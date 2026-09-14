Kylie Jenner: Το «Chateau Kylie» ανοίγει τις πόρτες του – Η τεράστια έπαυλη που χτίζει εδώ και 6 χρόνια

Με μια ματιά Η Kylie Jenner παρουσίασε το «Chateau Kylie», την έπαυλη ιταλικού στιλ που χτίζει έξι χρόνια.

Η κατασκευή της έπαυλης ξεκίνησε το 2020, όταν η Jenner αγόρασε έκταση πέντε acres.

Η Jenner έδωσε έμφαση σε custom λεπτομέρειες και στοιχεία από όλο τον κόσμο.

Η έπαυλη δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένη, αλλά περιλαμβάνει προσωπικές πινελιές, όπως ελαιόδεντρα από την Kendall Jenner. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρει καλά η Kylie Jenner, είναι να μετατρέπει ένα προσωπικό project σε απόλυτο lifestyle moment. Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον δεν στρέφεται σε κάποιο νέο beauty launch ή σε μια εμφάνισή της, αλλά στο σπίτι των ονείρων της, ένα τεράστιο ιταλικού στιλ αρχοντικό που χρειάστηκε έξι ολόκληρα χρόνια για να πάρει μορφή. Η Kylie Jenner αποφάσισε να δώσει μια πιο προσωπική ματιά στην εντυπωσιακή ιδιοκτησία μέσα από ένα vlog tour, παρουσιάζοντας το «Chateau Kylie» και αφήνοντας το κοινό να ρίξει μια ματιά σε έναν χώρο που έχει σχεδιαστεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η ίδια αγόρασε την έκταση των πέντε acres το 2020 και από τότε έχει επενδύσει χρόνο και προσοχή για να δημιουργήσει ακριβώς το σπίτι που είχε φανταστεί.

Η έπαυλη της Kylie Jenner δεν δημιουργήθηκε από τη μία ημέρα στην άλλη. Η διαδικασία ξεκίνησε το 2020, όταν η ίδια αγόρασε την τεράστια έκταση των πέντε acres, και από τότε το project εξελίσσεται σταδιακά. Το αποτέλεσμα είναι ένα σπίτι ιταλικής αισθητικής, σχεδιασμένο ώστε να αποπνέει έναν πιο επιβλητικό αλλά ταυτόχρονα προσωπικό χαρακτήρα. Και αν παρακολουθήσεις το vlog tour της Kylie, καταλαβαίνεις γρήγορα ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμη πολυτελές σπίτι μιας Kardashian-Jenner.

Διάβασε επίσης: Ariana Grande: Από τη σκηνή στο Λονδίνο κατέληξε…παγιδευμένη σε ασανσέρ – Τι συνέβη

Η Kylie έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες, επιλέγοντας custom στοιχεία και fixtures που έχουν μεταφερθεί από διαφορετικά σημεία του κόσμου. Πρόκειται για εκείνες τις μικρές πινελιές που κάνουν έναν χώρο να αποκτά χαρακτήρα και αποκαλύπτουν πόσο προσωπική έχει γίνει για εκείνη η συγκεκριμένη κατασκευή.

Παρότι η έπαυλη έχει ήδη αρχίσει να παίρνει την τελική της μορφή, το σπίτι δεν είναι ακόμη απόλυτα ολοκληρωμένο. Υπάρχουν ακόμη εργασίες που πρέπει να γίνουν, όμως αρκετά από τα στοιχεία που κάνουν το «Chateau Kylie» ξεχωριστό έχουν ήδη τοποθετηθεί. Η Kylie Jenner φαίνεται πως έχει αφήσει χώρο για προσωπικές πινελιές που κάνουν την ιδιοκτησία να μοιάζει περισσότερο με πραγματικό σπίτι και λιγότερο με μια απρόσωπη υπερπολυτελή έπαυλη.

Ανάμεσα στις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν βρίσκονται και τα ελαιόδεντρα που απέκτησε από ένα πολύ δικό της πρόσωπο. Η Kendall Jenner έκανε ένα ιδιαίτερο δώρο στην αδελφή της, προσφέροντάς της ελαιόδεντρα για την εντυπωσιακή ιδιοκτησία. Μια τέτοια λεπτομέρεια μπορεί να μοιάζει μικρή μπροστά στο μέγεθος ολόκληρου του project, όμως είναι ακριβώς αυτές οι προσωπικές πινελιές που δίνουν στο «Chateau Kylie» έναν πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός για ακόμη μία φορά – Βάφτισε τον ανιψιό του στην Κύπρο