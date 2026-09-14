Celeb News 14.09.2026

Το φύλο του πρώτου τους παιδιού περιμένουν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η μεγάλη αποκάλυψη για το φύλο του μωρού που περιμένουν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης και η αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.
  • Το μωρό αναμένεται να γεννηθεί τον Νοέμβριο, μετά τον πρόσφατο γάμο του ζευγαριού.
  • Το ζευγάρι επέλεξε την Καλαμάτα για να δημιουργήσει το οικογενειακό του καταφύγιο.
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου ετοιμάζεται να γίνει γιαγιά και στηρίζει το ζευγάρι.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα, απόλυτα δημιουργική και τρυφερή εποχή ανοίγεται στη ζωή της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, οι οποίοι μετρούν αντίστροφα για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι, το οποίο αναμένεται να έρθει στον κόσμο τον προσεχή Νοέμβριο, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο την κοινή τους πορεία και τον πρόσφατο, αιφνιδιαστικό γάμο τους που είχε τραβήξει τα βλέμματα.

danae_barka_egkuos
https://www.instagram.com/danai_barka/

Οι προετοιμασίες για το νέο μέλος της οικογένειας βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την καθημερινότητα του ζευγαριού να αποκτά έναν εντελώς διαφορετικό, πιο ζεστό ρυθμό. Πίσω από την απόφαση του γάμου τους φαίνεται πως κρυβόταν η πιο όμορφη προσδοκία, καθιστώντας την τελετή όχι απλώς την επισφράγληση της αγάπης τους, αλλά την αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου.

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός για ακόμη μία φορά – Βάφτισε τον ανιψιό του στην Κύπρο

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ της Realnews, το ζευγάρι έχει επιλέξει την Καλαμάτα για να δημιουργήσει το δικό του μόνιμο οικογενειακό καταφύγιο. Εκεί βρίσκεται άλλωστε η βάση τους και εκεί επιθυμούν να περάσουν το πρώτο, κρίσιμο διάστημα μαζί με τη μικρή τους, σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον κοντά στη φύση και μακριά από τους έντονους ρυθμούς και τα φώτα της δημοσιότητας.

danae_barka_paidi
https://www.instagram.com/danai_barka/

Σε αυτόν τον νέο κύκλο ζωής, καθοριστικός είναι φυσικά ο ρόλος των δικών τους ανθρώπων που στηρίζουν κάθε τους βήμα. Ιδιαίτερα συγκινημένη και ανυπόμονη εμφανίζεται η μητέρα της Δανάης, η Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία ετοιμάζεται να φορέσει τον πιο γλυκό τίτλο της ζωής της, εκείνον της γιαγιάς, αγκαλιάζοντας με αμέριστη φροντίδα το επόμενο κεφάλαιο της οικογενειακής τους ιστορίας, την ίδια στιγμή που φίλοι και συγγενείς μοιράζονται τη μεγάλη τους χαρά.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Δανάη Μπάρκα μωρό Φάνης Μπότσης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Mad TV: Ξεκινά σήμερα η νέα σεζόν – Όλα όσα φέρνει το ανανεωμένο πρόγραμμα

Mad TV: Ξεκινά σήμερα η νέα σεζόν – Όλα όσα φέρνει το ανανεωμένο πρόγραμμα

14.09.2026
Επόμενο
Harry Styles: Η συγκινητική εμφάνιση με το «Sign of the times» στο Madison Square Garden – Δες το βίντεο

Harry Styles: Η συγκινητική εμφάνιση με το «Sign of the times» στο Madison Square Garden – Δες το βίντεο

14.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ariana Grande: Από τη σκηνή στο Λονδίνο κατέληξε…παγιδευμένη σε ασανσέρ – Τι συνέβη
Celeb News

Ariana Grande: Από τη σκηνή στο Λονδίνο κατέληξε…παγιδευμένη σε ασανσέρ – Τι συνέβη

14.09.2026
Dolly Parton: Το αεροδρόμιο του Nashville μετονομάζεται προς τιμήν της
Celeb News

Dolly Parton: Το αεροδρόμιο του Nashville μετονομάζεται προς τιμήν της

14.09.2026
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός για ακόμη μία φορά – Βάφτισε τον ανιψιό του στην Κύπρο
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός για ακόμη μία φορά – Βάφτισε τον ανιψιό του στην Κύπρο

14.09.2026
Η Σίσσυ Χρηστίδου έγινε 46 και είναι στα καλύτερά της – Το πάρτυ-έκπληξη με φίλους
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου έγινε 46 και είναι στα καλύτερά της – Το πάρτυ-έκπληξη με φίλους

14.09.2026
Αντώνης Ρέμος: Η ατάκα για την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τους Gipsy Kings που έγινε viral
Celeb News

Αντώνης Ρέμος: Η ατάκα για την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τους Gipsy Kings που έγινε viral

14.09.2026
Κατερίνα Μισιχρόνη: Ο ξεχωριστός της ρόλος στην Τελετή Αφής για τους Ολυμπιακούς Νέων 2026
Celeb News

Κατερίνα Μισιχρόνη: Ο ξεχωριστός της ρόλος στην Τελετή Αφής για τους Ολυμπιακούς Νέων 2026

14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επώνυμοι που φτάνουν στην Νίκαια για το τελευταίο «αντίο»
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επώνυμοι που φτάνουν στην Νίκαια για το τελευταίο «αντίο»

14.09.2026
«New Beginnings»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου – Δες τις φωτογραφίες
Celeb News

«New Beginnings»: Ο Justin Bieber και η Hailey Bieber γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου – Δες τις φωτογραφίες

14.09.2026
Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του
Celeb News

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα συγκινητικά «αντίο» των επωνύμων λίγο πριν την κηδεία του

14.09.2026
Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

Το ταξιδιωτικό όνειρο της Klavdia είναι η Ιαπωνία και πρέπει να πας χθες!

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Οι πιο εντυπωσιακές fashion συνεργασίες για το 2026

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Πίσω από αυτές τις 5 γεύσεις κρύβεται κάτι που δεν περίμενες

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Θες να ανανεώσεις το υπνοδωμάτιό σου; 3 εύκολες ιδέες για το απόλυτο φθινοπωρινό reset

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Less is more: Πώς να φτιάξεις DIY hydration pearls για ενυδάτωση

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Έρχονται ακόμα πιο δύσκολες μέρες για τις ιστοσελίδες

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

Νέο πρόγραμμα επιδότησης των εφημερίδων

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

ΑΙΧΜΕΣ: Με Λάκη το Mega 104.6

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Επικίνδυνα κόλπα με το καλώδιο διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Φόβοι για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο: Τα σενάρια που τρομάζουν το Μαξίμου

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές

Το ποσοστό Σαμαρά θα κρίνει τις… δεύτερες εκλογές