Μουσική 14.09.2026

Jay-Z: Το απρόσμενο reunion με τον Justin Timberlake και τον Pharrell Williams στο Παρίσι – Βίντεο

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Justin Timberlake και Jay-Z τραγούδησαν μαζί το «Holy grail», ενώ ο Pharrell Williams έφερε τα δικά του classics στο μεγάλο show του Παρισιού
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jay-Z γιόρτασε 30 χρόνια από το "Reasonable Doubt" με συναυλία στο Παρίσι.
  • Ο Justin Timberlake εμφανίστηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τον Jay-Z.
  • Ο Pharrell Williams επίσης ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε κοινά τραγούδια τους.
  • Η συναυλία στο Παρίσι είναι μέρος μιας σειράς εορταστικών εμφανίσεων του Jay-Z.
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Ο Jay-Z χάρισε στο κοινό του Παρισιού μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, καθώς δύο τεράστια ονόματα της μουσικής ανέβηκαν στη σκηνή του Stade de France. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 30 χρόνια από το «Reasonable Doubt», το album με το οποίο ο rapper ξεκίνησε την εντυπωσιακή πορεία του στη μουσική.

Ο Jay-Z στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας
https://www.instagram.com/billboardhiphop/

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν ο Justin Timberlake εμφανίστηκε στη σκηνή, με το κοινό να τον υποδέχεται με ενθουσιασμό. Μαζί με τον Jay-Z ερμήνευσαν το «Holy grail», τη μεγάλη συνεργασία τους που κυκλοφόρησε το 2013, ενώ η στιγμή έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή όταν οι δύο καλλιτέχνες άρχισαν να κινούνται μαζί στον ρυθμό του τραγουδιού.

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Ο Timberlake δεν περιορίστηκε όμως στο «Holy grail». Παρέμεινε στη σκηνή για να τραγουδήσει και το «Until the end of time» από το FutureSex/LoveSounds, με ολόκληρο το Stade de France να συμμετέχει στο τραγούδι. Ένα απρόσμενο reunion που θύμισε στο κοινό γιατί οι συνεργασίες των δύο καλλιτεχνών παραμένουν τόσο αγαπημένες.

Ο Αμερικανός ράπερ Jay-Z σε επίσημη εμφάνιση, με αφορμή την αλλαγή στο καλλιτεχνικό του όνομα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η βραδιά είχε ακόμη μία μεγάλη έκπληξη, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε και ο Pharrell Williams. Ο καλλιτέχνης, που έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Jay-Z, παρουσίασε μαζί του μερικά από τα γνωστότερα κομμάτια τους, ανάμεσά τους τα «Just wanna love u (Give it 2 me)», «Frontin’» και «Excuse me miss».

Ο Jay-Z και ο Pharrell Williams αγκαλιάζονται πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας.
https://www.instagram.com/billboardhiphop

Οι δυο τους συνέχισαν με το «Allure» από το The Black Album, πριν ο Pharrell χαρίσει στο γαλλικό κοινό μία ιδιαίτερη στιγμή. Ο τραγουδιστής ερμήνευσε a cappella ένα μέρος του γαλλικού εθνικού ύμνου, κλείνοντας με έναν ξεχωριστό τρόπο την εμφάνισή του.

Ένα καλοκαίρι γεμάτο μεγάλες εμφανίσεις

Το show στο Παρίσι αποτελεί ακόμη έναν σταθμό στους εορτασμούς του Jay-Z για την πολυετή καριέρα του. Τον Ιούλιο, ο rapper πραγματοποίησε τρεις μεγάλες συναυλίες στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης, όπου εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων η Beyoncé, η Blue Ivy, ο Nas, η Alicia Keys, ο Eminem, ο Usher, η Rihanna και ο Pharrell.

Ο Pharrell Williams περπατά σε πασαρέλα μόδας χαιρετώντας το κοινό με ενωμένα τα χέρια.
https://www.instagram.com/Pharrell/

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου ακολούθησε το show του στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου, με guests όπως η Lauryn Hill, ο Wyclef, ο Sampha, ο Dave και ο Idris Elba. Έτσι, κάθε συναυλία του Jay-Z μοιάζει να εξελίσσεται σε ένα διαφορετικό μουσικό event, με το κοινό να περιμένει κάθε φορά ποιος θα κάνει την επόμενη εμφάνιση-έκπληξη.

Ο Jay-Z μιλάει στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO με τον Rick Rubin, που αποτελεί must-watch.
Ο Jay-Z μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ασπρόμαυρο πλάνο.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού του rapper είναι στο SoFi Stadium του Los Angeles, στις 23 και 24 Οκτωβρίου. Μετά από Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο ποιοι stars θα ανέβουν αυτή τη φορά στη σκηνή μαζί του.

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Jay Z JUSTIN TIMBERLAKE Pharrell Williams
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