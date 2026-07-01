Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο Αντώνης Ρέμος τιμάται για την 30χρονη προσφορά του στη μουσική σκηνή

Ο Αντώνης Ρέμος τιμήθηκε στα MAD VMA2026 σε μια συγκινητική στιγμή, με απονομή από τη Μαρία Μπεκατώρου και τον Θέμη Γεωργαντά

Με μια ματιά Ο Αντώνης Ρέμος βραβεύτηκε στα Mad VMA 2026 για τα 30 χρόνια της καριέρας του.

Τη βράβευση πραγματοποίησαν η Μαρία Μπεκατώρου και ο Θέμης Γεωργαντάς.

Ο Ρέμος ευχαρίστησε το κοινό, την Panik Records και αναφέρθηκε στη σημασία του χρόνου.

Θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του με δωρεάν συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ μόλις προβλήθηκε μέσα από τη συχνότητα του MEGA, καθηλώνοντας το τηλεοπτικό κοινό. Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής, Αντώνης Ρέμος, ανέβηκε στη σκηνή του Tae Kwon Do για να παραλάβει μια τιμητική διάκριση, σε μια στιγμή ιδιαίτερα φορτισμένη με έντονο συναίσθημα. Τη βράβευση πραγματοποίησαν η Μαρία Μπεκατώρου και ο Θέμης Γεωργαντάς, με τον τηλεοπτικό φακό να μεταφέρει στους δέκτες μας όλη την ατμόσφαιρα μιας βράβευσης που αποτέλεσε το highlight της μεγάλης μουσικής γιορτής.

Ο Αντώνης Ρέμος, εμφανώς φορτισμένος από τη στιγμή, εξέφρασε τη βαθιά σύνδεσή του με τον θεσμό των Mad VMA, θυμίζοντας στο κοινό ότι ο συγκεκριμένος χώρος είχε φιλοξενήσει την τελευταία του μεγάλη συναυλιακή εμφάνιση πριν από την περίοδο της πανδημίας. Η αναφορά αυτή υπογράμμισε τη διαχρονική σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό των βραβείων κατά τη διάρκεια της τριαντάχρονης πορείας του.

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Κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου του, ο καλλιτέχνης απέτισε φόρο τιμής στο κοινό που τον ακολουθεί πιστά, ενώ αναγνώρισε την καθοριστική συμβολή της εταιρείας του, Panik Records, στη μέχρι τώρα διαδρομή του. Με αφορμή τη βράβευσή του, μοιράστηκε μια ουσιαστική σκέψη για τη ζωή, τονίζοντας πως ο χρόνος αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό, καθώς είναι το μόνο που δεν μπορεί να εξαγοραστεί.

Το κλίμα έγινε πιο ανάλαφρο όταν ο ερμηνευτής αποκάλυψε με χιούμορ τον προορισμό του βραβείου, αναφέροντας πως θα κοσμήσει το δωμάτιο της κόρης του, Ελένης. Κλείνοντας, μετέφερε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η μουσική θα παραμείνει μια διαρκής δύναμη που θα εξακολουθήσει να ενώνει τους ανθρώπους.

Η παρουσία του Αντώνη Ρέμου στα Mad VMA 2026 αποτέλεσε το αποκορύφωμα της βραδιάς, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα ενόψει της μεγάλης επετειακής του συναυλίας στις 12 Σεπτεμβρίου. Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, ο αγαπημένος ερμηνευτής θα γιορτάσει τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής διαδρομής του σε μια εμφάνιση με ελεύθερη είσοδο, που υπόσχεται να αφήσει το δικό της στίγμα στην πόλη.