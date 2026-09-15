Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη έγινε… αστροναύτης και ξεσήκωσε χιλιάδες θεατές

Χιλιάδες θεατές τραγούδησαν μαζί με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη, η οποία παρουσίασε ένα ξεχωριστό show με αγαπημένα τραγούδια

Με μια ματιά Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη παρουσίασε το νέο της show «EAΤ.T.» στην Αθήνα, εμπνευσμένο από το Διάστημα.

Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία, τραγουδώντας μαζί της επιτυχίες από διάφορες δεκαετίες.

Η Konnie Metaxa εμφανίστηκε ως special guest, εγκαινιάζοντας τη βραδιά με ένα δυναμικό act.

Ανακοινώθηκαν νέες συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, η super viral «γοργόνα του TikTok» με τη μαγευτική φωνή και μία από τις πιο επιδραστικές και δημοφιλείς YouTubers, χάρισε μία συναρπαστική live εμφάνιση στο κοινό της Αθήνας, προκαλώντας το αδιαχώρητο.

Η Χρυσηίδα… προσγειώθηκε στη σκηνή του «Universe Multivenue Open Air» και παρουσίασε το ολοκαίνουργιο show «EAΤ.T.», γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, μοναδικές ερμηνείες και «άρωμα» από το Διάστημα.

Με τη χαρακτηριστική σκηνική της ταυτότητα και το χιούμορ της, η Χρυσηίδα γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες θεατές, οι οποίοι τραγούδησαν ασταμάτητα μαζί της μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες κάθε μουσικού είδους, από τα ‘80s, τα ‘90s, τα ‘00s και το σήμερα, καθώς και τα τρία singles της που κυκλοφορούν από την Panik Records και έχουν αγαπηθεί πολύ, «Πες Και Θα ‘Ρθω», «Ντέρτι» και το πιο πρόσφατο «Που Πουλάν Καρδιές;».

Special guest ήταν η Konnie Metaxa, που «άνοιξε» τη συναυλία με ένα «εκρηκτικό» act, δίνοντας το σύνθημα για να ξεκινήσει το non-stop party.

Λίγο πριν απογειωθεί ξανά με τον πύραυλο που βρισκόταν επί σκηνής, η Χρυσηίδα, που την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα ξεσηκώσει με το «EAT.T.» τη Θεσσαλονίκη (Μονή Λαζαριστών), ανακοίνωσε πως η επόμενη συναυλία της στην Αθήνα θα γίνει τον Δεκέμβριο, δημιουργώντας από τώρα τεράστιο κύμα προσμονής.