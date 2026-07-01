Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 01.07.2026

Το «Ρεμπέτικο» στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ από τον APON και τη Μαριώ – Το act που αποθεώθηκε

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Ο APON και η Μαριώ παρουσίασαν το «Ρεμπέτικο» σε ένα act στα Mad VMA 2026 που ένωσε την παράδοση με τη modern pop αισθητική
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Συνεργασία APON και Μαριώς στη σκηνή των MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνιση της Μαριώς προκάλεσε αυθόρμητο χειροκρότημα στο κοινό.
  • Το act συνδύασε σύγχρονη αισθητική με το αυθεντικό ρεμπέτικο.
  • Η εμφάνιση ανέδειξε τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου με σύγχρονη ματιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόλις παρακολουθήσαμε ακόμη ένα ξεχωριστό act στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μέσα από τη συχνότητα του MEGA και ήταν από εκείνα που δύσκολα ξεχνάς. Ο APON έκανε την έκπληξη της βραδιάς, ανεβάζοντας στη σκηνή τη Μαριώ σε μια συνεργασία που ένωσε δύο διαφορετικές μουσικές γενιές

Η στιγμή που εμφανίστηκε η Μαριώ προκάλεσε αυθόρμητο χειροκρότημα στο Tae Kwon Do, με το κοινό να παρακολουθεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα performances της βραδιάς. Το act απέδειξε πως στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ υπήρχε χώρος τόσο για τις μεγάλες pop παραγωγές όσο και για μουσικές εκπλήξεις που κανείς δεν περίμενε.

Με street αισθητική το «Paloma» στις πρόβες του Rack για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Ο APON και η εμβληματική Μαριώ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία συνεργασία που γέφυρωσε τη σύγχρονη μουσική αισθητική με το αυθεντικό ρεμπέτικο, χαρίζοντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της φετινής διοργάνωσης.

Το κομμάτι «Ρεμπέτικο» ακούστηκε με μια πρωτόγνωρη ενέργεια. Ο APON, με την ικανότητά του να δημιουργεί φουτουριστικά ηχοχρώματα, «έδεσε» απόλυτα με τη δωρική και βαθιά ερμηνεία της Μαριώ. Τα εντυπωσιακά visuals και οι εναλλασσόμενοι φωτισμοί δημιουργούσαν ένα παιχνίδι αντιθέσεων, μετατρέποντας το στάδιο σε ένα μουσικό μωσαϊκό όπου το «χθες» συνυπήρχε με το «αύριο».

Photo: Akim Τσατσούλης
Photo: Akim Τσατσούλης

Η παρουσία της Μαριώ στη σκηνή ήταν μια υπενθύμιση της μεγάλης ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού, ενώ η χημεία της με τον APON απέδειξε πως η μουσική δεν χωρίζεται σε γενιές, αλλά σε συναισθήματα. Το κοινό χειροκρότησε ένθερμα αυτή την ιστορική σύμπραξη, η οποία δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση, αλλά ένας καλλιτεχνικός σεισμός που ανέδειξε τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου μέσα από μια σύγχρονη ματιά.

mad vma 2026 apon mario (1)

Με αυτό το act, ο APON επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως το καλλιτεχνικό του όραμα ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, προσφέροντας στο κοινό των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και αυθεντικού πάθους.

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Apon Mad VMA MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Mario
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