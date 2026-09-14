Eurovision 2027: Πώς θα συμμετέχει η Κύπρος στον διαγωνισμό; Εθνικός τελικός ή απευθείας ανάθεση

Με μια ματιά Το ΡΙΚ εξετάζει δύο τρόπους επιλογής εκπροσώπου για τη Eurovision 2027: εθνικό τελικό ή απευθείας ανάθεση.

Μια εταιρεία παραγωγής προτείνει εθνικό τελικό με δέκα τραγούδια, ανοιχτή υποβολή και συνδυασμό κοινού/κριτικής επιτροπής.

Η πρόταση για εθνικό τελικό περιλαμβάνει συμμετοχές από Ελλάδα και Κύπρο, με τουλάχιστον έναν Κύπριο συντελεστή ανά τραγούδι.

Δύο μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις για απευθείας ανάθεση με γνωστούς καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2027 έχει ήδη ξεκινήσει και στην Κύπρο το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ΡΙΚ, καθώς η δημόσια ραδιοτηλεόραση καλείται να αποφασίσει όχι μόνο ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό, αλλά πρώτα απ’ όλα με ποιον τρόπο θα γίνει η επιλογή. Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού στο τραπέζι υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: από τη μία ένας εθνικός τελικός με δέκα τραγούδια, ανοιχτή διαδικασία υποβολής και τελική απόφαση από κοινό και κριτική επιτροπή και από την άλλη η λύση της απευθείας ανάθεσης, με δύο μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες να έχουν ήδη καταθέσει στο ΡΙΚ προτάσεις με δημοφιλή ονόματα από τα ρόστερ τους.

Έτσι, αν παρακολουθείς τις εξελίξεις γύρω από την κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision 2027, το επόμενο διάστημα αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η απόφαση του ΔΣ του ΡΙΚ θα καθορίσει και τη διαδικασία μέσα από την οποία θα προκύψει ο επόμενος εκπρόσωπος της χώρας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στο ΡΙΚ μια συγκεκριμένη πρόταση για τη διοργάνωση εθνικού τελικού στην Κύπρο. Την πρόταση έχει ετοιμάσει εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και συνεργάζεται με μεγάλο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι.

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Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης προσπάθειας βρίσκεται γνωστός σκηνοθέτης, ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του εγχειρήματος και αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση στη διοίκηση της κυπριακής δημόσιας τηλεόρασης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή του ALPHA «Με Αγάπη Χριστιάνα», από τον δημοσιογράφο Κώστα Καρνάκη, το σχέδιο δεν βρίσκεται πλέον σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά έχει αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή.

Η παραγωγή είναι πλήρως κοστολογημένη. Τα έξοδα προβλέπεται να καλυφθούν από την εταιρεία παραγωγής και χορηγό. Ο εθνικός τελικός θα έχει συγκεκριμένη ονομασία, στην οποία θα περιλαμβάνεται η λέξη «Φεστιβάλ». Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών θα είναι ανοιχτή. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Θα μπορούν να καταθέσουν τραγούδια και καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Σε κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Κύπριος συντελεστής, είτε ως ερμηνευτής είτε ως συνθέτης είτε ως στιχουργός. Από το σύνολο των συμμετοχών θα επιλεγούν δέκα τραγούδια. Τα δέκα τραγούδια θα παρουσιαστούν ζωντανά. Η τελική απόφαση θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της κριτικής επιτροπής. Πρόκειται, επομένως, για μια διαδικασία που θα έδινε στο κοινό της Κύπρου ενεργό ρόλο στην επιλογή της συμμετοχής για τη Eurovision 2027.

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