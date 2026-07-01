Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 01.07.2026

Ο Akylas έφερε το απόλυτο rave party στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «SpastoSpasto» και «Akyla tequila»

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Ο Akylas επιστρέφει στη μουσική σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με 2 αποκλειστικά νέα tracks και ένα μουσικό υπερθέαμα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Akylas παρουσίασε τα νέα του τραγούδια «SpastoSpasto» και «Akyla Tequila» στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνισή του χαρακτηρίστηκε από δυναμική σκηνοθεσία, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια.
  • Το κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τα νέα τραγούδια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής.
  • Η εμφάνιση του Akylas θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα highlights των MAD VMA 2026.
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Μόλις παρακολουθήσαμε ακόμη ένα εντυπωσιακό act των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μέσα από τη συχνότητα του MEGA και το κοινό στο Tae Kwon Do δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να ζητωκραυγάζει. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη φετινή βραδιά, ο Akylas επέστρεψε στη σκηνή με μία performance που ανέβασε ξανά την ένταση στα ύψη.

Λίγο μετά το πρώτο του πέρασμα από τα βραβεία, ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίστηκε ξανά με ένα ολοκαίνουργιο act, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της νέας ελληνικής pop σκηνής. Με δυναμική σκηνοθεσία, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια, ξεσήκωσε το στάδιο από την πρώτη κιόλας νότα.

Μετά την επιτυχία του «Ferto», ο καλλιτέχνης παρουσίασε για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό δύο νέα τραγούδια από το  ντεμπούτο άλμπουμ του, τα «SpastoSpasto» και «Akyla Tequila» με τη Skoda, δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

MAD VMA 2026 και ο Akylas μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Μην κυνηγάς το viral, να κυνηγάς την αλήθεια σου»

Η εμφάνιση ξεκίνησε με το «Spasto, Spasto», ένα τραγούδι που συνδυάζει έντονους ρυθμούς και μοντέρνα pop στοιχεία. Ο Akylas εμφανίστηκε μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο κινηματογραφικά visuals και εντυπωσιακές εναλλαγές φωτισμών, παρασύροντας το κοινό σε έναν κόσμο γεμάτο ενέργεια και παλμό.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Η απαιτητική χορογραφία και ο απόλυτος συγχρονισμός με τους χορευτές του ανέδειξαν τη σκηνική του αυτοπεποίθηση, προσφέροντας ένα performance υψηλών προδιαγραφών. Χωρίς να χαθεί ούτε στιγμή η ένταση του act, ο Akylas πέρασε στο «Akyla Tequila», ένα τραγούδι γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση, latin επιρροές και σύγχρονα urban στοιχεία.

Τα neon visuals, οι έντονες χρωματικές εναλλαγές και η αλληλεπίδραση με το κοινό δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα γιορτής, με τον καλλιτέχνη να αποδεικνύει πως διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός performer που μπορεί να κυριαρχήσει σε κάθε μεγάλη σκηνή.

Με σύγχρονη αισθητική, πρωτοποριακή σκηνοθετική προσέγγιση και αστείρευτη ενέργεια, ο Akylas παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ξεχώρισε ανάμεσα στις εμφανίσεις της βραδιάς.

mad vma 2026 akylas scoda

Το κοινό υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τα νέα τραγούδια, ενώ η εμφάνισή του συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στα μεγαλύτερα highlights των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Akylas συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής.

mad vma 2026 akylas scoda (2)

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τον Akyla στην πιο δημιουργική του στιγμή, έχοντας μετατρέψει το «Ferto» σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ταξίδεψε με τα ελληνικά χρώματα στη σκηνή της Eurovision 2026. Το τραγούδι, που συνδυάζει την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, κέρδισε τις εντυπώσεις αγγίζοντας ταυτόχρονα τα βιώματα και τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς. Μετά την επίσημη κυκλοφορία του, το single εκτοξεύτηκε στα charts χωρών όπως η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το επίσημο music video ξεπέρασε γρήγορα τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube.

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ακύλας πρόβα
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