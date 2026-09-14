Ταξίδι 14.09.2026

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

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Με αφορμή την αποκάλυψη της Klavdia στα Mad VMA 2026, ανακαλύπτουμε γιατί το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να ζήσεις την Ιαπωνία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Klavdia ονειρεύεται να ταξιδέψει στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.
  • Το φθινόπωρο στην Ιαπωνία προσφέρει το φαινόμενο "Koyo" με εντυπωσιακά χρώματα στα φύλλα.
  • Ο καιρός το φθινόπωρο είναι ιδανικός για εξερεύνηση πόλεων και ναών χωρίς ζέστη.
  • Το φθινόπωρο στην Ιαπωνία προσφέρει γαστρονομικές απολαύσεις και λιγότερο συνωστισμό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στα παρασκήνια των φετινών Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Klavdia μάς χάρισε μια από τις πιο χαριτωμένες και αυθεντικές στιγμές της βραδιάς, αποκαλύπτοντας στις κάμερες τα απόλυτα ταξιδιωτικά της όνειρα. Όταν η κουβέντα πήγε στα σχέδια εκτός συνόρων και στους προορισμούς που έχει κρυμμένους στην καρδιά της, η ταλαντούχα τραγουδίστρια δεν το σκέφτηκε καθόλου: «Θα ήθελα πολύ να ταξιδέψω σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία», είπε με αυτό το χαρακτηριστικό της χαμόγελο, βάζοντας στο μυαλό μας εικόνες από μακρινές μητροπόλεις, ατμοσφαιρικούς ναούς και φουτουριστικά τοπία.

klavdia
https://www.instagram.com/klavdiaitiz/

Κι αν η ίδια ονειρεύεται να χαθεί στους δρόμους του Τόκιο, η αλήθεια είναι πως υπάρχει μια συγκεκριμένη εποχή του χρόνου, ακόμα πιο μαγική, πιο ρομαντική και ταιριαστή με μια καλλιτεχνική ψυχή, που κάνει αυτόν τον προορισμό απόλυτο μονόδρομο. Ο λόγος γίνεται φυσικά για το φθινόπωρο, την περίοδο δηλαδή που η Ιαπωνία μεταμορφώνεται σε έναν απέραντο, χρωματιστό πίνακα ζωγραφικής και προσφέρει την πιο αυθεντική εμπειρία σε κάθε ταξιδιώτη.

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1. Το φαινόμενο «Koyo»: Όταν η φύση φοράει τα κόκκινα και τα χρυσά της

Ξέχνα τις ανθισμένες κερασιές της άνοιξης. Στην Ιαπωνία, το φθινόπωρο φέρνει το Koyo (ή Momijigari), το διάσημο κυνήγι της ομορφιάς των φυλλωμάτων που αλλάζουν χρώμα. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τον Νοέμβριο, τα δέντρα σφενδάμου και τα Ginkgo γεμίζουν τους δρόμους, τα πάρκα και τα βουνά με εκρηκτικές αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του χρυσού, δημιουργώντας το απόλυτο σκηνικό για φωτογραφίες.

iapwnia_fthinopwro_klavdia
Pexels

2. Ο ιδανικός καιρός για ατελείωτο περπάτημα

Το καλοκαίρι στην Ιαπωνία μπορεί να είναι εξαιρετικά υγρό και αποπνικτικό, ενώ ο χειμώνας τσουχτερός. Το φθινόπωρο, όμως, η θερμοκρασία είναι απλά τέλεια. Με δροσερές λιακάδες, καθαρό ουρανό και ευχάριστο αεράκι, μπορείς να περπατήσεις ακούραστα στα παραδοσιακά σοκάκια του Κιότο, να χαθείς στις πολυσύχναστες γειτονιές του Τόκιο (όπως η Shibuya και η Shinjuku) ή να εξερευνήσεις ιστορικούς ναούς χωρίς να ταλαιπωρείσαι από τη ζέστη.

klandia_iapwnia
Pexels

3. Γαστρονομικές απολαύσεις και φθινοπωρινές γεύσεις

Η Ιαπωνία ξέρει να γιορτάζει τις εποχές μέσα από την κουζίνα της και το φθινόπωρο φέρνει μοναδικούς γαστρονομικούς θησαυρούς. Στα τοπικά μενού θα συναντήσεις τα πολυτελή φθινοπωρινά μανιτάρια matsutake, τα παραδοσιακά γλυκίσματα με κάστανο (kuri) και τα φρέσκα ψάρια sanma στη σχάρα. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το να απολαμβάνεις ένα ζεστό μπολ με αυθεντικά ramen καθότι η νύχτα πέφτει και η πόλη φωτίζεται με νέον φώτα.

klavdia_iapwnia
Pexels

4. Λιγότερος συνωστισμός και μεγαλύτερη γαλήνη

Ενώ η άνοιξη κατακλύζεται από εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον πλανήτη εξαιτίας της ανθοφορίας, το φθινόπωρο προσφέρει μια πιο ήσυχη, «zen» ατμόσφαιρα. Οι κήποι, οι ναοί και τα παραδοσιακά καταλύματα (ryokan) αποπνικούν μια ηρεμία που σου επιτρέπει να συνδεθείς βαθύτερα με την ιαπωνική κουλτούρα, μακριά από τα υπερβολικά πλήθη της υψηλής τουριστικής σεζόν.

klavdia_japan
Pexels

Αν η Klavdia άφησε για λίγο τα μικρόφωνα των Mad VMA 2026 για να ονειρευτεί την Άπω Ανατολή, η Ιαπωνία το φθινόπωρο αποδεικνύεται η ιδανική απάντηση σε κάθε αναζήτηση περιπέτειας και έμπνευσης. Με χρώματα που χτυπούν κόκκινο και ατμόσφαιρα κινηματογραφικού επιπέδου, η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου σε περιμένει. Εσύ θα ακολουθούσες το ταξιδιωτικό όνειρό της;

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Klavdia Ιαπωνία ταξίδι
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