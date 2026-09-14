Celeb News 14.09.2026

Το ουράνιο τόξο που σημάδεψε το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη στη Νίκαια

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Η συγκλονιστική στιγμή με το ουράνιο τόξο στη Νίκαια, το λαϊκό προσκύνημα και το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Χιλιάδες κόσμος συγκεντρώθηκε στη Νίκαια για τον τελευταίο αποχαιρετισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η εξόδιος ακολουθία μετατράπηκε σε λαϊκή αγρυπνία αγάπης για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.
  • Ένα ουράνιο τόξο εμφανίστηκε κατά την άφιξη της σορού, ερμηνεύτηκε ως συμβολική «αγκαλιά».
  • Η Νίκαια αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη, αφήνοντας πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ολόκληρη πόλη στα μαύρα, χιλιάδες κόσμου στοιβαγμένοι στα στενά της Νίκαιας και μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από τη βαθιά θλίψη και την απουσία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε για τελευταία φορά στη γειτονιά που μεγάλωσε, εκεί όπου γεννήθηκαν τα πρώτα του όνειρα, για να δεχθεί το πιο θερμό, παλλαϊκό «χειροκρότημα» της ζωής του. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, η προσέλευση στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας την εξόδιο ακολουθία σε μια τεράστια, λαϊκή αγρυπνία αγάπης για τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθεται σε πέτρινα σκαλοπάτια φορώντας ένα εντυπωσιακό ρούχο, αναδεικνύοντας τις iconic στιγμές του.
https://www.instagram.com/georgemazonakis/

Πλήθος κόσμου, θαυμαστές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, φίλοι και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του. Καθώς η σορός του έφτασε στον ναό, το πλήθος ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, κόρνες και συνθήματα όπως «αθάνατος» και «γεια σου Γιώργο», ενώ από τα ηχεία ακούγονταν χαμηλόφωνα τα δικά του τραγούδια, αυτά που σημάδεψαν τις ζωές και τους έρωτες χιλιάδων ανθρώπων.

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Η απρόσμενη στιγμή με το ουράνιο τόξο και η λύτρωση του πλήθους

Μέσα στη βαριά και φορτισμένη ατμόσφαιρα του αποχαιρετισμού, λίγα μόλις λεπτά μετά την άφτιση της σορού στον Ιερό Ναό, ο ουρανός της Αττικής επιφύλασσε μια αναπάντεχη και συγκλονιστική φυσική συγκυρία. Ένα φωτεινό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνισή του, καθηλώνοντας τους παρευρισκομένους. Οι στιγμές αυτές καταγράφηκαν από δεκάδες κινητά τηλέφωνα των παρευρισκομένων, καθώς το φαινόμενο ερμηνεύτηκε από τον κόσμο σαν μια συμβολική, τελευταία «αγκαλιά» από τη φύση και την ίδια τη ζωή.

Αυτή η σπάνια φυσική σύμπτωση λειτούργησε σαν μια τελευταία, ποιητική υπογραφή σε μια πορεία σημαδεμένη από απόλυτη αυθεντικότητα και αντισυμβατικότητα. Υπό την υπόκρουση των μελωδιών του, η πομπή τράβηξε τον δρόμο για την τελευταία κατοικία του τραγουδιστή. Η Νίκαια αποχαιρέτησε τον δικό της άνθρωπο, εκείνον που δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη και ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΗΔΕΙΑ
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