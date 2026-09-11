Το πρώτο instagram post της Jennifer Lawrence είναι γεγονός – Δες το εδώ

Η Jennifer Lawrence έκανε το πρώτο της instagram story και έστειλε με 1 μήνυμα στους followers της για τα αρνητικά σχόλια

Με μια ματιά Η Jennifer Lawrence έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram.

Προειδοποίησε τους followers της για αρνητικά σχόλια, τονίζοντας την ψυχολογική τους επίδραση.

Χρησιμοποίησε χιούμορ, αναφέροντας ότι τα κακόβουλα σχόλια μπορεί να επηρεάσουν το "μωρό", δηλαδή την ίδια.

Δείχνει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Instagram με τον δικό της, αυθεντικό τρόπο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lawrence έκανε το πρώτο της Instagram Story και, φυσικά, δεν θα μπορούσε να είναι ένα συνηθισμένο post. Λίγες ώρες μετά την πρώτη της ανάρτηση στην πλατφόρμα, η ηθοποιός επέστρεψε με ένα μήνυμα προς τους followers της, βάζοντας από νωρίς τους δικούς της κανόνες.

Με το γνωστό χιούμορ της, η Jennifer Lawrence θέλησε να προειδοποιήσει όσους σκοπεύουν να αφήσουν αρνητικά ή επιθετικά σχόλια στο προφίλ της. Όπως έγραψε, τέτοιου είδους σχόλια μπορούν να την επηρεάσουν ψυχολογικά, οπότε καλύτερα οι followers να… προσέχουν τι γράφουν.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lawrence μπήκε στο Instagram – Ποια ήταν τα πρώτα της follow

Το καλύτερο κομμάτι, όμως, ήρθε στο τέλος. «Να έχετε υπόψη ότι οποιοδήποτε κακόβουλο ή επιθετικό σχόλιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μωρό. Εγώ είμαι το μωρό», έγραψε με αυτοσαρκαστική διάθεση, μετατρέποντας το μήνυμα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά Jennifer Lawrence moments.

Η ηθοποιός έχει ήδη δείξει από την πρώτη στιγμή ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Instagram με τον δικό της τρόπο, χωρίς να παίρνει υπερβολικά στα σοβαρά το social media game. Και το πρώτο της Story φαίνεται πως επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό.

Με εκατομμύρια followers να έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο προφίλ της, το ενδιαφέρον για κάθε νέα ανάρτησή της αναμένεται τεράστιο. Το ερώτημα είναι πλέον ένα: θα καταφέρει η Jennifer Lawrence να μείνει στο Instagram χωρίς να… πατήσει το delete;

Διάβασε επίσης: