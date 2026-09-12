Social & Tech 12.09.2026

Manifest: Όταν η Ερατώ από τους «Ψίθυρους Καρδιάς» το έκανε πριν τη Dua Lipa

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Training season» επέστρεψε δυναμικά στα social media, αλλά η Ελλάδα είχε ήδη το δικό της manifestation anthem με την Ερατώ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "manifest" είναι trend στα social media, με το τραγούδι "Training Season" της Dua Lipa.
  • Οι χρήστες του TikTok κάνουν ευχές και φαντάζονται τα θέλω τους με το τραγούδι της Dua Lipa.
  • Το ελληνικό τραγούδι "Θεέ μου κάνε" από τους "Ψιθύρους Καρδιάς" (1997) είχε παρόμοιο μήνυμα.
  • Το "Θεέ μου κάνε" αποκτά νέα δημοτικότητα στο TikTok, συνδέοντας παλιό και νέο trend.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το manifest έχει γίνει ξανά μεγάλο trend στα social media και το TikTok έχει βρει, φυσικά, και το κατάλληλο soundtrack. Αυτή τη φορά, οι χρήστες ανεβάζουν videos με το «Training season» της Dua Lipa, κλείνουν τα μάτια, κάνουν μια ευχή και φαντάζονται αυτό που θέλουν να συμβεί στη ζωή τους. Από έναν μεγάλο έρωτα μέχρι μια νέα δουλειά ή κάτι που περιμένουν καιρό, το concept είναι απλό: το θέλω, το φαντάζομαι και το κάνω manifest.

Η Dua Lipa με ακουστικά στο στούντιο, ετοιμάζει το 4ο album της, με νέες φωτογραφίες να κάνουν την εμφάνισή τους.
https://www.instagram.com/dualipa/

Μόνο που κάπου εδώ οι fans των παλιών ελληνικών σειρών έχουν κάθε λόγο να πουν «wait a minute». Γιατί η Ελλάδα είχε το δικό της manifestation anthem πολύ πριν γίνει μόδα στο TikTok και πριν η Dua Lipa κυκλοφορήσει το «Training Season». Μιλάμε φυσικά για το «Θεέ μου κάνε», το τραγούδι που συνδέθηκε με την Ερατώ στους «Ψίθυρους Καρδιάς». Και μπορεί το 1997 να μην υπήρχαν TikTok videos, viral sounds και manifestation trends, όμως το μήνυμα ήταν εκεί. Η Ερατώ ήξερε τι ήθελε και το ζητούσε ξεκάθαρα. Με λίγα λόγια, η Dua Lipa έφερε το trend στα social, αλλά η Ερατώ είχε κάνει manifest πρώτη.

Διάβασε επίσης: Η reading list της Dua Lipa μόλις έγινε το νέο μας obsession – Τα 5 βιβλία που ξεχωρίσαμε

Το «Training Season» κυκλοφόρησε από τη Dua Lipa το 2024 και σήμερα χρησιμοποιείται σε ένα trend που έχει ξεκάθαρο στόχο: να κάνεις manifest κάτι που θέλεις πολύ. Οι χρήστες βάζουν το τραγούδι, κλείνουν τα μάτια και αφήνονται για λίγα δευτερόλεπτα στη σκέψη αυτού που θα ήθελαν να γίνει πραγματικότητα.

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Το trend ταιριάζει αρκετά με το νόημα του τραγουδιού, αφού η Dua Lipa τραγουδά για το ότι πλέον ξέρει τι θέλει από μια σχέση και δεν είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να «εκπαιδεύει» κάποιον για να γίνει ο σωστός άνθρωπος για εκείνη. Έτσι, το τραγούδι απέκτησε μια δεύτερη ζωή στα social media και έγινε το soundtrack για όσους θέλουν να στείλουν μια μικρή… παραγγελία στο σύμπαν.

Η Ερατώ είχε πει «Θεέ μου κάνε» από το 1997

Και εδώ έρχεται η ελληνική version του manifestation. Στους «Ψίθυρους Καρδιάς», που προβλήθηκαν για πρώτη φορά το 1997, το «Θεέ μου κάνε» της Ειρήνης Χαρίδου έγινε ένα από τα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με τη σειρά και την Ερατώ.

@musicartist20 Θεε μου κάνε – Ειρήνη Χαρίδου #psithiroikardias #greektv #fy #fyp #song #dance #greeksong #music #mega #throwback #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – Music Artist

Αρκεί και μόνο ο τίτλος για να καταλάβεις γιατί σήμερα μας φαίνεται τόσο ταιριαστό με το TikTok trend. «Θεέ μου κάνε». Δηλαδή, περίπου αυτό που θα έγραφε σήμερα κάποιος σε ένα TikTok caption πριν ξεκινήσει το manifestation session του. Η διαφορά είναι ότι τότε η Ερατώ δεν χρειαζόταν ούτε hashtags ούτε trending sound. Είχε το τραγούδι της, την ευχή της και… πίστη ότι αυτό που θέλει μπορεί να γίνει.

Dua Lipa vs. Ερατώ: ποια έκανε καλύτερο manifest;

Εδώ μάλλον δεν υπάρχει σωστή απάντηση, αλλά η σύγκριση είναι υπέροχη. Η Dua Lipa λέει ουσιαστικά «ξέρω τι θέλω και δεν συμβιβάζομαι». Η Ερατώ λέει «Θεέ μου, κάνε μου τη χάρη και φέρε αυτό που θέλω». Και οι δύο, απλώς με διαφορετικό τρόπο, έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο ζητούμενο.

Dua Lipa
https://www.instagram.com/dualipa/

Η μία το κάνει με pop παραγωγή του 2024 και η άλλη με ελληνικό soundtrack του 1997. Η μία έγινε το background ενός viral TikTok trend και η άλλη έγινε το τραγούδι μιας από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές σειρές της εποχής. Το αποτέλεσμα όμως είναι ίδιο: θέλω κάτι και το δηλώνω.

Το «Θεέ μου κάνε» ξαναβρήκε τη θέση του στο TikTok

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το τραγούδι από τους «Ψίθυρους Καρδιάς» έχει επιστρέψει στα social media και ακούγεται ξανά από μια νεότερη γενιά που μπορεί να μην είχε καν γεννηθεί όταν προβλήθηκε η σειρά.

Και κάπως έτσι ένα τραγούδι σχεδόν 30 ετών αποκτά νέο νόημα. Εκεί που κάποτε το ακούγαμε ως μέρος μιας τηλεοπτικής ιστορίας, σήμερα μπορεί να γίνει το soundtrack για ένα TikTok που λέει «κάνω manifest και δεν δέχομαι ερωτήσεις».

Άλλωστε, αυτό είναι και το ωραίο με τα social media. Μπορούν να πάρουν κάτι από το παρελθόν, να του δώσουν ένα καινούργιο context και να το κάνουν ξανά relevant. Οπότε ναι, η Dua Lipa μπορεί να έδωσε στο manifestation το τέλειο soundtrack για το TikTok, όμως η Ερατώ είχε κάνει το δικό της πολύ νωρίτερα.

Η Dua Lipa σε κοντινή selfie φορώντας αμάνικο τοπ με πούλιες
https://www.instagram.com/dualipa/

Πριν από τα FYPs, τα viral sounds και τα «manifest your dream life» videos, υπήρχε ένα ελληνικό τραγούδι που έλεγε απλά και ξεκάθαρα αυτό που όλοι θέλουμε όταν κάνουμε μια ευχή: «Θεέ μου κάνε». Και κάπου εδώ μπορούμε απλώς να παραδεχτούμε ότι η Ερατώ ήταν ahead of her time. Η Dua Lipa έχει το «Training Season», εμείς είχαμε την Ερατώ. Και honestly, δεν είναι καν κοντινή η μάχη.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

dua lipa manifest Ερατώ Ψίθυροι καρδιάς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το σπίτι της Sofía Vergara στο Λος Άντζελες είναι βγαλμένο από άλλη εποχή

Το σπίτι της Sofía Vergara στο Λος Άντζελες είναι βγαλμένο από άλλη εποχή

12.09.2026
Επόμενο
Το μωβ επιστρέφει δυναμικά και γίνεται το νέο «nude»

Το μωβ επιστρέφει δυναμικά και γίνεται το νέο «nude»

12.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Πώς να κάνεις τις φωτογραφίες σου πιο cozy – 5 tips για το απόλυτο φθινοπωρινό mood
Social & Tech

Πώς να κάνεις τις φωτογραφίες σου πιο cozy – 5 tips για το απόλυτο φθινοπωρινό mood

10.09.2026
5 ερωτήσεις που καλύτερα να μην κάνεις ποτέ στο AI και αυτός είναι ο λόγος
Social & Tech

5 ερωτήσεις που καλύτερα να μην κάνεις ποτέ στο AI και αυτός είναι ο λόγος

08.09.2026
Νέα σεζόν στο Mad Radio 106,2: Το πρόγραμμα που θα γίνει η νέα σου καθημερινή συνήθεια
MAD RADIO 106.2

Νέα σεζόν στο Mad Radio 106,2: Το πρόγραμμα που θα γίνει η νέα σου καθημερινή συνήθεια

08.09.2026
Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google
Social & Tech

Οι 5 πιο cringe αναζητήσεις που όλοι έχουμε κάνει στη Google

07.09.2026
Γιατί κολλάμε με τις ώρες στο TikTok; Ο πραγματικός λόγος του ατελείωτου scrolling
Social & Tech

Γιατί κολλάμε με τις ώρες στο TikTok; Ο πραγματικός λόγος του ατελείωτου scrolling

06.09.2026
Η Gen Z αποφάσισε: H πιο hot «έξοδος» πλέον γίνεται στο σπίτι σου
Social & Tech

Η Gen Z αποφάσισε: H πιο hot «έξοδος» πλέον γίνεται στο σπίτι σου

05.09.2026
Γύρισες από διακοπές με 1000 φωτογραφίες; Πώς να τις οργανώσεις
Social & Tech

Γύρισες από διακοπές με 1000 φωτογραφίες; Πώς να τις οργανώσεις

05.09.2026
Χρησιμοποιείς το Teams; Κάνε αυτά τα 4 hacks και μάς ευχαριστείς αργότερα
Social & Tech

Χρησιμοποιείς το Teams; Κάνε αυτά τα 4 hacks και μάς ευχαριστείς αργότερα

04.09.2026
5 πράγματα που ζητάμε όλοι από το ChatGPT αλλά δεν θα παραδεχτούμε ποτέ
Social & Tech

5 πράγματα που ζητάμε όλοι από το ChatGPT αλλά δεν θα παραδεχτούμε ποτέ

03.09.2026
Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

Πώς να ντύσεις τα βιβλία σου εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάσεις την ψυχραιμία σου

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

Lady Gaga: Η ρουτίνα μακιγιάζ του 1 λεπτού με μόλις 3 προϊόντα

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

3 τροφές που βοηθούν στη λιγούρα και έχεις σίγουρα στην κουζίνα σου

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Τα 5 ζώδια που έχουν το πάνω χέρι το φθινόπωρο 2026

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Back to school: Τα πιο γρήγορα χτενίσματα για να εντυπωσιάσεις από το πρώτο κουδούνι

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Αγιασμός, τσάντα και…κοπάνα: Εσύ ποιος τύπος μαθητή ήσουν όταν χτυπούσε το πρώτο κουδούνι;

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές