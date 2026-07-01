Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 01.07.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia χάρισαν την πιο συγκινητική εμφάνιση της βραδιάς με το «Πού να ’σαι»

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Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia συγκίνησαν το κοινό στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ με το «Πού να 'σαι»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia ερμήνευσαν το «Πού να ’σαι» στα Mad VMA 2026.
  • Η εμφάνισή τους χαρακτηρίστηκε από συναίσθημα, δυνατές φωνές και χημεία.
  • Θεωρήθηκε μία από τις πιο συγκινητικές και ατμοσφαιρικές στιγμές της βραδιάς.
  • Η συνεργασία τους έφερε κοντά δύο γενιές της ελληνικής μουσικής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις παρακολουθήσαμε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μέσα από τη συχνότητα του MEGA, με τον Αντώνη Ρέμο και την Klavdia να ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή. Οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν ένα ντουέτο που συνδύασε συναίσθημα, δυνατές ερμηνείες και μια χημεία που φάνηκε από την πρώτη κιόλας νότα.

Με το «Πού να ‘σαι», οι φωνές τους έδεσαν ιδανικά, δημιουργώντας μία από τις πιο ατμοσφαιρικές στιγμές της βραδιάς. Το κοινό στο Tae Kwon Do παρακολούθησε σιωπηλά την εμφάνιση και στο φινάλε ξέσπασε σε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας πως το συγκεκριμένο act ήταν από εκείνα που θα θυμόμαστε για καιρό.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

Η λιτή αλλά ατμοσφαιρική σκηνοθετική προσέγγιση, οι κινηματογραφικοί φωτισμοί και η ερμηνευτική ένταση των δύο καλλιτεχνών συνέθεσαν ένα act που αναμένεται να συγκινήσει το τηλεοπτικό κοινό και τους θεατές στο στάδιο, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ήδη ένα από τα highlights της βραδιάς.

Photo: Ιωάννα Κοντού
Photo: Ιωάννα Κοντού

Η Κλαυδία εμφανίστηκε στη σκηνή με ένα εντυπωσιακό, λαμπερό μακρύ φόρεμα που ενίσχυε τη δραματικότητα και τη συναισθηματική ένταση της ερμηνείας της, ενώ ο Αντώνης Ρέμος επέλεξε ένα σικ, ολόμαυρο κοστούμι, προσδίδοντας κομψότητα και διαχρονική φινέτσα στη σκηνική του παρουσία.

Αντώνης Ρέμος: Το μεγάλο όνομα των φετινών MAD VMA

Ο Αντώνης Ρέμος, ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής, έρχεται στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ ως το μεγάλο όνομα του φετινού lineup. Με μια πορεία τριών δεκαετιών γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες, έχει συνδέσει τη φωνή του με τις πιο σημαντικές στιγμές των ζωών μας, από τους μεγάλους έρωτες μέχρι τους πιο δύσκολους αποχωρισμούς.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Η εμφάνισή του στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον ίδιο. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τη μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιήσει στις 12 Σεπτεμβρίου στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, στην Παραλία της πόλης, με ελεύθερη είσοδο, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

Klavdia: Μια σπουδαία φωνή της νέας γενιάς

Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου θα βρεθεί η Klavdia, η οποία συνεχίζει μια εντυπωσιακή χρονιά γεμάτη επιτυχίες και σημαντικές διακρίσεις. Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής της και τη σκηνική της ωριμότητα, η Klavdia έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και την αναγνώριση της μουσικής βιομηχανίας.

klavdia
https://www.instagram.com/klavdiaitiz/

Η συνάντηση του Αντώνη Ρέμου και της Klavdia στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ φέρνει κοντά δύο διαφορετικές γενιές της ελληνικής μουσικής, σε μια συνεργασία που συνδυάζει εμπειρία, συναίσθημα και φρεσκάδα. Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο μιλούν ήδη για μία από τις πιο συγκινητικές εμφανίσεις της βραδιάς.

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Klavdia Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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