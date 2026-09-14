Κόνι Μεταξά: «Δεν με νοιάζει πλέον» – Η περίοδος μετά τον χωρισμό την έκανε να αλλάξει τρόπο σκέψης

Η τραγουδίστρια μιλά για την περίοδο μετά τον χωρισμό της, τα αρνητικά σχόλια και τον τρόπο που άφησε πίσω της την κριτική

Με μια ματιά Η Κόνι Μεταξά άλλαξε νοοτροπία μετά τον χωρισμό της και την κριτική που δέχτηκε.

Αποφάσισε να μην την επηρεάζουν πλέον οι απόψεις των άλλων για τις επιλογές της.

Στις live εμφανίσεις της, συνδυάζει το τραγούδι με χιούμορ και στοιχεία stand up.

Η σκηνή είναι πλέον χώρος απόλυτης ελευθερίας για να εκφράσει όλες τις πτυχές της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κόνι Μεταξά μίλησε ανοιχτά για την περίοδο μετά τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση, αλλά και για την κριτική που δέχτηκε για την προσωπική της ζωή. Η τραγουδίστρια, που χώρισε από τον πολίστα το 2025 έπειτα από περίπου δυόμισι χρόνια γάμου, αποκάλυψε πως τα σχόλια που δέχτηκε την έκαναν τελικά να αλλάξει τρόπο σκέψης και να αποφασίσει πως δεν θέλει πλέον να επηρεάζεται από τις απόψεις των άλλων.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε παράλληλα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τις live εμφανίσεις της, εξηγώντας πως θέλει να συνδυάζει το τραγούδι με το χιούμορ και στοιχεία stand up.

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Η κριτική μετά τον χωρισμό της

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε ότι η περίοδος μετά τον χωρισμό της ήταν δύσκολη, κυρίως λόγω της έντονης κριτικής που δέχτηκε δημόσια. «Όταν χώρισα και πέσαν όλοι να με φάνε αποφάσισα να μην με νοιάζει. Σκέφτηκα αφού όλοι με κράζουν, ας κάνω αυτό που θέλω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη στάση δεν ήταν εντελώς καινούργια για εκείνη, ωστόσο μετά από όσα συνέβησαν ένιωσε πως δεν είχε πλέον λόγο να σκέφτεται τι θα πουν οι άλλοι για τις επιλογές της. «Πάντα το ψιλοέκανα αυτό. Σκέφτηκα ότι απλά θα λέω τα τραγούδια που θέλω με τον τρόπο που θέλω», πρόσθεσε.

Από το τραγούδι στο χιούμορ και το stand up

Με αφορμή την προετοιμασία της για τη συναυλία της, η Κόνι Μεταξά μίλησε και για τη διαφορετική προσέγγιση που έχει πλέον στις εμφανίσεις της. Η ίδια έχει σπουδάσει υποκριτική, μιούζικαλ και σκηνοθεσία για τέσσερα χρόνια και, όπως παραδέχτηκε, όταν ξεκίνησε να τραγουδά δεν είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει όσα είχε μάθει πάνω στη σκηνή. Στην πορεία, όμως, κατάλαβε ότι όλα αυτά αποτελούν κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

«Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα που έμαθα στη σχολή μου και που κάνω εδώ μέσα πάνω στη σκηνή», είπε. Πλέον, λοιπόν, δεν θέλει οι εμφανίσεις της να περιορίζονται μόνο στο τραγούδι. Θέλει να διασκεδάζει το κοινό, να κάνει χιούμορ και να εντάσσει στοιχεία stand up στο πρόγραμμά της. «Και ανάμεσα θα κάνω αυτές τις βλακείες που κάνω τύπου stand up για να γελάει ο κόσμος», ανέφερε με το χαρακτηριστικό της ύφος.

«Η απάντηση είναι τα πάντα»

Η Κόνι Μεταξά θέλησε, μάλιστα, να εξηγήσει στους followers της τι ακριβώς μπορούν να περιμένουν από εκείνη όταν ανεβαίνει στη σκηνή. «Η απάντηση λοιπόν στο τι κάνει η Κόνι Μεταξά όταν ανεβαίνει στη σκηνή είναι τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς λογικά το λέω», είπε. Για την ίδια, η σκηνή αποτελεί πλέον έναν χώρο απόλυτης ελευθερίας, όπου μπορεί να συνδυάσει τις διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς της και όσα έχει σπουδάσει. Και όπως φαίνεται, μετά την έντονη κριτική που δέχτηκε για τον χωρισμό της, έχει αποφασίσει να μην αφήνει πλέον τα σχόλια να καθορίζουν τις επιλογές της. «Αφού όλοι με κράζουν, ας κάνω αυτό που θέλω» είναι ουσιαστικά το μήνυμα που στέλνει, επιλέγοντας να προχωρήσει με τους δικούς της όρους και να παρουσιάσει στο κοινό αυτό που πραγματικά την εκφράζει.

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