Celeb World 11.09.2026

Το πρώτο instagram post της Jennifer Lawrence είναι γεγονός – Δες το εδώ

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Η Jennifer Lawrence έκανε το πρώτο της instagram story και έστειλε με 1 μήνυμα στους followers της για τα αρνητικά σχόλια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Lawrence έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram.
  • Προειδοποίησε τους followers της για αρνητικά σχόλια, τονίζοντας την ψυχολογική τους επίδραση.
  • Χρησιμοποίησε χιούμορ, αναφέροντας ότι τα κακόβουλα σχόλια μπορεί να επηρεάσουν το "μωρό", δηλαδή την ίδια.
  • Δείχνει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Instagram με τον δικό της, αυθεντικό τρόπο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jennifer Lawrence έκανε το πρώτο της Instagram Story και, φυσικά, δεν θα μπορούσε να είναι ένα συνηθισμένο post. Λίγες ώρες μετά την πρώτη της ανάρτηση στην πλατφόρμα, η ηθοποιός επέστρεψε με ένα μήνυμα προς τους followers της, βάζοντας από νωρίς τους δικούς της κανόνες.

Jennifer Lawrence ποζάρει με το χαρακτηριστικό της στυλ, αποκαλύπτοντας την αλήθεια για την εμφάνισή της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με το γνωστό χιούμορ της, η Jennifer Lawrence θέλησε να προειδοποιήσει όσους σκοπεύουν να αφήσουν αρνητικά ή επιθετικά σχόλια στο προφίλ της. Όπως έγραψε, τέτοιου είδους σχόλια μπορούν να την επηρεάσουν ψυχολογικά, οπότε καλύτερα οι followers να… προσέχουν τι γράφουν.

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Το καλύτερο κομμάτι, όμως, ήρθε στο τέλος. «Να έχετε υπόψη ότι οποιοδήποτε κακόβουλο ή επιθετικό σχόλιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μωρό. Εγώ είμαι το μωρό», έγραψε με αυτοσαρκαστική διάθεση, μετατρέποντας το μήνυμα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά Jennifer Lawrence moments.

Jennifer Lawrence ποζάρει με κοσμήματα και αλλαγμένη εμφάνιση, ενώ μιλάει για την αλήθεια πίσω από τις αισθητικές της επιλογές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ηθοποιός έχει ήδη δείξει από την πρώτη στιγμή ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Instagram με τον δικό της τρόπο, χωρίς να παίρνει υπερβολικά στα σοβαρά το social media game. Και το πρώτο της Story φαίνεται πως επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό.

Με εκατομμύρια followers να έχουν ήδη συγκεντρωθεί στο προφίλ της, το ενδιαφέρον για κάθε νέα ανάρτησή της αναμένεται τεράστιο. Το ερώτημα είναι πλέον ένα: θα καταφέρει η Jennifer Lawrence να μείνει στο Instagram χωρίς να… πατήσει το delete;

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Jennifer Lawrence
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