EUROVISION 14.09.2026

Eurovision 2027: Πώς θα συμμετέχει η Κύπρος στον διαγωνισμό; Εθνικός τελικός ή απευθείας ανάθεση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το ΡΙΚ καλείται να αποφασίσει αν η κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision 2027 θα προκύψει μέσα από έναν εθνικό τελικό ή μέσω απευθείας ανάθεσης
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το ΡΙΚ εξετάζει δύο τρόπους επιλογής εκπροσώπου για τη Eurovision 2027: εθνικό τελικό ή απευθείας ανάθεση.
  • Μια εταιρεία παραγωγής προτείνει εθνικό τελικό με δέκα τραγούδια, ανοιχτή υποβολή και συνδυασμό κοινού/κριτικής επιτροπής.
  • Η πρόταση για εθνικό τελικό περιλαμβάνει συμμετοχές από Ελλάδα και Κύπρο, με τουλάχιστον έναν Κύπριο συντελεστή ανά τραγούδι.
  • Δύο μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες έχουν ήδη καταθέσει προτάσεις για απευθείας ανάθεση με γνωστούς καλλιτέχνες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2027 έχει ήδη ξεκινήσει και στην Κύπρο το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ΡΙΚ, καθώς η δημόσια ραδιοτηλεόραση καλείται να αποφασίσει όχι μόνο ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό, αλλά πρώτα απ’ όλα με ποιον τρόπο θα γίνει η επιλογή. Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού στο τραπέζι υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: από τη μία ένας εθνικός τελικός με δέκα τραγούδια, ανοιχτή διαδικασία υποβολής και τελική απόφαση από κοινό και κριτική επιτροπή και από την άλλη η λύση της απευθείας ανάθεσης, με δύο μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες να έχουν ήδη καταθέσει στο ΡΙΚ προτάσεις με δημοφιλή ονόματα από τα ρόστερ τους.

Έτσι, αν παρακολουθείς τις εξελίξεις γύρω από την κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision 2027, το επόμενο διάστημα αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η απόφαση του ΔΣ του ΡΙΚ θα καθορίσει και τη διαδικασία μέσα από την οποία θα προκύψει ο επόμενος εκπρόσωπος της χώρας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στο ΡΙΚ μια συγκεκριμένη πρόταση για τη διοργάνωση εθνικού τελικού στην Κύπρο. Την πρόταση έχει ετοιμάσει εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και συνεργάζεται με μεγάλο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι.

Διάβασε επίσης: Η Ολλανδία εκτός Eurovision 2027; Η EBU μόλις αποκάλυψε την ανατροπή

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης προσπάθειας βρίσκεται γνωστός σκηνοθέτης, ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του εγχειρήματος και αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση στη διοίκηση της κυπριακής δημόσιας τηλεόρασης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή του ALPHA «Με Αγάπη Χριστιάνα», από τον δημοσιογράφο Κώστα Καρνάκη, το σχέδιο δεν βρίσκεται πλέον σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά έχει αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή.

Λογότυπο Eurovision Song Contest Βουλγαρία 2027, με καρδιά που απεικονίζει τη βουλγαρική σημαία, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της EBU.
Eurovision Song Contest 2027

Η παραγωγή είναι πλήρως κοστολογημένη. Τα έξοδα προβλέπεται να καλυφθούν από την εταιρεία παραγωγής και χορηγό. Ο εθνικός τελικός θα έχει συγκεκριμένη ονομασία, στην οποία θα περιλαμβάνεται η λέξη «Φεστιβάλ». Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών θα είναι ανοιχτή. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Θα μπορούν να καταθέσουν τραγούδια και καλλιτέχνες από την Ελλάδα. Σε κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Κύπριος συντελεστής, είτε ως ερμηνευτής είτε ως συνθέτης είτε ως στιχουργός. Από το σύνολο των συμμετοχών θα επιλεγούν δέκα τραγούδια. Τα δέκα τραγούδια θα παρουσιαστούν ζωντανά. Η τελική απόφαση θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της κριτικής επιτροπής. Πρόκειται, επομένως, για μια διαδικασία που θα έδινε στο κοινό της Κύπρου ενεργό ρόλο στην επιλογή της συμμετοχής για τη Eurovision 2027.

Διάβασε επίσης: Τίτλοι τέλους για μια συνεργασία 6 ετών – Η Moroccanoil αποχαιρετά τη Eurovision

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Eurovision 2027 ΚΥΠΡΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις η «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»

Για 2η χρονιά στο Θέατρο Άνεσις η «Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»

14.09.2026
Επόμενο
«Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018

«Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018

14.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Με λένε Γιώργο»: Η συγκινητική αφιέρωση του Γιώργου Χατζηνάσιου στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο
Μουσικά Νέα

«Με λένε Γιώργο»: Η συγκινητική αφιέρωση του Γιώργου Χατζηνάσιου στον Γιώργο Μαζωνάκη – Δες το βίντεο

14.09.2026
Sing for Greece 2027: Οι πρώτοι καλλιτέχνες που ετοιμάζονται για τη Eurovision 2027
EUROVISION

Sing for Greece 2027: Οι πρώτοι καλλιτέχνες που ετοιμάζονται για τη Eurovision 2027

14.09.2026
«Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018
Μουσικά Νέα

«Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018

14.09.2026
Céline Dion: Επέστρεψε στην σκηνή μετά από 6 χρόνια και λύγισε από συγκίνηση
Μουσικά Νέα

Céline Dion: Επέστρεψε στην σκηνή μετά από 6 χρόνια και λύγισε από συγκίνηση

14.09.2026
Κατερίνα Λιόλιου: Αναβάλλει τη συναυλία της στα Ιωάννινα για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

Κατερίνα Λιόλιου: Αναβάλλει τη συναυλία της στα Ιωάννινα για τον Γιώργο Μαζωνάκη

14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα ακυκλοφόρητα κομμάτια που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας
Μουσικά Νέα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα ακυκλοφόρητα κομμάτια που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας

14.09.2026
Jay-Z: Το απρόσμενο reunion με τον Justin Timberlake και τον Pharrell Williams στο Παρίσι – Βίντεο
Μουσικά Νέα

Jay-Z: Το απρόσμενο reunion με τον Justin Timberlake και τον Pharrell Williams στο Παρίσι – Βίντεο

14.09.2026
U2: 50 χρόνια μουσικής και μία μεγάλη τιμή που τους φέρνει ξανά στο προσκήνιο
Μουσικά Νέα

U2: 50 χρόνια μουσικής και μία μεγάλη τιμή που τους φέρνει ξανά στο προσκήνιο

14.09.2026
Shakira & Burna Boy: Πόσα views χρειάστηκε το «Dai Dai» για να γράψει ιστορία;
Μουσικά Νέα

Shakira & Burna Boy: Πόσα views χρειάστηκε το «Dai Dai» για να γράψει ιστορία;

14.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές