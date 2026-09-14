«Με λένε Γιώργο»: Η συγκινητική αφιέρωση του Γιώργου Χατζηνάσιου στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος αφιέρωσε το «Με λένε Γιώργο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια συγκινητική στιγμή στα Θριάσια 2026

Με μια ματιά Ο Γιώργος Χατζηνάσιος αφιέρωσε το τραγούδι «Με λένε Γιώργο» στον Γιώργο Μαζωνάκη στα Θριάσια 2026.

Η αφιέρωση αυτή έδωσε νέο συμβολισμό στο τραγούδι, συνδέοντάς το ξανά με τη φωνή του Μαζωνάκη.

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Χατζηνάσιο, πρωτοερμηνεύτηκε από τον Μητσιά και έγινε γνωστό από τον Μαζωνάκη.

Η ερμηνεία του Μαζωνάκη είχε συνδέσει το τραγούδι με τη δική του μουσική πορεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στα Θριάσια 2026, όταν ο Γιώργος Χατζηνάσιος επέλεξε να αφιερώσει το «Με λένε Γιώργο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Το τραγούδι απέκτησε εκείνη τη στιγμή έναν διαφορετικό συμβολισμό, καθώς ο ίδιος ο δημιουργός του το συνέδεσε ξανά με τη φωνή που το έκανε γνωστό σε μια ολόκληρη γενιά.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος έφερε στη σκηνή ένα τραγούδι με μεγάλη ιστορία και το αφιέρωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε δώσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στην ερμηνεία του. Η στιγμή έγινε ακόμη πιο φορτισμένη, καθώς το τραγούδι έχει συνδεθεί έντονα με την πορεία του δημοφιλούς τραγουδιστή.

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Το «Με λένε Γιώργο» αποτελεί ένα από τα κομμάτια που έχουν περάσει από διαφορετικές φωνές και εποχές, διατηρώντας όμως πάντα την ίδια δυνατή παρουσία. Η αφιέρωση του δημιουργού του στον Γιώργο Μαζωνάκη έφερε ξανά στο προσκήνιο αυτή την ιδιαίτερη σύνδεση.

Από τον Μανώλη Μητσιά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Γιώργο Χατζηνάσιο και πρωτοερμηνεύτηκε από τον Μανώλη Μητσιά, πριν αποκτήσει μια ακόμη πιο χαρακτηριστική εκτέλεση μέσα από τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με τα χρόνια, η ερμηνεία του Μαζωνάκη έγινε άμεσα αναγνωρίσιμη στο κοινό και το «Με λένε Γιώργο» συνδέθηκε με τη δική του μουσική διαδρομή. Έτσι, η επιλογή του Γιώργου Χατζηνάσιου να του το αφιερώσει στα Θριάσια 2026 είχε ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα.

Μια στιγμή όπου η ιστορία ενός τραγουδιού συναντήθηκε με τον άνθρωπο που το έκανε δικό του μέσα από τη φωνή και την προσωπικότητά του. Και κάπως έτσι, το «Με λένε Γιώργο» ακούστηκε ξανά με έναν συμβολισμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

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