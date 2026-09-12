Celeb News 12.09.2026

Το σπίτι της Sofía Vergara στο Λος Άντζελες είναι βγαλμένο από άλλη εποχή

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Η Sofía Vergara ανοίγει τις πόρτες του εντυπωσιακού σπιτιού της στο Λος Άντζελες, όπου οι αντίκες και η τέχνη κυριαρχούν
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Sofía Vergara διαμόρφωσε το σπίτι της στο Λος Άντζελες με κλασική ευρωπαϊκή αισθητική και προσωπικό γούστο.
  • Η πολυτέλεια αναδεικνύεται μέσα από αντίκες, έργα τέχνης και φυσικά υλικά, δημιουργώντας ζεστό περιβάλλον.
  • Έπιπλα και διακοσμητικά στοιχεία προέρχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προσδίδοντας ιδιαίτερο χαρακτήρα.
  • Η ηθοποιός ενσωματώνει αντίκες και έργα τέχνης, όπως του Botero, δίνοντας ζωντάνια και προσωπική ταυτότητα στον χώρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sofía Vergara έχει καταφέρει να κάνει το σπίτι της στο Λος Άντζελες κάτι πολύ περισσότερο από μια εντυπωσιακή celebrity κατοικία. Είναι ένας χώρος που αντικατοπτρίζει το προσωπικό της γούστο, την αγάπη της για την κλασική αισθητική και εκείνη τη διαχρονική κομψότητα που δεν χρειάζεται να ακολουθεί κάθε νέα τάση για να τραβήξει τα βλέμματα. Αν ρίξεις μια ματιά στους χώρους της, θα παρατηρήσεις πως η πολυτέλεια δεν βρίσκεται απαραίτητα σε κάτι κραυγαλέο, αλλά στις λεπτομέρειες: στις παλιές αντίκες, στα ιδιαίτερα έργα τέχνης, στα φυσικά υλικά και στα αντικείμενα που μοιάζουν σαν να έχουν τη δική τους ιστορία. Το αποτέλεσμα είναι ένα σπίτι στο Λος Άντζελες που θυμίζει ευρωπαϊκό αρχοντικό, αλλά ταυτόχρονα παραμένει ζεστό, προσωπικό και απόλυτα κατοικήσιμο.

Η Sophia Vergara απολαμβάνει τις νύχτες στην Ελλάδα, μοιράζοντας στιγμιότυπα από τις διακοπές της στη Μύκονο.
https://www.instagram.com/sofiavergara/

Η ηθοποιός συνεργάστηκε για τη διαμόρφωση της κατοικίας με την interior designer Ohara Davies-Gaetano, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο η κλασική ευρωπαϊκή αισθητική συναντά τη σύγχρονη άνεση. Οι επιλογές δεν μοιάζουν τυχαίες, καθώς πολλά από τα έπιπλα και τα διακοσμητικά στοιχεία προέρχονται από διαφορετικές γωνιές της Ευρώπης, με αντίκες από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σουηδία να δίνουν στον χώρο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

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Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της διακόσμησης. Δεν βλέπεις ένα σπίτι που προσπαθεί να εντυπωσιάσει με το μέγεθος ή την υπερβολή του. Αντίθετα, η Sofía Vergara φαίνεται να επενδύει στη δύναμη των αντικειμένων που έχουν χαρακτήρα. Κάθε έπιπλο και κάθε διακοσμητική επιλογή μοιάζει να έχει επιλεγεί για να δημιουργήσει μια συνολική εικόνα, όπου το παλιό και το νέο συνυπάρχουν χωρίς να ανταγωνίζονται.

https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/

Στο σαλόνι, το βλέμμα πέφτει σχεδόν αμέσως στο γαλλικό τζάκι από ασβεστόλιθο του 18ου αιώνα. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό στοιχείο που λειτουργεί σαν φυσικό επίκεντρο του χώρου και δίνει από την πρώτη στιγμή την αίσθηση ενός ευρωπαϊκού σπιτιού με ιστορία. Δίπλα του, ένα περσικό χαλί Tabriz προσθέτει χρώμα, υφή και μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα.

Αν αγαπάς τη διακόσμηση με vintage αναφορές, εδώ θα βρεις αρκετά στοιχεία που αξίζει να προσέξεις. Η Sofía Vergara δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τις αντίκες σαν μουσειακά αντικείμενα, αλλά σαν κομμάτια που μπορούν να ενταχθούν φυσικά σε ένα σύγχρονο σπίτι. Αυτό κάνει και το αποτέλεσμα πιο ενδιαφέρον, καθώς οι παλιές δημιουργίες αποκτούν νέα ζωή μέσα σε έναν χώρο που έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται καθημερινά.

https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/
https://www.instagram.com/housesofcelebs/

Το ίδιο ισχύει και για την τέχνη. Στο family room υπάρχει ένας ιδιαίτερος πίνακας του Fernando Botero, του σπουδαίου Κολομβιανού καλλιτέχνη, ο οποίος προσθέτει μια πιο προσωπική και έντονη πινελιά στη διακόσμηση. Η παρουσία του έργου δεν λειτουργεί απλώς ως ένα ακόμη πολυτελές στοιχείο, αλλά δίνει στον χώρο χαρακτήρα και συνδέει την κατοικία με την πολιτιστική καταγωγή της Sofía Vergara.

Sofia Vergara
https://www.instagram.com/sofiavergara/

Η ιστορία του συγκεκριμένου σπιτιού έχει, βέβαια, και ένα ακόμη ενδιαφέρον κεφάλαιο. Η Sofía Vergara αγόρασε την κατοικία το 2020 μαζί με τον τότε σύζυγό της, Joe Manganiello, έναντι περίπου 26 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τον χωρισμό τους το 2023, η ίδια έκανε τον χώρο ακόμη πιο προσωπικό, δίνοντάς του τη δική της αισθητική ταυτότητα.

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Sofia Vergara σπίτι
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