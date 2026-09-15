«Λατρεύω αυτόν τον άντρα»: Η Jennifer Aniston αποθεώνει δημόσια τον Jim Curtis

Η Jennifer Aniston εκφράζει δημόσια τον έρωτά της για τον Jim Curtis, στηρίζοντας με τρυφερές αναρτήσεις το νέο του βιβλίο

Με μια ματιά Η Jennifer Aniston εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό της για τον σύντροφό της, Jim Curtis.

Η ηθοποιός γιόρτασε την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Curtis, «The Book of Possibility», στο Instagram.

Η Aniston δημοσίευσε φωτογραφία με τον Curtis, γράφοντας «Και λατρεύω αυτόν τον άντρα».

Η σχέση τους ξεκίνησε μετά από μια μακρά φιλία και διανύει μια ώριμη και όμορφη περίοδο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πιο ευτυχισμένη, γαλήνια και ερωτευμένη από ποτέ δείχνει η Jennifer Aniston, η οποία φαίνεται πως έχει βρει το απόλυτο καταφύγιο στην αγκαλιά του συντρόφου της, Jim Curtis. Η αγαπημένη ηθοποιός, που παραμένει μια από τις πιο λαμπερές και πολυαγαπημένες φιγούρες του Χόλιγουντ, δεν διστάζει πλέον να μοιράζεται ανοιχτά τον βαθύ της θαυμασμό και τη λατρεία της για τον γνωστό υπνοθεραπευτή και life coach, επιβεβαιώνοντας πως η προσωπική της ζωή διανύει μια από τις πιο ώριμες και όμορφες φόρμες της.

Η αφορμή για τις πιο πρόσφατες, τρυφερές δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης δόθηκε από ένα πολύ σημαντικό επαγγελματικό ορόσημο για τον 50χρονο συγγραφέα. Συγκεκριμένα, με αφορμή την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου νέου του βιβλίου με τίτλο «The Book of Possibility», η 57χρονη σταρ μεταμορφώθηκε στην πιο ένθερμη υποστηρίκτρια και «διαφημίστρια» του αγαπημένου της, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να γιορτάσει μαζί του αυτή την επιτυχία.

Διάβασε επίσης: Η τρυφερή ανάρτηση της Meghan Markle για τα γενέθλια του Harry – Η ανησυχία για τα παιδιά τους

Η δημόσια αποθέωση και το νέο βιβλίο

Με δύο διαδοχικές και ιδιαίτερα προσεγμένες αναρτήσεις στα Instagram Stories της, η Jennifer Aniston τράβηξε πάνω της τα βλέμματα των εκατομμυρίων θαυμαστών της. Στην πρώτη της ανάρτηση, μοιράστηκε το εξώφυλλο του βιβλίου του συντρόφου της, συνοδεύοντάς το με τη λιτή αλλά απόλυτα εκφραστική φράση: «Λατρεύω αυτό το βιβλίο». Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο κυκλοφόρησε στις 8 Σήπτεμβρη, εμβαθύνει στις υποσυνείδητες πεποιθήσεις, στα βαθιά μοτίβα συμπεριφοράς και συνδυάζει μοναδικά στοιχεία νευροεπιστήμης, ενσυνειδητότητας και υπνοθεραπείας.

Αμέσως μετά, ακολούθησε η ανάρτηση που έλιωσε τους followers της: μια τρυφερή φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του Jim Curtis. Η ίδια έντυσε τη φωτογραφία με μια κόκκινη καρδιά και τα λόγια: «Και λατρεύω αυτόν τον άντρα».

Η γέννηση ενός μεγάλου έρωτα και η φιλοσοφία ζωής

Οι δυο τους κρατούν μια σταθερή, ουσιαστική πορεία από το καλοκαίρι του 2025, όταν είχαν απαθανατιστεί για πρώτη φορά σε μια ρομαντική απόδραση στη Μαγιόρκα, έχοντας στο πλευρό τους στενούς φίλους όπως η Courteney Cox και ο Jason Bateman. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του ίδιου του Curtis, η σχέση τους δεν προέκυψε τυχαία, αλλά χτίστηκε πάνω σε στέρεες βάσεις, καθώς προηγήθηκε μια πολύμηνη, βαθιά φιλία που έκανε τη μετάβαση στον έρωτα εντελώς αυθεντική.

Μιλώντας ανοιχτά για τη φιλοσοφία του γύρω από τις σχέσεις, ο γνωστός life coach έχει τονίσει πως η πραγματική αγάπη ήρθε στη ζωή του αφού πρώτα κατάφερε να συμφιλιωθεί και να αγαπήσει τον εαυτό του. Έχοντας γιορτάσει πρόσφατα την 1η επέτειο της σχέσης τους, το ζευγάρι απολαμβάνει μια καθημερινότητα γεμάτη ηρεμία, αμοιβαίο σεβασμό και ουσιαστική συντροφικότητα, με το περιβάλλον της ηθοποιού να δηλώνει πως ο Jim Curtis μπήκε στη ζωή της ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε.

Διάβασε επίσης: