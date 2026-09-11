Ο PAN PAN επιστρέφει με νέο τραγούδι και μάς παρασύρει ξανά στον δικό του ρυθμό

Ο PAN PAN επιστρέφει με νέο τραγούδι και μαζί με την Καλλιόπη Μητροπούλου δημιουργεί ακόμη μία ξεχωριστή μουσική στιγμή

Με μια ματιά Ο PAN PAN κυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο «Κάτι σου λείπει (βόμβος νο2)».

Στο νέο κομμάτι συμμετέχει η Καλλιόπη Μητροπούλου στα φωνητικά.

Το τραγούδι συνδυάζει ηλεκτρονικό ήχο και εσωστρέφεια.

Η μουσική είναι των PAN PAN και Βαγγέλη Ντουμανά, οι στίχοι του PAN PAN. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με εμφανίσεις που γεμίζουν από κόσμο και ένα κοινό που τον ακολουθεί πιστά σε κάθε του βήμα, ο PAN PAN έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή σχέση με όσους μπαίνουν στον μουσικό του κόσμο. Από τα live μέχρι τις κυκλοφορίες του, τα τραγούδια του βρίσκουν τον τρόπο να γίνονται κοινές εμπειρίες, να τραγουδιούνται δυνατά και να μένουν.

Και τώρα, ο PAN PAN έρχεται να μας παρασύρει ξανά όλους με ένα ακόμα τραγούδι του.

Υπάρχουν στιγμές που ξέρεις ότι κάτι λείπει, χωρίς να μπορείς ακριβώς να πεις τι. Κάπου εκεί βρίσκεται το νέο τραγούδι του PAN PAN, «Κάτι σου λείπει (βόμβος νο2)», με τη συμμετοχή της Καλλιόπης Μητροπούλου.

Στο νέο κομμάτι, ο ίδιος ο PAN PAN μοιράζεται για ακόμη μία φορά τα φωνητικά με την Καλλιόπη Μητροπούλου, τη φωνή που αποτελεί σταθερό και αναπόσπαστο κομμάτι των τραγουδιών του.

Οι δυο τους δίνουν ζωή σε ένα τραγούδι που κινείται ανάμεσα στον ηλεκτρονικό ήχο, την εσωστρέφεια και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση των κομματιών του PAN PAN που έχουμε νιώσει όλοι με το πρώτο άκουσμα.

«Κάτι σου λείπει» – μια φράση απλή, σχεδόν καθημερινή, που εδώ γίνεται ένας ακόμη «βόμβος»: μια σκέψη που επιστρέφει ξανά και ξανά.

Τη μουσική υπογράφουν οι PAN PAN και Βαγγέλης Ντουμανάς, ενώ οι στίχοι είναι του PAN PAN.

Το «Κάτι σου λείπει (βόμβος νο2)» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.