Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 01.07.2026

Αντώνης Ρέμος: MAD 30 THE ARCADE MIX (Αδιάβαστα μηνύματα/ Τρέμω / Μέχρι το τέλος του κόσμου)

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ένα εντυπωσιακό μουσικό ταξίδι 30 χρόνων παρουσίασε ο Αντώνης Ρέμος στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μέσα από ένα μοναδικό medley
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος τίμησε τα 30 χρόνια καριέρας του με ένα επετειακό act στα Mad Video Music Awards 2026.
  • Ερμήνευσε αποσπάσματα από τις επιτυχίες του «Αδιάβαστα μηνύματα», «Τρέμω» και «Μέχρι το τέλος του κόσμου».
  • Η εμφάνισή του λειτούργησε ως έναρξη των εορτασμών για τα 30 χρόνια του, με επερχόμενη συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο Ρέμος παρέλαβε τιμητική διάκριση, ευχαριστώντας το κοινό και την Panik Records, τονίζοντας την αξία του χρόνου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις παρακολουθήσαμε ακόμη μία από τις μεγάλες στιγμές των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μέσα από τη συχνότητα του MEGA και είχε πρωταγωνιστή τον Αντώνη Ρέμο. Ο αγαπημένος ερμηνευτής ανέβηκε στη σκηνή για ένα επετειακό act που τίμησε τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας, χαρίζοντας στο κοινό ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, το Tae Kwon Do τον υποδέχθηκε με θερμό χειροκρότημα, ενώ το εντυπωσιακό σκηνικό και τα visuals έντυσαν ιδανικά ένα performance που συνδύασε συναίσθημα, εικόνα και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ήταν χωρίς αμφιβολία ένα από τα acts που ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

Το «MAD 30 the arcade mix» ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική δισκογραφία και αγαπήθηκαν όσο λίγα από το κοινό. Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε αποσπάσματα από τα «Αδιάβαστα μηνύματα», «Τρέμω» και «Μέχρι το τέλος του κόσμου», με το κοινό να τραγουδάει μαζί του κάθε στίχο, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Με έναν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό παλμό, οι χορογραφίες και οι εναλλασσόμενες οπτικοακουστικές εικόνες ανέδειξαν τη διαδρομή ενός ερμηνευτή που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Ο Αντώνης Ρέμος επιβεβαίωσε με την εμφάνισή του τη διαχρονική του επιρροή, συνδυάζοντας την ερωτική διάθεση με τη συναυλιακή ένταση. Την performance πλαισίωσε μια ομάδα χορευτριών, της οποίας το στυλ υπογράφει η εταιρεία Pink Woman με ιδιαίτερα σακάκια που κέρδισαν τις εντυπώσεις.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή κατά τη διάρκεια του «Τρέμω», όταν οι φωτισμοί «έντυσαν» ολόκληρη την αρένα σε ατμοσφαιρικούς τόνους, δημιουργώντας μία εικόνα που κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού, ενώ το φινάλε με το «Μέχρι το τέλος του κόσμου» έδωσε έναν πανηγυρικό χαρακτήρα στην εμφάνιση, ολοκληρώνοντας ιδανικά το μουσικό αυτό αφιέρωμα. Κατά την διάρκεια του act ο Αντώνης Ρέμος άλλαξε ρούχα και εμφανίστηκε με λευκό σακάκι μαζί με τους χορευτές του, περνώντας ανάμεσα από το κοινό, όπου τραγούδησαν όλοι με μια φωνή.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Το special act λειτούργησε παράλληλα ως η επίσημη έναρξη των εορτασμών για τα 30 χρόνια πορείας του καλλιτέχνη, λίγους μήνες πριν από τη μεγάλη επετειακή συναυλία του στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Και αν η εμφάνισή του στα φετινά Mad VMA ήταν μια πρόγευση όσων πρόκειται να ακολουθήσουν, τότε το κοινό μπορεί να περιμένει κάτι πραγματικά μοναδικό.

Ο Αντώνης Ρέμος κατά τη διάρκεια της βραδιάς ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2026 για να παραλάβει την τιμητική του διάκριση σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Το βραβείο του απένειμαν η στενή του φίλη και κουμπάρα Μαρία Μπεκατώρου και ο Θέμης Γεωργαντάς, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα. Φανερά συγκινημένος, ο αγαπημένος ερμηνευτής μίλησε για τη μακρόχρονη σχέση του με τον θεσμό, θυμίζοντας πως στον ίδιο χώρο είχε πραγματοποιήσει την τελευταία μεγάλη συναυλία του πριν από την πανδημία. Ευχαρίστησε το κοινό που τον στηρίζει εδώ και τρεις δεκαετίες, καθώς και την Panik Records για τη συμβολή της στην πορεία του, ενώ μοιράστηκε και ένα προσωπικό μήνυμα για την αξία του χρόνου, τονίζοντας πως είναι το μοναδικό αγαθό που δεν αγοράζεται. Με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, αποκάλυψε πως το βραβείο θα καταλήξει στο δωμάτιο της κόρης του, Ελένης, πριν κλείσει την ομιλία του εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η μουσική θα συνεχίσει πάντα να ενώνει τους ανθρώπους.

mad vma 2026 vraveusi remos

Ο Αντώνης Ρέμος απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν είναι απλώς ένας επιτυχημένος ερμηνευτής, αλλά ένας καλλιτέχνης που ξέρει να μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε εμπειρία. Το «MAD 30 the arcade mix» δεν ήταν απλώς ένα medley επιτυχιών· ήταν ένας φόρος τιμής σε τρεις δεκαετίες γεμάτες τραγούδια, αναμνήσεις και στιγμές που έχουν συνδεθεί με τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ Mad VMA MAD VMA 2026 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος μάγεψε με το «Δευτέρα»

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος μάγεψε με το «Δευτέρα»

01.07.2026
Επόμενο
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia χάρισαν την πιο συγκινητική εμφάνιση της βραδιάς με το «Πού να ’σαι»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia χάρισαν την πιο συγκινητική εμφάνιση της βραδιάς με το «Πού να ’σαι»

01.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Θέμης Γεωργαντάς: Η ανατρεπτική εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Θέμης Γεωργαντάς: Η ανατρεπτική εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ρία Ελληνίδου μάς ξεσήκωσαν με το εκρηκτικό «Bam/Φωτιά με φωτιά »
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ρία Ελληνίδου μάς ξεσήκωσαν με το εκρηκτικό «Bam/Φωτιά με φωτιά »

02.07.2026
Ο Akylas έφερε το απόλυτο rave party στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «SpastoSpasto» και «Akyla tequila»
Mad Events

Ο Akylas έφερε το απόλυτο rave party στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «SpastoSpasto» και «Akyla tequila»

01.07.2026
Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος τιμάται για την 30χρονη προσφορά του στη μουσική σκηνή
Mad Video Music Awards

Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος τιμάται για την 30χρονη προσφορά του στη μουσική σκηνή

01.07.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia χάρισαν την πιο συγκινητική εμφάνιση της βραδιάς με το «Πού να ’σαι»
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος και η Klavdia χάρισαν την πιο συγκινητική εμφάνιση της βραδιάς με το «Πού να ’σαι»

01.07.2026
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος μάγεψε με το «Δευτέρα»
Mad Events

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος μάγεψε με το «Δευτέρα»

01.07.2026
Το «Ρεμπέτικο» στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ από τον APON και τη Μαριώ – Το act που αποθεώθηκε
Mad Events

Το «Ρεμπέτικο» στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ από τον APON και τη Μαριώ – Το act που αποθεώθηκε

01.07.2026
Η καθηλωτική εμφάνιση της Dara στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Η καθηλωτική εμφάνιση της Dara στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

01.07.2026
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Ο APON «έκλεψε» την καρδιά του κοινού με τα «Γλυκό αντίο» & «Καντάδα»
Mad Events

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Ο APON «έκλεψε» την καρδιά του κοινού με τα «Γλυκό αντίο» & «Καντάδα»

01.07.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα