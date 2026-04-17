Μουσικά Νέα 17.04.2026

Meghan Trainor: Αυτός είναι ο λόγος που «βάζει φρένο» στην περιοδεία της

Η Meghan Trainor ακυρώνει την περιοδεία «Get In Girl», δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της μετά τον ερχομό του τρίτου της παιδιού
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Meghan Trainor αποφάσισε να ακυρώσει την προγραμματισμένη περιοδεία της «Get In Girl», επικαλούμενη την ανάγκη να δώσει προτεραιότητα στην οικογένειά της μετά τον ερχομό του νέου της παιδιού.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την είδηση μέσα από ανάρτησή της στα social media, εξηγώντας ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη. Όπως ανέφερε, η ισορροπία ανάμεσα στην προετοιμασία ενός νέου άλμπουμ, μια απαιτητική περιοδεία και την υποδοχή του τρίτου παιδιού της έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη αυτή την περίοδο.

«Μετά από πολλή σκέψη και δύσκολες συζητήσεις, αποφάσισα να ακυρώσω την περιοδεία “Get In Girl”. Η προσπάθεια να συνδυάσω το νέο άλμπουμ, τις προετοιμασίες για περιοδεία και την παρουσία μου στο σπίτι με το νέο μας μωρό ξεπερνά αυτή τη στιγμή τις αντοχές μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως χρειάζεται χρόνο για να είναι παρούσα στην οικογένειά της.

Η Meghan Trainor τόνισε ότι κατανοεί την απογοήτευση των θαυμαστών της, όμως θεωρεί πως αυτή είναι η σωστή επιλογή για εκείνη και την οικογένειά της αυτή τη στιγμή. Παράλληλα υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στη μουσική σκηνή, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο της άλμπουμ, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί μια από τις πιο περήφανες δουλειές της.

Η περιοδεία «Get In Girl» είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Νοέμβριο και επρόκειτο να ξεκινήσει τον Ιούνιο στο Μίσιγκαν, με στάσεις σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, ενώ θα ολοκληρωνόταν τον Αύγουστο στο Λος Άντζελες.

Η τραγουδίστρια υποδέχτηκε πρόσφατα το τρίτο της παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, μοιράζοντας τη χαρά της με τους θαυμαστές της στα social media και τονίζοντας ότι πλέον αφιερώνει χρόνο στην οικογένειά της.

Παράλληλα, η Meghan Trainor ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ της με τίτλο «Toy With Me», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.

