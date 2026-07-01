Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Events 02.07.2026

Θέμης Γεωργαντάς: Η ανατρεπτική εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ ξεκίνησαν με χιούμορ, με τον Θέμη Γεωργαντά μεταμφιεσμένο σε πιγκουίνο και ένα viral act
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Θέμης Γεωργαντάς εμφανίστηκε μεταμφιεσμένος σε πιγκουίνο στα MAD VMA 2026.
  • Η εμφάνισή του, μαζί με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη, είχε χιουμοριστικό και ανατρεπτικό τόνο.
  • Το act τους συνδύασε comedy, pop αισθητική και τηλεοπτικό entertainment.
  • Η εμφάνιση του Γεωργαντά ως πιγκουίνος ήταν ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ ξεκίνησαν με έναν από τους πιο ανατρεπτικούς και viral τρόπους, όπως μόλις είδαμε στη συχνότητα του MEGA. Ο Θέμης Γεωργαντάς εμφανίστηκε στη σκηνή μεταμφιεσμένος σε πιγκουίνο, δίνοντας έναν έντονα χιουμοριστικό τόνο στο show, ενώ στο πλευρό του βρέθηκε η συμπαρουσιάστρια Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Οι δύο τους παρουσίασαν ένα mini act που συνδύασε comedy, pop αισθητική και τηλεοπτικό entertainment, κεντρίζοντας από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού που παρακολούθησε τη διοργάνωση μέσα από το μεγάλο κανάλι.

Photo: Akim Tsatsoulis
Photo: Akim Tsatsoulis

Μέσα από αυτό το ευρηματικό interlude, οι δύο παρουσιαστές προχώρησαν στην ανακοίνωση του εκρηκτικού act του FY και της Ρία Ελληνίδου, που ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν τα κομμάτια «BAM/BAM» και «Φωτιά με φωτιά».

Η Dara με το «Bangaranga» σε ένα show διεθνών προδιαγραφών στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το performance ξεχώρισε για τον δυναμισμό του, συνδυάζοντας urban ρυθμούς και λαϊκή ενέργεια, ενώ το concept της ανακοίνωσης μέσα από ένα τόσο χιουμοριστικό και θεατρικό σκηνικό έκανε τη στιγμή ακόμη πιο αξιομνημόνευτη.

Η εμφάνιση του Θέμη ως πιγκουίνος εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συζητημένα moments της βραδιάς, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι τα MAD VMA 2026 αγαπούν το στοιχείο της έκπληξης και του χιούμορ.

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Θέμης Γεωργαντάς.
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