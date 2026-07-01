MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ρία Ελληνίδου μάς ξεσήκωσαν με το εκρηκτικό «Bam/Φωτιά με φωτιά »

Με μια ματιά Ο FY και η Ρία Ελληνίδου παρουσίασαν ένα εκρηκτικό mashup των επιτυχιών τους «Bam» και «Φωτιά με Φωτιά» στα Mad VMA 2026.

Η εμφάνιση περιλάμβανε ανατρεπτική είσοδο του FY και εντυπωσιακά outfits από τους δύο καλλιτέχνες.

Η συνεργασία τους ανέδειξε την ισορροπία μεταξύ urban στοιχείου και σύγχρονης αισθητικής, με δυναμική σκηνική παρουσία.

Η Ρία Ελληνίδου και ο FY διανύουν δημιουργικές περιόδους, με νέες κυκλοφορίες και επιτυχημένες εμφανίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο FY και η Ρία Ελληνίδου ανέβηκαν πριν από λίγο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, και οι τηλεοπτικοί δέκτες πήραν «φωτιά» με ένα από τα πιο viral acts των φετινών βραβείων. Η εμφάνιση ξεκίνησε με μια ανατρεπτική είσοδο του FY μέσα από ένα ψυγείο, τραγουδώντας το «Bam», ο οποίος εμφανίστηκε με ανανεωμένο, κατάξανθο look και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό outfit, φορώντας ένα πουκάμισο με έντονα τυπώματα πεταλούδων και δυναμικά στοιχεία, συνδυασμένο με τζιν βερμούδα και t-shirt.

Στη συνέχεια, η Ρία Ελληνίδου έκανε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό, κατακόκκινο sexy φόρεμα, για να συναντήσει τον FY. Οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ένα καταιγιστικό mashup των μεγάλων επιτυχιών τους «Bam» και «Φωτιά με Φωτιά», σε μια special εκδοχή με την Old Spice, που ανέβασε το θερμόμετρο στα ύψη.

FY, Ρία Ελληνίδου και Ellize: H σκηνή «πήρε φωτιά» στις πρόβες των MAD VMA 2026

Η συνεργασία αυτή ανέδειξε μια μοναδική ισορροπία ανάμεσα στο urban στοιχείο του FY και τη σύγχρονη αισθητική της Ρίας Ελληνίδου. Η ένταση, η εκρηκτική σκηνική παρουσία και η χημεία τους επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες, προσφέροντας ένα από τα πιο δυναμικά και πολυσυζητημένα acts της φετινής διοργάνωσης των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Ρία Ελληνίδου: Με ένα νέο άλμπουμ που σαρώνει

Σήμερα, η Ρία Ελληνίδου διανύει μια περίοδο καλλιτεχνικής απογείωσης, συνδυάζοντας τις sold-out εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη με μια συνεχή ροή δισκογραφικών επιτυχιών. Μετά την κυκλοφορία του μοντέρνου λαϊκού τραγουδιού «Εξηγήστε μου», η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά με το νέο της hit «Safari», ένα τραγούδι που υπογράφει η ίδια μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και κινείται στους ανατολίτικους ρυθμούς που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της. Με το νέο της δισκογραφικό έργο να βρίσκεται ήδη στα ακουστικά των θαυμαστών της, η Ρία Ελληνίδου εδραιώνεται ως μια από τις πιο δυναμικές δυνάμεις της Panik Records, εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τα υψηλής αισθητικής music videos της.

FY: Ο trendsetter της urban σκηνής

Διανύοντας μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο μέσα στο 2025 και το 2026, ο FY συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο του, υπογράφοντας μια σειρά από hits που κυριαρχούν σε κάθε playlist. Από το προσωπικό του άλμπουμ «Lingo 2» και τις εκρηκτικές συνεργασίες, όπως με τον Σάκη Ρουβά στο «Kounia Bella» ή τη Natasha Kay στο «Me Gusta», μέχρι τις solo κυκλοφορίες του, αποδεικνύει ότι διαθέτει το «μαγικό άγγιγμα» για να δημιουργεί anthems.

Με μια δισκογραφία που επεκτείνεται ασταμάτητα και μια ασύλληπτη ενέργεια επί σκηνής, ο FY δεν είναι απλώς ένας trap καλλιτέχνης, αλλά ένας trendsetter που συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στη μουσική βιομηχανία, γεφυρώνοντας με επιτυχία το urban στοιχείο με τις πιο mainstream απαιτήσεις της σύγχρονης pop κουλτούρας.