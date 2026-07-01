Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 02.07.2026

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ρία Ελληνίδου μάς ξεσήκωσαν με το εκρηκτικό «Bam/Φωτιά με φωτιά »

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μόλις ανέβηκαν στη σκηνή και η θερμοκρασία χτύπησε «κόκκινο» - Το ντουέτο που έκλεψε τα βλέμματα στα MAD VMA 2026
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο FY και η Ρία Ελληνίδου παρουσίασαν ένα εκρηκτικό mashup των επιτυχιών τους «Bam» και «Φωτιά με Φωτιά» στα Mad VMA 2026.
  • Η εμφάνιση περιλάμβανε ανατρεπτική είσοδο του FY και εντυπωσιακά outfits από τους δύο καλλιτέχνες.
  • Η συνεργασία τους ανέδειξε την ισορροπία μεταξύ urban στοιχείου και σύγχρονης αισθητικής, με δυναμική σκηνική παρουσία.
  • Η Ρία Ελληνίδου και ο FY διανύουν δημιουργικές περιόδους, με νέες κυκλοφορίες και επιτυχημένες εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο FY και η Ρία Ελληνίδου ανέβηκαν πριν από λίγο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, και οι τηλεοπτικοί δέκτες πήραν «φωτιά» με ένα από τα πιο viral acts των φετινών βραβείων. Η εμφάνιση ξεκίνησε με μια ανατρεπτική είσοδο του FY μέσα από ένα ψυγείο, τραγουδώντας το «Bam», ο οποίος εμφανίστηκε με ανανεωμένο, κατάξανθο look και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό outfit, φορώντας ένα πουκάμισο με έντονα τυπώματα πεταλούδων και δυναμικά στοιχεία, συνδυασμένο με τζιν βερμούδα και t-shirt.

Στη συνέχεια, η Ρία Ελληνίδου έκανε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό, κατακόκκινο sexy φόρεμα, για να συναντήσει τον FY. Οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ένα καταιγιστικό mashup των μεγάλων επιτυχιών τους «Bam» και «Φωτιά με Φωτιά», σε μια special εκδοχή με την Old Spice, που ανέβασε το θερμόμετρο στα ύψη.

FY, Ρία Ελληνίδου και Ellize: H σκηνή «πήρε φωτιά» στις πρόβες των MAD VMA 2026

Η συνεργασία αυτή ανέδειξε μια μοναδική ισορροπία ανάμεσα στο urban στοιχείο του FY και τη σύγχρονη αισθητική της Ρίας Ελληνίδου. Η ένταση, η εκρηκτική σκηνική παρουσία και η χημεία τους επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες, προσφέροντας ένα από τα πιο δυναμικά και πολυσυζητημένα acts της φετινής διοργάνωσης των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

Ρία Ελληνίδου: Με ένα νέο άλμπουμ που σαρώνει

Σήμερα, η Ρία Ελληνίδου διανύει μια περίοδο καλλιτεχνικής απογείωσης, συνδυάζοντας τις sold-out εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη με μια συνεχή ροή δισκογραφικών επιτυχιών. Μετά την κυκλοφορία του μοντέρνου λαϊκού τραγουδιού «Εξηγήστε μου», η καλλιτέχνιδα ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά με το νέο της hit «Safari», ένα τραγούδι που υπογράφει η ίδια μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο και κινείται στους ανατολίτικους ρυθμούς που έχουν γίνει πλέον σήμα κατατεθέν της. Με το νέο της δισκογραφικό έργο να βρίσκεται ήδη στα ακουστικά των θαυμαστών της, η Ρία Ελληνίδου εδραιώνεται ως μια από τις πιο δυναμικές δυνάμεις της Panik Records, εντυπωσιάζοντας παράλληλα με τα υψηλής αισθητικής music videos της.

Photos: Akim Tsatsoulis
Photos: Akim Tsatsoulis

FY: Ο trendsetter της urban σκηνής

Διανύοντας μια εξαιρετικά δημιουργική περίοδο μέσα στο 2025 και το 2026, ο FY συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον ήχο του, υπογράφοντας μια σειρά από hits που κυριαρχούν σε κάθε playlist. Από το προσωπικό του άλμπουμ «Lingo 2» και τις εκρηκτικές συνεργασίες, όπως με τον Σάκη Ρουβά στο «Kounia Bella» ή τη Natasha Kay στο «Me Gusta», μέχρι τις solo κυκλοφορίες του, αποδεικνύει ότι διαθέτει το «μαγικό άγγιγμα» για να δημιουργεί anthems.

mad vma 2026 fy ria ellinidou

Με μια δισκογραφία που επεκτείνεται ασταμάτητα και μια ασύλληπτη ενέργεια επί σκηνής, ο FY δεν είναι απλώς ένας trap καλλιτέχνης, αλλά ένας trendsetter που συνεχίζει να «γράφει» τη δική του ιστορία στη μουσική βιομηχανία, γεφυρώνοντας με επιτυχία το urban στοιχείο με τις πιο mainstream απαιτήσεις της σύγχρονης pop κουλτούρας.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

FY MAD VMA 2026 MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Ρία Ελληνίδου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Akylas έφερε το απόλυτο rave party στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «SpastoSpasto» και «Akyla tequila»

Ο Akylas έφερε το απόλυτο rave party στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με τα «SpastoSpasto» και «Akyla tequila»

01.07.2026
Επόμενο
Θέμης Γεωργαντάς: Η ανατρεπτική εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

Θέμης Γεωργαντάς: Η ανατρεπτική εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Θοδωρής Φέρρης: Το «Είπες» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο singalong στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Θοδωρής Φέρρης: Το «Είπες» μετατράπηκε σε ένα τεράστιο singalong στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το εντυπωσιακό φινάλε με την Ελένη Φουρέιρα και τον Θοδωρή Φέρρη που μας άφησε άφωνους
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Το εντυπωσιακό φινάλε με την Ελένη Φουρέιρα και τον Θοδωρή Φέρρη που μας άφησε άφωνους

02.07.2026
Η Ανδρομάχη έφερε νησιώτικο αέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια συνεργασία «έκπληξη»
Mad Video Music Awards

Η Ανδρομάχη έφερε νησιώτικο αέρα στη σκηνή των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με μια συνεργασία «έκπληξη»

02.07.2026
Marina Satti: Η μυσταγωγική επιστροφή του «Koupes» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards

Marina Satti: Η μυσταγωγική επιστροφή του «Koupes» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Το «πειρατικό» act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ που «έκλεψε» τη βραδιά
Mad Video Music Awards

Κατερίνα Λιόλιου: Το «πειρατικό» act στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ που «έκλεψε» τη βραδιά

02.07.2026
Dara – Δημήτρης Κοντόπουλος: Η μεγάλη βράβευση για το «Bangaranga» στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ
Mad Events

Dara – Δημήτρης Κοντόπουλος: Η μεγάλη βράβευση για το «Bangaranga» στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

02.07.2026
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η έκπληξη με την Antigoni και την Anastasia που «απογείωσε» τη βραδιά
Mad Video Music Awards

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η έκπληξη με την Antigoni και την Anastasia που «απογείωσε» τη βραδιά

02.07.2026
Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η Anastasia ξεσήκωσε το Tae Kwon Do με το πιο viral act της βραδιάς
Mad Video Music Awards

Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ: Η Anastasia ξεσήκωσε το Tae Kwon Do με το πιο viral act της βραδιάς

02.07.2026
MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ellize απογείωσαν τη σκηνή με το «Karalho»
Mad Events

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Ο FY και η Ellize απογείωσαν τη σκηνή με το «Karalho»

02.07.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα