδικό αφιέρωμα στα Emmys δεν περνά απαρατήρητη, καθώς πρόκειται για μια προσωπικότητα που έχει ξεπεράσει εδώ και δεκαετίες τα όρια ενός μόνο χώρου της ψυχαγωγίας. Με τη χαρακτηριστική της παρουσία, τη μακρά καριέρα και την ιδιαίτερη σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό, η Parton αποτελεί μία από εκείνες τις φιγούρες που μπορούν να συνδέσουν διαφορετικές γενιές θαυμαστών. Έτσι, ένα tribute στη φετινή τελετή των Emmys αποκτά ιδιαίτερο βάρος, ειδικά για όσους έχουν συνδέσει το όνομά της με σημαντικές στιγμές της αμερικανικής τηλεόρασης και του θεάματος.

Μια στιγμή που αναμένεται να ξεχωρίσει στη μεγάλη βραδιά

Τα Emmys είναι συνδεδεμένα με τις μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, τους πρωταγωνιστές και τις βραβεύσεις, όμως κάθε τελετή έχει και εκείνες τις στιγμές που αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα. Το αφιέρωμα στη Dolly Parton φαίνεται πως θα είναι μία από αυτές. Αν περιμένεις να δεις τη φετινή τελετή, είναι μία από τις στιγμές που αξίζει να έχεις στο μυαλό σου, ιδιαίτερα μετά το teaser των παραγωγών. Το μόνο που μένει είναι να δούμε με ποιον τρόπο θα επιλέξουν να τιμήσουν τη Dolly και ποιοι θα βρεθούν στη σκηνή για να συμμετάσχουν σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή.

https://www.instagram.com/dollyparton/
https://www.instagram.com/dollyparton/

Η Dolly Parton στο επίκεντρο των φετινών Emmys

Με την ανακοίνωση του ειδικού tribute, η Dolly Parton προστίθεται με έναν ξεχωριστό τρόπο στη φετινή βραδιά των Emmys. Οι παραγωγοί έχουν ήδη δημιουργήσει τις προσδοκίες με λίγα μόνο λόγια, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του αφιερώματος. Το «θα είναι ένα όμορφο tribute στη Dolly» είναι μέχρι στιγμής το βασικό στοιχείο που έχει γίνει γνωστό και αρκεί για να κάνει το κοινό να περιμένει με ενδιαφέρον τη μεγάλη τηλεοπτική βραδιά. Όταν αποκαλυφθεί ολόκληρο το αφιέρωμα, αναμένεται να φανεί αν οι υποσχέσεις των παραγωγών θα επιβεβαιωθούν και αν η συγκεκριμένη στιγμή θα αποτελέσει μία από τις πιο δυνατές εικόνες της φετινής τελετής.

Διάβασε επίσης: Η Lady Gaga «εξαφανίστηκε» και οι φήμες για «κρυφό» γάμο φούντωσαν

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Creative Arts Emmys 2026 dolly parton
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Kate Middleton επέστρεψε εκεί όπου έδωσε τη δική της μάχη – Η μυστική πρόκληση και τα χρήματα για τους ασθενείς

Η Kate Middleton επέστρεψε εκεί όπου έδωσε τη δική της μάχη – Η μυστική πρόκληση και τα χρήματα για τους ασθενείς

11.09.2026
Επόμενο
Sydney Sweeney: Δες την εμφάνιση της στην καμπάνια της Novig που έχει γίνει talk of the town

Sydney Sweeney: Δες την εμφάνιση της στην καμπάνια της Novig που έχει γίνει talk of the town

11.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Ένιωσα πολλή ντροπή»: Η Gwyneth Paltrow μιλάει ανοιχτά για τον Brad Pitt
Celeb News

«Ένιωσα πολλή ντροπή»: Η Gwyneth Paltrow μιλάει ανοιχτά για τον Brad Pitt

11.09.2026
Sydney Sweeney: Δες την εμφάνιση της στην καμπάνια της Novig που έχει γίνει talk of the town
Celeb News

Sydney Sweeney: Δες την εμφάνιση της στην καμπάνια της Novig που έχει γίνει talk of the town

11.09.2026
Η Kate Middleton επέστρεψε εκεί όπου έδωσε τη δική της μάχη – Η μυστική πρόκληση και τα χρήματα για τους ασθενείς
Celeb News

Η Kate Middleton επέστρεψε εκεί όπου έδωσε τη δική της μάχη – Η μυστική πρόκληση και τα χρήματα για τους ασθενείς

11.09.2026
Το πρώτο instagram post της Jennifer Lawrence είναι γεγονός – Δες το εδώ
Celeb News

Το πρώτο instagram post της Jennifer Lawrence είναι γεγονός – Δες το εδώ

11.09.2026
Meghan Trainor: Ο αδερφός της παντρεύτηκε και εκείνη απέκτησε την «νέα της αδερφή»
Celeb News

Meghan Trainor: Ο αδερφός της παντρεύτηκε και εκείνη απέκτησε την «νέα της αδερφή»

11.09.2026
«Ήξερε που πήγαινε»: Τι είπε η Dolly Parton στην αδελφή της λίγο πριν «φύγει»
Celeb News

«Ήξερε που πήγαινε»: Τι είπε η Dolly Parton στην αδελφή της λίγο πριν «φύγει»

11.09.2026
Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Η αμήχανη στιγμή στο κόκκινο χαλί που δίχασε το διαδίκτυο
Celeb News

Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Η αμήχανη στιγμή στο κόκκινο χαλί που δίχασε το διαδίκτυο

11.09.2026
«Καλή μας αρχή»: Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε το νέο της ξεκίνημα στον ΑΝΤ1
Celeb News

«Καλή μας αρχή»: Η Φαίη Σκορδά ανακοίνωσε το νέο της ξεκίνημα στον ΑΝΤ1

11.09.2026
Μαίρη Συνατσάκη: Η τρυφερή εξομολόγηση για την πρώτη ημέρα της μικρής Ολίβιας στο προνήπιο
Celeb News

Μαίρη Συνατσάκη: Η τρυφερή εξομολόγηση για την πρώτη ημέρα της μικρής Ολίβιας στο προνήπιο

11.09.2026
Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο φοβούνται στο Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές