Μουσικά Νέα 14.09.2026

«Είχε γεννηθεί σταρ»: Η συγκινητική εξομολόγηση της δασκάλας του Γιώργου Μαζωνάκη στα MAD VMA 2018

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Με αφορμή την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, θυμόμαστε τη συγκινητική ομιλία της δασκάλας του στα MAD VMA 2018 για το πηγαίο ταλέντο του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η δασκάλα φωνητικής του Γιώργου Μαζωνάκη, Άννα Διαμαντοπούλου, μίλησε στα MAD VMA 2018.
  • Η Δασκάλα τον γνώρισε στα 16, όταν ήρθε για μαθήματα τραγουδιού με τον πιανίστα του.
  • Ο Μαζωνάκης επέλεξε να πει ένα δύσκολο τραγούδι, το "Τη λεωφόρο της αγάπης", και το είπε με επιτυχία.
  • Η Δασκάλα τον χαρακτήρισε με τις λέξεις: αγάπη, ήθος, σεβασμός.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός από τους πιο εμβληματικούς και αυθεντικούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Καθώς το πανελλήνιο αποχαιρετά τον αγαπημένο τραγουδιστή, έρχονται στο φως στιγμές από το παρελθόν που υπενθυμίζουν το τεράστιο και πηγαίο ταλέντο του από τα πρώτα του κιόλας βήματα.

giorgos_mazonakis
https://www.instagram.com/georgemazonakis/?hl=el

Μια από τις πιο αποκαλυπτικές και τρυφερές αναδρομές στα νεανικά του χρόνια είχε κάνει η δασκάλα φωνητικής του στο Εθνικό Ωδείο, Άννα Διαμαντοπούλου, όταν ανέβηκε στη σκηνή των MAD VMA 2018 για να του απονείμει τιμητικό βραβείο για τη μέχρι τότε προσφορά του.

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Τότε, ο καλλιτέχνης είχε ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει ένα τιμητικό βραβείο για τη συνολική του προσφορά στη μουσική, με την κυρία Διαμαντοπούλου να αφηγείται την πρώτη τους συνάντηση: «Πριν από πολλά χρόνια ήρθε στο σπίτι μου ένα παλικάρι γύρω στα 16 για να του κάνω τραγούδι. Ήρθε ένα παιδί με τους γονείς του και με ένα άλλο παλικάρι δίπλα του. Μου είπε ότι θέλει να κάνει τραγούδι. Το είπα να τον ακούσω και αμέσως σηκώθηκε και το άλλο παλικάρι. Όταν ρώτησα ποιος είναι μου είπε ότι είναι ο πιανίστας μου. Τότε τον γνώρισα και κατάλαβα ότι αυτός έχει γεννηθεί σταρ».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κόβει κλαδιά σε δέντρο, αποδεικνύοντας το πιο fun post της ημέρας.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Η ίδια είχε εξιστορήσει μάλιστα το θάρρος και την αποφασιστικότητα του νεαρού τότε Γιώργου, ο οποίος δεν δίστασε να ερμηνεύσει ένα εξαιρετικά απαιτητικό κομμάτι κόντρα στις αρχικές επιφυλάξεις της: «Είχε αποφασίσει να πει ένα πολύ δύσκολο τραγούδι, “Τη λεωφόρο της αγάπης”. Στην αρχή του είπα ότι είναι δύσκολο τραγούδι και ίσως θα έπρεπε να πει κάποιο άλλο, αλλά εκείνος είπε όχι και το είπε με επιτυχία. Ακόμα και σήμερα δουλεύει, παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια».

Η παρακαταθήκη μιας τεράστιας πορείας

Κλείνοντας εκείνη την αναδρομή της στα MAD VMA 2018, η Άννα Διαμαντοπούλου είχε συνοψίσει την προσωπικότητα του αγαπημένου καλλιτέχνη σε τρεις λέξεις που έμελλε να χαρακτηρίσουν ολόκληρη τη ζωή του: «Αγάπη, ήθος, σεβασμός, αυτά είναι τα μεγάλα του προσόντα».

Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά είναι που κρατούν τώρα ζωντανή τη μνήμη του, καθώς η Ελλάδα αποχαιρετά έναν καλλιτέχνη που δεν άφησε απλώς ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική, αλλά κέρδισε διαχρονικά την αγάπη και τον σεβασμό συναδέλφων και κοινού.

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Mad VMA 2018 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
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