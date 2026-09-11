Celeb World 11.09.2026

Meghan Trainor: Ο αδερφός της παντρεύτηκε και εκείνη απέκτησε την «νέα της αδερφή»

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Ο αδερφός της Meghan Trainor, Justin, παντρεύτηκε την Alex σε έναν εντυπωσιακό cliffside γάμο και η τραγουδίστρια μοιράστηκε τις πιο όμορφες στιγμές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο αδερφός της Meghan Trainor, Justin, παντρεύτηκε την Alex.
  • Η Meghan καλωσόρισε την Alex στην οικογένεια, αποκαλώντας την «νέα της αδερφή».
  • Η Meghan μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο στα social media με την οικογένειά της.
  • Η οικογένεια Trainor είναι γνωστή για τη στενή της σχέση και τις κοινές οικογενειακές στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οικογενειακές στιγμές, χαμόγελα και ένας γάμος με φόντο τη θάλασσα είχε το νέο κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειας της Meghan Trainor. Ο μικρότερος αδερφός της, Justin Trainor, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Alex σε έναν εντυπωσιακό cliffside γάμο, με τη διάσημη τραγουδίστρια να μοιράζεται με τους followers της μερικά από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα της ημέρας.

https://www.instagram.com/meghantrainor/
https://www.instagram.com/meghantrainor/

Η Meghan δεν έκρυψε τη χαρά της για τον γάμο του 30χρονου αδερφού της. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media τη βλέπουμε μαζί με τον σύζυγό της Daryl Sabara και τους δύο γιους τους, Barry και Riley, οι οποίοι συμμετείχαν μάλιστα στην τελετή, περπατώντας μαζί με τους γονείς τους προς τον χώρο του γάμου.

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«Ο μικρός μου αδερφός παντρεύτηκε έναν απόλυτο άγγελο! Είμαστε τόσο τυχεροί. Αγαπώ τη νέα μου αδερφή/κολλητή μου», έγραψε η Meghan, καλωσορίζοντας με τον δικό της τρόπο την Alex στην οικογένεια. Σε ένα ακόμη στιγμιότυπο, η Meghan πόζαρε μαζί με τον Justin και τον άλλο αδερφό τους, Ryan Trainor, σε ένα photo booth, αποτυπώνοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχουν τα τρία αδέρφια.

https://www.instagram.com/meghantrainor/
https://www.instagram.com/meghantrainor/

Ο Justin είναι producer, composer και sound designer με έδρα το Los Angeles και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Meghan σε albums της. Η σχέση του με την Alex είχε γίνει γνωστή στην οικογένεια εδώ και αρκετό καιρό, ενώ το 2024 η μητέρα τους, Kelli, είχε ανακοινώσει με ενθουσιασμό τον αρραβώνα τους.

https://www.instagram.com/meghantrainor/
https://www.instagram.com/meghantrainor/

Η Meghan, άλλωστε, έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο δεμένη είναι με τα αδέρφια της. Μάλιστα, σε παλαιότερη εμφάνισή της στο The Drew Barrymore Show, είχε αποκαλύψει αστειευόμενη ότι είχε αναλάβει ρόλο… matchmaker, αφού ήθελε να βρει για τους αδερφούς της τις κατάλληλες συντρόφους.

https://www.instagram.com/meghantrainor/
https://www.instagram.com/meghantrainor/

«Ψάχνω για αδερφή», είχε πει τότε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, εξηγώντας πως ήθελε να αποκτήσει μια αδερφή μέσα από τις σχέσεις των αδερφών της. Και τελικά, φαίνεται πως η Meghan την βρήκε στο πρόσωπο της Alex!

https://www.instagram.com/meghantrainor
https://www.instagram.com/meghantrainor

Η οικογένεια Trainor είναι ιδιαίτερα δεμένη και αυτό έχει φανεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Όταν η Meghan παντρεύτηκε τον Daryl Sabara το 2019, μάλιστα, οι δυο τους έκαναν honeymoon στη Bora Bora μαζί με τους γονείς και τα αδέρφια της, σε ένα πραγματικό «familymoon».

https://www.instagram.com/meghantrainor
https://www.instagram.com/meghantrainor

Τώρα, με τον γάμο του Justin και της Alex, η οικογένεια μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και η Meghan φαίνεται πως είναι πιο χαρούμενη από ποτέ που απέκτησε επίσημα τη «νέα της αδερφή».

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Meghan Trainor
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