Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 01.07.2026

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος μάγεψε με το «Δευτέρα»

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Ο Αντώνης Ρέμος συγκίνησε το κοινό στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ με το «Δευτέρα»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος ερμήνευσε το τραγούδι «Δευτέρα» στα Mad Video Music Awards 2026.
  • Η εμφάνισή του χαρακτηρίστηκε συναισθηματική, με δυνατή ερμηνεία και σκηνική αισθητική.
  • Το κοινό τραγούδησε μαζί του, δημιουργώντας μια από τις πιο δυνατές εικόνες της βραδιάς.
  • Η εμφάνιση συμπίπτει με τον εορτασμό των 30 χρόνων της καλλιτεχνικής διαδρομής του Ρέμου.
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Μόλις παρακολουθήσαμε ακόμη μία δυνατή στιγμή στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μέσα από τη συχνότητα του MEGA και αυτή τη φορά τη σκηνή κατέκτησε ο Αντώνης Ρέμος. Με το πρώτο κιόλας άκουσμα του «Δευτέρα», η ατμόσφαιρα άλλαξε και το κοινό μπήκε αμέσως στο κλίμα της ερμηνείας.

Χωρίς υπερβολές και με όπλο τη χαρακτηριστική φωνή του, ο Αντώνης Ρέμος χάρισε ένα από τα πιο συναισθηματικά acts της βραδιάς. Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να κάνει χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί του, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές εικόνες που είδαμε μέχρι τώρα στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή παρουσιάζοντας το «Δευτέρα» σε ένα performance που ξεχώρισε για την ατμόσφαιρα, την ερμηνεία και τη λιτή αλλά εντυπωσιακή σκηνική αισθητική.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή των βραβείων 

Με απόλυτο έλεγχο της σκηνής και τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, ο Αντώνης Ρέμος παρουσίασε το «Δευτέρα» σε μια ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή για τα φετινά βραβεία. Η ερμηνεία του ανέδειξε κάθε συναισθηματική πτυχή του τραγουδιού, ενώ η σκηνική του άνεση και η επικοινωνία με το κοινό δημιούργησαν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Το act πλαισιώθηκε από ειδικά σχεδιασμένα visuals, δυναμικούς φωτισμούς και μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που ενίσχυσε το συναίσθημα του τραγουδιού. Οι εικόνες στις γιγαντοοθόνες και οι εναλλαγές φωτισμών ακολουθούσαν απόλυτα τον ρυθμό της μουσικής, δημιουργώντας ένα καθηλωτικό αποτέλεσμα που αναδείκνυε την ατμόσφαιρα του «Δευτέρα» και πρόσφερε μια ολοκληρωμένη οπτικοακουστική εμπειρία.

Με πολυετή εμπειρία, αδιαμφισβήτητη ερμηνευτική δύναμη και σκηνική αυτοπεποίθηση, ο Αντώνης Ρέμος απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της ελληνικής μουσικής. Η εμφάνισή του με το «Δευτέρα» συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες στιγμές των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

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Αντώνης Ρέμος: 30 χρόνια επιτυχίες και μια εμφάνιση-ορόσημο

Ο Αντώνης Ρέμος επέστρεψε στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής της φετινής διοργάνωσης. Με μια πορεία που μετρά τρεις δεκαετίες επιτυχιών, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι, έχοντας χαρίσει στο κοινό μερικές από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων.

Η παρουσία του στα φετινά βραβεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό των 30 χρόνων της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο κορυφαίος ερμηνευτής θα πραγματοποιήσει μια μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, της πόλης όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, γιορτάζοντας μαζί με το κοινό μια σπουδαία μουσική πορεία.

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Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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