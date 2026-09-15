Μουσικά Νέα 15.09.2026

Ο Macklemore αποχώρησε από την περιοδεία του Ed Sheeran – Τι συνέβη

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Ο Macklemore αποχώρησε από την περιοδεία του Ed Sheeran μετά το μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Macklemore αποχώρησε από την περιοδεία του Ed Sheeran στις ΗΠΑ λόγω δηλώσεών του υπέρ της Παλαιστίνης.
  • Ο ράπερ εξέφρασε την υποστήριξή του στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη από τη σκηνή του MetLife Stadium.
  • Η Messina Touring Group επιβεβαίωσε την αποχώρησή του μετά από διαμαρτυρίες χώρων διεξαγωγής συναυλιών.
  • Ο Macklemore δήλωσε ότι η φιλία του με τον Sheeran δεν τον εμπόδισε να πει την αλήθεια, παρά τις πιέσεις.
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Η απόφαση για την απομάκρυνση του ράπερ από το «Loop Tour» στις ΗΠΑ, μετά από δηλώσεις του στη σκηνή, πυροδότησε συζητήσεις και αντιδράσεις. Η δημόσια έκφραση υποστήριξης του Macklemore προς την Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του Ed Sheeran στις Ηνωμένες Πολιτείες, οδήγησε τελικά στην αποχώρησή του από την υπόλοιπη περιοδεία. Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης, λίγες ημέρες μετά το μήνυμά του «Free Palestine» από τη σκηνή του MetLife Stadium, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων, με την απόφαση για την απομάκρυνσή του να επιβεβαιώνεται επίσημα.

https://www.instagram.com/macklemore/
https://www.instagram.com/macklemore/

Η σκηνή του MetLife Stadium και το μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στις 4 Σεπτεμβρίου, ο Macklemore είχε απευθυνθεί στο κοινό, τονίζοντας την ανάγκη να μην ξεχαστούν οι κάτοικοι της Γάζας και της «κατεχόμενης Δυτικής Όχθης». Η δήλωσή του, «Free Palestine», προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, με οργανώσεις όπως το Israeli American Council να ξεκινούν εκστρατεία για την απομάκρυνσή του από την περιοδεία.

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Η Messina Touring Group, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το αμερικανικό σκέλος της περιοδείας του Ed Sheeran, επιβεβαίωσε στο Rolling Stone ότι ο Macklemore δεν θα συμμετάσχει στις εναπομείνασες συναυλίες. Σύμφωνα με την εταιρεία, υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους χώρους διεξαγωγής των συναυλιών, οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν θα επέτρεπαν τη συμμετοχή του Macklemore στο πρόγραμμα, φοβούμενοι ακόμη και ακυρώσεις και την επίδραση σε εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές. «Μετά από συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, ο Macklemore δεν θα εμφανιστεί στις υπόλοιπες συναυλίες στις οποίες είχε αναλάβει την υποστήριξη», αναφέρθηκε από την εταιρεία.

Ο Ed Sheeran τραγουδά και παίζει κιθάρα στη σκηνή, γιορτάζοντας 15 χρόνια από το άλμπουμ «+».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιθυμία για έκφραση και οι πιέσεις

Ο Macklemore επρόκειτο να ανοίξει οκτώ από τις δέκα εναπομείνασες εμφανίσεις της περιοδείας «Loop» του Ed Sheeran. Ο ράπερ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένα την υποστήριξή του στα δικαιώματα των Παλαιστινίων, μίλησε στην πρώτη του εμφάνιση για περίπου δύο λεπτά, εξηγώντας τον λόγο της συμμετοχής του στην περιοδεία: «Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο ήθελα εξαρχής να κάνω αυτή την περιοδεία είναι για να μπορώ να στέκομαι σε στάδια όπως αυτό και να λέω δύο λέξεις που είναι πολύ σημαντικές για μένα: Free Palestine».

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Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος του ήταν το μήνυμα να φτάσει «δυνατά και ξεκάθαρα», ώστε οι άνθρωποι στην Παλαιστίνη να αισθάνονται ότι δεν τους έχουν ξεχάσει. Ο Macklemore αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα να προκαλέσει αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η σιωπή του για να διατηρήσει την άνεση θα τον καθιστούσε ανάξιο της σκηνής. Κατά τη διάρκεια της ίδιας εμφάνισης, είχε χαρακτηρίσει την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) ως «τρομοκρατική οργάνωση», ενώ κατά την εκτέλεση του τραγουδιού «Hind’s Hall», προβάλλονταν εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα.

https://www.instagram.com/macklemore/
https://www.instagram.com/macklemore/

Το μήνυμα του Macklemore μετά την απομάκρυνση

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Macklemore επιβεβαίωσε την αποχώρησή του μέσω μιας εκτενούς ανάρτησης στο Instagram, εξηγώντας ότι η απόφαση λήφθηκε μετά από μια εβδομάδα «δύσκολων συζητήσεων» με τον Ed Sheeran, τον οποίο γνωρίζει και θεωρεί φίλο του εδώ και 13 χρόνια. «Όπως είπα πολλές φορές στον Εντ στο τηλέφωνο, η φιλία μας δεν μπορεί να αλλάξει την ευθύνη μου να πω την αλήθεια για όσα συνέβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο ράπερ υποστήριξε ότι ο Sheeran βρέθηκε αντιμέτωπος με πιέσεις από ιδιοκτήτες σταδίων, όπως ο Ρόμπερτ Κραφτ, ιδιοκτήτης των New England Patriots. Σύμφωνα με τον Macklemore, ο Sheeran κινδύνευε να αποκλειστεί από συγκεκριμένους χώρους εάν εκείνος παρέμενε στο πρόγραμμα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «πολύ άσχημη θέση» για τον Βρετανό καλλιτέχνη. Επανέλαβε ότι τα λόγια του τα λέει «σε σκηνές σε όλο τον κόσμο εδώ και σχεδόν τρία χρόνια» και διερωτήθηκε γιατί οι συγκεκριμένες δηλώσεις προκάλεσαν πρόβλημα τώρα.

Ο Ed Sheeran ανεβάζει την κιθάρα του ψηλά στη σκηνή, γιορτάζοντας 15 χρόνια από το άλμπουμ «+».
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κλείνοντας, ο Macklemore τόνισε ότι εάν οι δύο λέξεις «Free Palestine» του κόστισαν τη συμμετοχή του στην περιοδεία, αλλά ταυτόχρονα έφεραν ξανά το ζήτημα της Παλαιστίνης στην επικαιρότητα, τότε θεωρεί πως ήταν «η πιο επιτυχημένη περιοδεία» στην οποία έχει συμμετάσχει. Η βορειοαμερικανική περιοδεία του Ed Sheeran αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, με τους Lukas Graham και Aaron Rowe να συνεχίζουν κανονικά τις εμφανίσεις τους ως support acts.

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Ed Sheeran Macklemore
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