Μουσική 11.09.2026

Alex Warren: Το «WILDCHILD» εκτοξεύτηκε στο Νο1 – Το μεγαλύτερο άλμα της καριέρας του

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Το «WILDCHILD» του Alex Warren έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στα Billboard charts, χαρίζοντάς του δύο Νο1 θέσεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «WILDCHILD» του Alex Warren έφτασε στο Νο1 στα Billboard charts Top Album Sales και Vinyl Albums.
  • Το «WILDCHILD» κατέκτησε το Νο2 του Billboard 200, την υψηλότερη θέση στην καριέρα του Alex Warren.
  • Το άλμπουμ σημείωσε 75.000 ισοδύναμες μονάδες και 55.000 καθαρές πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα.
  • Η κυκλοφορία 13 εκδόσεων βινυλίου και 5 CD συνέβαλε στη μεγάλη εμπορική επιτυχία του άλμπουμ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «WILDCHILD» δεν χρειάστηκε ούτε μία εβδομάδα για να δείξει στον Alex Warren μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Το δεύτερο full-length studio album του τραγουδιστή έκανε εντυπωσιακή είσοδο στα Billboard charts, κατακτώντας από την πρώτη κιόλας εβδομάδα το Νο1 τόσο στο Top Album Sales όσο και στο Vinyl Albums, ενώ παράλληλα σκαρφάλωσε στο Νο2 του Billboard 200, σημειώνοντας την υψηλότερη θέση που έχει πετύχει μέχρι σήμερα ο Alex Warren στο συγκεκριμένο chart.

alex_warren
https://www.instagram.com/alexwarren/

Οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι και δύσκολα αφήνουν περιθώριο για αμφιβολίες: με 75.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ και 55.000 καθαρές πωλήσεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα, το «WILDCHILD» χαρίζει στον τραγουδιστή το μεγαλύτερο εμπορικό ξεκίνημα της μέχρι τώρα καριέρας του και ταυτόχρονα τις πρώτες Νο. 1 θέσεις του σε δύο σημαντικές κατηγορίες του Billboard. Και κάπως έτσι, η πορεία που ξεκίνησε με το «Ordinary» και την κορυφή του Billboard Hot 100 αποκτά πλέον νέα διάσταση, με τον Alex Warren να δείχνει μέσα από τα ίδια τα charts ότι το όνομά του έχει αποκτήσει πλέον πολύ μεγαλύτερη δυναμική.

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Το «WILDCHILD» έκανε το καλύτερο ξεκίνημα της μέχρι τώρα δισκογραφικής πορείας του Alex Warren, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο Top Album Sales όσο και στο Vinyl Albums chart του Billboard. Παράλληλα, το άλμπουμ έκανε την είσοδό του στο Billboard 200 στο Νο. 2, ενώ κατέλαβε και το Νο. 9 στο Indie Store Album Sales, σε μια εβδομάδα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυνατή για τον καλλιτέχνη.

https://www.instagram.com/alexwarren/
https://www.instagram.com/alexwarren/

Την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, η οποία ολοκληρώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, το «WILDCHILD» συγκέντρωσε 75.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις ΗΠΑ, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα του Alex Warren σε συνολικές μονάδες. Από αυτές, οι 55.000 αφορούσαν καθαρές πωλήσεις άλμπουμ, γεγονός που σημαίνει ότι και οι πωλήσεις του συγκεκριμένου δίσκου αποτέλεσαν νέο προσωπικό ρεκόρ για τον τραγουδιστή. Οι υπόλοιπες μονάδες προήλθαν από streaming και αγορές μεμονωμένων τραγουδιών.

Ένα σημαντικό κομμάτι της δυναμικής του «WILDCHILD» ήταν και η ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία στις φυσικές εκδόσεις του άλμπουμ. Συνολικά κυκλοφόρησαν 13 διαφορετικές εκδόσεις σε βινύλιο, δύο από τις οποίες ήταν υπογεγραμμένες, ενώ υπήρχαν επίσης πέντε εκδόσεις CD, με δύο υπογεγραμμένες, καθώς και τρεις digital download editions, δύο από τις οποίες περιείχαν bonus tracks. Στο παιχνίδι των πωλήσεων μπήκε και η cassette έκδοση, δίνοντας στους fans του Alex Warren ακόμη περισσότερους τρόπους να αποκτήσουν το «WILDCHILD».

https://www.instagram.com/alexwarren/
https://www.instagram.com/alexwarren/

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει ολόκληρο το άλμπουμ, ο Alex Warren είχε ήδη αρχίσει να χτίζει την παρουσία του στα Billboard charts μέσα από τα singles που το προηγήθηκαν. Το «Fever Dream» έφτασε στο Νο. 21 του Billboard Hot 100 τον Μάρτιο, αποτελώντας μέχρι στιγμής το υψηλότερο charting τραγούδι του από τα τρία singles που αναφέρονται ως προπομποί του «WILDCHILD». Ακολούθησε το «Fine Place To Die», το οποίο έφτασε στο Νο. 87 τον Μάιο, ενώ το «Passenger» έκανε την εμφάνισή του στο Νο. 100 τον Ιούνιο.

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Alex Warren ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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