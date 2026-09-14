QUIZ: Οι 10 δάσκαλοι που κάνουν κάθε σχολική χρονιά… αξέχαστη – Εσύ ποιος είσαι;

Από τον cool μέχρι τον αυστηρό δάσκαλο, αυτοί είναι οι 10 τύποι εκπαιδευτικών που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σχολείο

Με μια ματιά Υπάρχουν 10 διακριτοί τύποι δασκάλων, ο καθένας με μοναδικά χαρακτηριστικά.

Κάποιοι δάσκαλοι είναι αυστηροί με πρόγραμμα, άλλοι προκαλούν έκπληξη με τεστ.

Άλλοι εκπαιδευτικοί είναι "cool", αφήνουν νωρίτερα ή μετατρέπουν το μάθημα σε παιχνίδι.

Υπάρχουν επίσης δάσκαλοι-storytellers, οργανωμένοι, ή αυτοί που δεν δέχονται δικαιολογίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε σχολική χρονιά έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές και οι δάσκαλοι σίγουρα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας. Άλλος μπαίνει στην τάξη με καφέ στο χέρι και χρειάζεται λίγα λεπτά μέχρι να… φορτώσει, άλλος έχει πάντα τον έλεγχο και υπάρχει φυσικά κι εκείνος που ξέρει τα πάντα για όλους, ακόμα κι αν δεν το παραδέχεται.

Αν έχεις περάσει έστω και λίγα χρόνια μέσα σε σχολική αίθουσα, αποκλείεται να μην έχεις αναγνωρίσει κάποιον από αυτούς τους τύπους. Από τον εκπαιδευτικό που βάζει τεστ χωρίς προειδοποίηση μέχρι εκείνον που μετατρέπει κάθε μάθημα σε stand-up comedy, οι χαρακτήρες είναι πραγματικά ανεξάντλητοι.

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Η νέα σχολική χρονιά είναι η τέλεια αφορμή για ένα μικρό… teacher check. Διάβασε τους 10 τύπους εκπαιδευτικών και δες σε ποιον μοιάζεις περισσότερο. Και αν είσαι εκπαιδευτικός, ίσως το quiz να γίνει λίγο πιο προσωπικό απ’ όσο περίμενες!

1. Ο «Ανοίξτε βιβλία στη σελίδα 42»

Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ξέρει ακριβώς τι θα κάνει σε κάθε μάθημα και ακολουθεί το πρόγραμμα με ακρίβεια… ελβετικού ρολογιού. Αν κάτι πάει εκτός ύλης, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αγχωθεί περισσότερο από τους μαθητές.

2. Ο «Ένα μικρό τεστάκι θα γράψουμε»

Η φράση που προκαλεί άμεση σιωπή στην τάξη. Το «μικρό» συνήθως σημαίνει ότι θα χρειαστείς όλο το διάλειμμα για να θυμηθείς τι είχατε κάνει τις προηγούμενες εβδομάδες.

3. Ο cool εκπαιδευτικός

Μπαίνει στην τάξη και ξέρει ακριβώς τι ακούτε, τι βλέπετε και ποιο meme κυκλοφορεί παντού. Μπορεί να πετάξει και κανένα «είμαι κι εγώ στο TikTok» και ξαφνικά όλοι αναρωτιούνται αν όντως συμβαίνει αυτό.

4. Ο «θα σας αφήσω νωρίτερα»

Ο απόλυτος ήρωας της τελευταίας ώρας. Όταν κοιτάζει το ρολόι και λέει «έχουμε τελειώσει», η χαρά στην αίθουσα είναι μεγαλύτερη και από αυτήν της τελευταίας ημέρας πριν τις διακοπές.

5. Ο storyteller

Για εκείνον κάθε μάθημα μπορεί να γίνει ιστορία. Ξεκινά με ένα παράδειγμα από την ύλη και, πριν το καταλάβεις, έχει φτάσει να σου διηγείται κάτι που συνέβη πριν από 15 χρόνια. Το μάθημα μπορεί να ξεφεύγει λίγο, αλλά τουλάχιστον δεν βαριέσαι ποτέ.

6. Ο «δεν ακούω δικαιολογίες»

Ξέρει όλες τις κλασικές δικαιολογίες πριν καν τις ακούσει. «Δεν είχα internet», «το ξέχασα», «ήμουν άρρωστος», «δεν κατάλαβα ότι είχαμε εργασία»… Για όλα έχει ήδη έτοιμη απάντηση.

7. Ο υπερβολικά οργανωμένος

Χρωματιστά post-it, σημειώσεις, φακέλους, ημερολόγια και πρόγραμμα για τα πάντα. Αν μπορούσε, θα είχε οργανώσει μέχρι και το πότε θα οργανώσει την επόμενη εβδομάδα.

8. Ο «το μάθημα θα γίνει παιχνίδι»

Quiz, ομάδες, ερωτήσεις, δραστηριότητες και μικρές προκλήσεις. Δεν θέλει απλώς να παραδώσει το μάθημα, αλλά να κάνει την τάξη να συμμετέχει. Και κάπως έτσι, όλοι θυμούνται τελικά τι έμαθαν.

9. Ο αυστηρός με… soft spot

Στην αρχή μοιάζει με τον πιο αυστηρό άνθρωπο του σχολείου. Δεν περνάει τίποτα και έχει πάντα εκείνο το βλέμμα που λέει «σε βλέπω». Με τον καιρό, όμως, καταλαβαίνεις ότι πίσω από την αυστηρότητα κρύβεται ένας εκπαιδευτικός που πραγματικά νοιάζεται.

10. Ο «ό,τι και να γίνει, θα γελάσουμε»

Είναι ο εκπαιδευτικός που μπορεί να κάνει ακόμα και μια δύσκολη Δευτέρα λίγο καλύτερη. Έχει χιούμορ, αυτοσαρκάζεται και ξέρει πότε χρειάζεται ένα αστείο για να χαλαρώσει η ατμόσφαιρα. Αν υπάρχει στην τάξη, οι μαθητές μάλλον δεν κοιτάζουν τόσο συχνά το ρολόι.

Λοιπόν, εσύ ποιος τύπος εκπαιδευτικού είσαι; Ή μήπως είσαι ένας συνδυασμός από περισσότερους; Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί συνήθως έχουν λίγο από όλους.

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