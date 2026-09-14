Η Ella Langley σαρώνει στα CMA Awards 2026 – Μία υποψηφιότητα μακριά από το ιστορικό ρεκόρ

Η Ella Langley προηγείται στις υποψηφιότητες των CMA Awards 2026 με 9 υποψηφιότητες, ενώ διεκδικεί για πρώτη φορά το Entertainer of the Year

Με μια ματιά Η Ella Langley συγκέντρωσε εννέα υποψηφιότητες για τα CMA Awards 2026, φτάνοντας κοντά σε ιστορικό ρεκόρ.

Η Langley διεκδικεί για πρώτη φορά το κορυφαίο βραβείο Entertainer of the Year.

Η Miranda Lambert ακολουθεί με επτά υποψηφιότητες, ενώ άλλες υποψηφιότητες μοιράζονται οι Kacey Musgraves και Ben West.

Η Ella Langley επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία στην σύγχρονη country μουσική σκηνή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ella Langley είναι το πρόσωπο που ξεχωρίζει στις υποψηφιότητες για τα CMA Awards 2026, καθώς συγκέντρωσε συνολικά εννέα υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία της Academy of Country Music.

Η φετινή επίδοση φέρνει την country τραγουδίστρια μία θέση μακριά από ένα ιστορικό ρεκόρ. Συγκεκριμένα, η Langley χρειάζεται μόλις μία ακόμη υποψηφιότητα για να φτάσει την κορυφαία επίδοση του Alan Jackson, ο οποίος είχε συγκεντρώσει 10 υποψηφιότητες σε μία χρονιά, το 2002.

Διάβασε επίσης: Drake: Πειράζει το «Choosin’ Texas» της Ella Langley και οι φήμες για collab φουντώνουν

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Miranda Lambert, η οποία μετρά επτά υποψηφιότητες. Μάλιστα, μέρος της φετινής επιτυχίας της συνδέεται και με τη δουλειά της σε τραγούδια και παραγωγές της Ella Langley.

Η πρώτη υποψηφιότητα της Ella Langley για Entertainer of the Year

Ανάμεσα στις εννέα υποψηφιότητες της Ella Langley υπάρχει και μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση: για πρώτη φορά διεκδικεί το κορυφαίο βραβείο Entertainer of the Year.

Η συγκεκριμένη κατηγορία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της βραδιάς και η παρουσία της Langley στη λίστα δείχνει πόσο δυναμικά έχει εξελιχθεί η πορεία της στην country μουσική σκηνή.

Η Miranda Lambert ακολουθεί με επτά υποψηφιότητες, ενώ οι Kacey Musgraves και Ben West συγκεντρώνουν από πέντε.

Ποιοι άλλοι ξεχωρίζουν στις υποψηφιότητες

Στη φετινή λίστα βρίσκονται ακόμη με τέσσερις υποψηφιότητες οι Cody Johnson, Chris Stapleton και Stephen Wilson Jr.. Από τρεις υποψηφιότητες έχουν οι Lainey Wilson, Luke Combs και Dave Clauss.

Τα CMA Awards 2026 αναμένεται να συγκεντρώσουν για ακόμη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της country μουσικής, με την Ella Langley να βρίσκεται στο επίκεντρο χάρη στη φετινή εντυπωσιακή παρουσία της.

Αν καταφέρει να φύγει από τη βραδιά με σημαντικές νίκες, η φετινή χρονιά μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη μεγάλο βήμα για την Ella Langley και να επιβεβαιώσει πως το όνομά της έχει πλέον θέση ανάμεσα στα πιο δυνατά της σύγχρονης country σκηνής.

Διάβασε επίσης :